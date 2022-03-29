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京東健康績佳兼擬回購股價飆一成半　帶挈同系齊造好

29/03/2022

　　線上醫療平台京東健康(06618)昨日(28日)收市後公布去年業績，去年全年虧損大幅收窄逾九成，當中下半年錄得盈利超預期，且擬回購最多30億元股份，刺激股價今日(29日)飆升一成半，惟其母公司京東集團(09618)近日受騰訊派其股份作特別息影響，加上早前公布業績欠佳兼有裁員消息，股價已連跌多日，同系京東物流(02618)則因早前宣布擬配股抽水，同樣連日下跌，今日或許受京東健康帶動，股價終止跌回升。

 

(京東健康網頁截圖)

 

京東健康去年虧損收窄94%　擬回購最多30億元股份

 

      京東健康宣布，受惠活躍用戶增加、核心業務醫藥和健康產品銷售收入按年增長56.1%，去年錄得虧損由2020年同期的172.3億元(人民幣．下同)收窄94%至10.73億元，每股虧損0.35元，不派息。期內，非國際財務報告準則盈利14.02億元，按年升91.5%。收入306.8億元，按年升58.3%；毛利71.97億元，按年升46.37%，毛利率按年跌1.9個百分點至23.5%。截至去年底，年度活躍用戶數量達到1.233億，相比2020年淨增加3360萬。日均諮詢量快速增長，已超過19萬。

 

      京東健康表示，去年用戶持續增長、用戶黏性提升，成為業務主要增長驅動力。行業政策方面，隨監管部門加強規範，集團將引導「網際網路+醫療健康」實現有質量的發展。展望今年，在疫情常態化防控的大背景下，民眾健康意識不斷提升，更多個性化的健康需求也不斷湧現，集團將堅持進一步開放「零售藥房+醫療健康服務」生態能力，繼續擴大與產業鏈上下游的合作。


　　此外，京東健康公布，董事會已批准於未來24個月期間，在公開市場回購最多價值30億港元之股份計劃。集團指，於目前情況下進行股份購回說明對其當前及長期業務展望及前景的信心，最終會為集團帶來裨益及為股東創造價值，亦相信目前的財務資源將使其能夠實施回購，同時維持穩健的財務狀況。

 

野村：京東健康去年下半年盈利超預期　予買入評級目標價82元

 

      野村發表研究報告指，京東健康去年下半年表現穩固，總收入按年增長61%至170億元，高於預期，而非美國通用會計準則淨利潤按年大升104%至7.35億元人民幣，遠超預期。公司在活躍買家和每用戶平均收入(ARPU)增長的推動下，1P業務收入按年增長59%，高於去年上半年，另3P業務和其他服務收入錄得72%的按年增長，高於預期。而去年度活躍買家按年增長37%至1.23億，符合該行預期，惟綜合毛利率錄22.8%，按年下降2.6個百分點，遜於預期，維持目標價82港元及「買入」評級。

 

騰訊完成派京東作特別息　京東傳多業務裁員最多三成

 

　　另一方面，京東健康母公司京東近日股價積弱四連挫，其中一個原因是騰訊控股(00700)公布上周五(25日)已完成以實物分派方式派付京東股份之特別中期股息，大量京東碎股交易上板，令京東股價受壓。另騰訊又表示，已自費委任中銀國際，為獲實物分派的投資者，若有意補足成一手京東或出售其京東碎股，提供買賣對盤服務，為期一個月。


      另據內媒報道，京東開始在各業務線裁員，包括應屆畢業生員工在內的不少京東員工，自上周起被要求於3月31日離職，由於未能做到提前30天通知，京東給出了「N+1」的賠償方案。據網傳文件指，京東旗下京喜、京東國際、京東零售、京東物流、京東科技等多板塊都需要裁員，比例多數在10%至30%之間。京東裁員和去年業績倒退不無關係，京東去年淨虧損36億元，第四季虧損高達52億元，公司將巨額虧損歸咎於支出增加以及部分投資的非現金減值。另網傳京東將裁員信形容為「畢業須知」，「恭喜」被炒員工「順利畢業」，有網民批評京東「喪事喜辦」，自以為幽默。

 

高盛：配股可提供資金建物流網絡　維持京東物流買入評級

 

　　此外，京東物流早前宣布擬折讓一成配售股份及向母公司京東發行新股，共籌最多11億美元(約85.5億港元)。高盛發表報告指，兩項事項帶來的新資金，相當於京東物流最新市值約180億美元的6%，相信可為其建立物流網絡及解決方案提供資金，維持其「買入」評級，目標價43港元。

 

　　里昂亦指，相信有關交易可提供足夠資金去收購德邦快遞，以及讓公司進一步改善其物流網絡。此外，雖然目前疫情爆發可能影響交付及時，但對其營運影響可控，保持對京東物流的盈利預測，重申其「買入」評級，但將目標價由28.8港元下調至27.4港元，以反映攤薄效應。

 

黃瑋傑：京東健康為醫療平台股首選　京東物流行業競爭大

 

      輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，京東健康用戶黏性有所提高，總收入有逾五成增長，去年活躍用戶數超過一億，醫療服務諮詢量亦加快增長，在三隻醫療平台股中屬首選。股價技術上還未突破近期阻力位48.5港元，如突破應可繼續反彈，現股價仍落後大市，而3月4日及7日兩個下跌裂口未補回，補一個可見53.5港元，補兩個可升至55.5港元。至於京東物流，配不配股屬次要，要先看業績，去年收入雖有逾四成增長但虧損擴大，反映物流行業競爭非常大，內地物流業單價因競爭不斷下調，影響收入，順豐也擔心錄得虧損，故看淡整個物流業包括京東物流。

 

     京東健康半日升15.61%收報48.5港元，成交5.79億港元，京東亦升2.49%報230.4港元，京東物流則升1.2%報18.62港元。其他醫療平台股亦上升，阿里健康(00241)半日升7.42%報5.07港元，平安好醫生(01833)升4.75%報20.95港元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此


 



另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評京東及港股大市，立即重溫



 


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