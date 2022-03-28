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市況不明朗，如何獲取全保證被動收入兼有機會慳稅

28/03/2022

活用年金自製穩定收入　

2022年度財政預算案再推新一輪消費券計劃及退稅等紓困措施，面對市況持續不明朗，小市民慳錢的同時，更要好好理財，及早未雨綢繆。年金作為風險低而穩定的理財產品，廣受打工族及計劃退休人士歡迎，而恒生銀行的「易入息」延期年金計劃 （100%全保證） 可申請扣稅之餘，年金入息的保證內部回報率可達1.73%至2%，退休後可享全保證的年金收入，自製被動收入！

 

HSB 

月繳保費低至$3,230即可自製被動收入

「易入息」延期年金計劃 （100%全保證）提供穩定的保證年金回報，可以累積儲備以應付將來後的日常支出。此計劃會於10年年金期內派發每月保證年金入息，延期年金回報均為100%全保證，而保證內部回報率為1.73%至2%，可提供穩定被動收入。此外，更設多種延期年金保費選擇，最少月繳港幣$3,230元或年繳港幣$38,000元便可自製被動收入，門欖不高，有助打工仔提早規劃退休生活的財務需要。

 

把握課稅年度申請扣稅　精明慳錢首選

年金是長期保險產品，為持有人將資金轉化為長期穩定的年金收入，有紀律地使用積蓄以應對長壽帶來的各種財務需要，近年亦有較多打工族改以年金作為穩定的被動收入。

 

年金另一吸引之處是可以申請扣稅，恒生銀行的「易入息」延期年金計劃 （100%全保證）獲保險業監管局認可成為香港合資格延期年金保單*，合資格年金保費及可扣稅強積金自願性供款的最高稅務扣除總額為每納稅人港幣$60,000元，保單持有人可就其合資格延期年金保費申請稅務扣除，以現時香港最高稅率17%為例，最高可節省的稅款為港幣$10,200。適逢3月尾課稅年度終結，好好把握黃金時間精明慳稅！

 

網上投保享10倍Cash Dollars回贈
銀行數碼化發展成為大勢所趨，客戶只要安在家中，便可於網上投保，簡單方便。於今年3月31日前輸入指定優惠編號「3ANX10」並成功投保「易入息」延期年金計劃 （100%全保證）及以恒生信用卡繳付保費，更可享10倍Cash Dollars回贈或yuu積分，若選擇年繳保費港幣$60,000元，獎賞價值高達港幣$2,400元。既可為將來自製被動收入，又可透過申請扣稅及優惠精明慳錢，一舉三得。

 

此計劃只適用於網上投保，想了解更多有關詳情，請瀏覽
hangseng.com/eincomepro-offer

以上乃資料摘要，並由恒生銀行有限公司提供。受條款及細則約束，請注意相關產品風險及產品特點，詳情請參閱產品小冊子。上述人壽保險計劃由恒生保險有限公司承保。實際可節省的稅款因人而異，最終由香港稅務局決定。借定唔借？還得到先好借 ！

*「易入息」延期年金計劃 （100%全保證）由保險業監管局（“保監局”）認可成為合資格延期年金保單。然而，保監局之認証並不等如對該保單作出推介或認許，亦不是對該保單的商業利弊或表現作出保證，更不代表該保單適合所有保單持有人，或認許該保單適合所有個別保單持有人或任何類別的保單持有人。本保單受保監局認証，惟此認証並不表示官方推介。保監局不會就本產品冊子之內容負責或就其準確性或完整性作出法定陳述，亦明確表示概不就因本產品冊子之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。本產品為合資格延期年金保單並不表示閣下可就為本產品所支付的保費作出稅務扣減。本產品作為合資格延期年金保單是基於產品的特點以及獲得保監局的認證，而不是閣下自身的狀況。閣下亦必須符合由稅務條例所訂的資格條件及香港特別行政區政府稅務局所發出的任何指引，才能就有關保費申請稅務扣減。本產品所提供的任何稅務信息僅供參考，閣下不應僅根據此類信息做出任何與稅務相關的決策。請注意可作稅務扣減之保費為扣除任何推廣優惠（如折扣、保費豁免等）後所支付的淨保費，實際稅務利益會根據閣下自身的狀況（如薪金收入、應評稅利潤等）而有所不同。如閣下有任何疑問，請務必諮詢專業稅務顧問。請注意稅務的法例、法規或詮釋可能會有所變化，並可能影響相關的稅務優惠，包括稅務扣減的合資格條件。「恒生保險」並不會承就稅務的法例、法規或詮釋的任何改變以及其相關影響而向閣下作出通知。有關適用於合資格延期年金保單稅務優惠的進一步資料，請參閱保險業監管局網站。

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/03/2022 18:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/03/2022 16:40
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