【俄烏開戰】俄烏緊張局勢有轉機 股匯齊升金持穩

俄烏代表團周二(29日)在土耳其伊斯坦布爾舉行的和平談判取得進展，俄方宣布暫時減少在基輔及切爾尼戈夫的軍事行動，為兩國元首會晤創造條件。俄烏緊張局勢有望緩和，投資者避險情緒降低，隨晚美匯指數下跌0.68%，報98.42，盤中最低曾跌至98.04，最大跌幅為1%。港股亦跟隨美股向好，今早高開升174點或0.79%，報22101點，其後升幅持續擴大，半日收報22180點，升253點或逾1%。

(資料圖片)

俄烏和談有轉機，隔晚美股三大指數仍高收。港股亦跟隨上升，174點或0.79%，報22101點。主板成交29.01億元。國企指數報7597，升84點或升1.13%。恒生科技指數報4685，升78點或升1.70%。



科技股普遍造好，阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)分別升1.32%、1.54%及1.5%；京東(09618)就升2.35%；去年第四季收入勝預期的快手(01024)是開市表現最好的科指股，高開8.28%，報85元。



藍籌股方面，阿里健康(00241)延續上日升勢，高開2.94%，報5.26元，為開市表現最佳藍籌；長實(01113)升2.64%，報54.5元。去年盈利跌28%的比亞迪(01211)就高開0.46%，報217元；吉利(00175)就升2.31%，報12.4元。至於去年純利按年升12%的建行(00939)高開1.22%，報5.82元。

俄烏緊張局勢緩和，恒指半日升253點或逾1%。(經濟通HV2報價系統截圖)

俄方代表團長梅津斯基會後稱，此輪俄烏談判很有建設性。烏方代表提交了書面提議，俄方將審議烏方提議，並將向總統普京彙報。只要協議就緒，普京就有可能與澤連斯基會晤。梅津斯基強調，俄軍對基輔和切爾尼戈夫方向減少軍事行動，並不是停火，而是致力至少在這兩個方向逐漸降低衝突。



澤連斯基表示只相信具體成果，矢言不會放鬆對俄軍的防範，又呼籲各國在戰爭結束前應繼續嚴厲制裁俄羅斯。烏克蘭總統澤連斯基形容談判初步成果正面，但重申不會在領土與主權問題上妥協。美國總統拜登則表示會拭目以待，觀察俄羅斯是否落實承諾。拜登還透露，他與英、法、德3國元首舉行視像會談，四方一致認為需要等待俄方的實際行動，並將繼續對俄實施嚴厲制裁，也會繼續向烏克蘭提供軍事援助。

俄烏和平解決戰事有望，避險情緒降溫，金價下跌。紐約期金盤中低見每盎司1888.30美元，為2月25日以來新低，最終收報1912.20美元，下跌1.4%或27.60美元。不過，其後金價逐步收復失地，現貨金重上1900美元水平。



匯市方面，美匯指數下跌，除歐元兌美元重上1.10水平之外，英鎊兌美元今早亦重上1.31水平。另外，針對近期日圓匯價持續下跌，周一美元兌日圓曾高見125.10，日本財務省副大臣神田真人表示，外匯市場過度及無序波動或會損害經濟及金融穩定，當局將於美國及其他國家合作，以應對外匯波動，是日本2011年「311」後，當局出最強烈的干預訊息。日圓匯價受到支持，美元兌日圓由123水平回落，收報122.85，跌0.84%，但在今早亞洲市進一步下跌，最低跌至121.32。

其他貨幣方面，昨晚紐約收市時，澳元兌美元升0.22%，收報0.7504，今早維持在0.75邊緣徘徊；紐元兌美元升0.12%，收報0.8898，而在今早亞洲市則持續上升，最高升至0.9665；美元兌加元跌0.17%，收報1.2499，今早維持在1.25以下波動。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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