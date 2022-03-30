【虛幣世界】俄烏戰事降溫，惟加密貨幣價格輕微下挫

俄烏戰事降溫，俄方宣布暫時減少在基輔及切爾尼戈夫的軍事行動，為兩國元首會晤創造條件，隔晚美股造好，主要加密貨幣價格輕微下挫，其中比特幣定在 47250 美元左右，流行的meme幣DOGE和 SHIB在美國交易日的某些時間點錄得兩個最大跌幅，分別超過 6%；Axie Infinity的AXS 代幣下跌了9%，而 Cardano的ADA下跌了3.5%以上。

資產管理公司Arca的首席運營官Jeff Dorman表示，烏克蘭局勢緩和以及美聯儲今年通過加息來控制通脹的方向更加明確，而債券市場表現則強差人意，資金預計將會流入美國股市及房地產，以及數字子產，預計比特幣將會一個巨大催化劑，使價格再次向上發展。



據經濟通據數顯示，比特幣現報47180.27(美元．下同)，跌0.54%(24小時比較．下同)；以太幣現報3373.41元，跌0.80%；艾達幣報1.810元，跌0.84%；瑞波幣報0.8593元，升0.20%。



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