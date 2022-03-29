【虛幣世界】比特幣連日上漲，再攀上47000美元

近期比特幣連日攀升，盡管經濟及股市仍充滿不確定性，但投資者退加密貨幣市場仍有信心，比特幣目前企穩47000美元水平，而以太幣則企在3400美元，其他加密貨幣仍維持升幅。Genesis Global Trading市場洞察主管Noelle Acheson表示，基本上市場情緒普遍改善，數字貨幣大宗經紀商的交易櫃檯於上周開始留意到看漲的基調，而且一些衍生品市場指標開始發出良好信號，其中貝萊德(BLK)和高盛(GS)在內的機構投資者對加密貨幣興趣不斷增加，提振了加密市場。



近期市場對「比特幣債券」略感興趣，有分析認為，薩爾瓦多的「比特幣債券」本應成為下一個主權金融時代的第一章，但該項目似乎處於混亂狀態，有分析認為，這對投資者來說並不是什麼大買賣。該債券本身不是由薩爾瓦多政府發行，而是由國有電力公司 CEL 的子公司 LaGeo 發行。由於涉及復雜性和，而且比特幣脆弱價格，這對其他國家來說亦難以推銷。



據經濟通據數顯示，比特幣現報47364.34(美元．下同)，升0.51%(24小時比較．下同)；以太幣現報3360.73元，升0.84%；艾達幣報1.188元，升1.53%；瑞波幣報0.8724元，升0.97%。



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