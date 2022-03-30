  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【新冠肺炎】林鄭：近月人才流失或是不爭事實　重視香港國際地位

30/03/2022

　　本港第五波新冠疫情嚴峻。行政長官林鄭月娥表示，基於生命至上原則，政府早前收緊防疫措施，形容出現人才流失或是不爭事實，但她非常重視香港國際地位，透露周二（29日）與國際商務委員會成員、國際商會代表與各國總領事等130人舉行視像會議，再次回應他們關注。

 

（資料圖片）


　　林鄭月娥指出，第五波疫情由1月初至今已3個月，第一時間在外防輸入、內防控制實施最嚴峻措施，包括九個國家「禁飛」和一系列社交距離措施，明白在香港的企業和個人有很多焦慮，特別是金融機構和國際傳媒近日關注，香港能否保持國際地位和國際金融中心角色。


許正宇：本港金融市場表現活躍


　　財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府通過不同舉措吸引環球企業和人才扎根香港，強調本港金融市場在疫情下營運有序，投資、融資和交投仍然很活躍，例如3月以來本港股市日均成交額達1800億元。


　　許正宇指出，政府早前取消9個國家的禁飛令以及縮短抵港檢疫期等措施，能夠回應業界近期提出的重點關注。他曾向金融界及商界了解意見，表示這個階段性抗疫新路向獲廣大認同及歡迎。


　　許正宇又強調，政府過去透過「保疫抗疫基金」援助企業，最新的「保就業計劃」針對受影響的中小企作出支援，僱員不超過50人的各類中小金融機構均可以受惠，同時通過措施緩解會計界等在疫情下的壓力。


限聚令、口罩令仍要維持一段時間

 

（資料圖片）


　　林鄭月娥表示，若疫情不反彈、保持下降趨勢，本港將於4月21日起分三階段放寬措施，強調限聚令和口罩令仍要維持一段時間，至於具體放寬細節將有待公布。


　　被問到與內地和海外通關會否有先後次序，林鄭稱，若香港只能「通國際」、但不能進入內地，會大大打擊他們來港意欲，形容難言會否有先後次序之分，但「看來要逐步」。她又表示，外國商界普遍歡迎當局早前公布的放寬措施，又關注本港與內地通關的問題。


移出數字不可視為對香港前景信心指標


　　林鄭月娥指，外資看到香港獨有優勢，而香港並無備存移民數字，只有移入、移出的數字，形容將淨移出數字視為移民人數並不準確，不可視為對香港前景信心的指標。


　　林鄭又提到，透過「優才計劃」來港人數一直上升，至去年有多於2000人獲批，而本港8間資助大學非本地學生有增無減，其中內地學生較海外學生多，強調香港對優秀人才和優秀學生，仍然非常有吸引力。


撰文：經濟通採訪組

 

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01918

融創中國

4.830

異動股

00700

騰訊控股

380.600

異動股

01024

快手－Ｗ

73.600

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 35,240.72
    -53.47 (-0.151%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,619.61
    -11.99 (-0.259%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 14,597.86
    -21.77 (-0.149%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升30.274
變動率︰+3.271%
較港股︰+1.25%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升83.415
變動率︰+2.033%
較港股︰+1.11%
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升3.952
變動率︰+1.887%
較港股︰+1.07%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升4.158
變動率︰+1.684%
較港股︰+0.92%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升5.580
變動率︰+11.155%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升44.900
變動率︰+5.622%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升46.610
變動率︰+5.214%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升33.340
變動率︰+2.333%
精選美股 More
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰升125.130
變動率︰+1.542%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌733.517
變動率︰-1.406%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌52.960
變動率︰-1.707%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌28.889
變動率︰-1.872%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/03/2022 10:43 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/03/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/03/2022 10:43 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01918 融創中國
  • 4.830
  • 00700 騰訊控股
  • 380.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.600
  • 06618 京東健康
  • 50.450
  • 02269 藥明生物
  • 69.200
股份推介
  • 01351 輝煌明天
  • 0.790
  • 目標︰--
  • 01761 寶寶樹集團
  • 0.700
  • 目標︰--
  • 02155 森松國際
  • 8.530
  • 目標︰$8.32
  • 01839 中集車輛
  • 5.060
  • 目標︰--
  • 01113 長實集團
  • 54.500
  • 目標︰$60.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.600
  • 00941 中國移動
  • 54.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 113.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 160.100
報章貼士
  • 03899 中集安瑞科
  • 9.850
  • 目標︰$12.50
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.160
  • 目標︰$22.00
  • 00386 中國石油化工股份
  • 3.910
  • 目標︰$4.33
熱炒概念股
即時重點新聞

30/03/2022 16:59  《盤後部署》恒指走勢強料破22400，油價波動料對油股影響細

30/03/2022 16:51  工行(1398)去年多賺一成至3483億人幣，息29.33分

30/03/2022 16:52  農行去年純利升12%至2411.8億人幣，息20.68分

30/03/2022 12:36  碧桂園(2007)去年純利跌23.5%，派息10.12分人幣

30/03/2022 15:36  【重拳監管】三部門發文規範網絡直播營利行為，打擊涉稅違法行為

30/03/2022 17:45  【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒１億人幣，買中海油沽中移動

30/03/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】券商點評碧服綠城服務，比亞迪績後野村降目標

25/03/2022 18:33  《嚟緊炒Ｄ乜》海外遊戲收入穩步增長，騰訊３５０元以下值博！

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》中俄重申合作無上限　監管伸向直播營利　A場漲勢勁

新聞>財經熱話

比亞迪盈利倒退　大行看法分歧　股價先跌後倒升

新聞>財經熱話

【拗腰倒升】林家亨早預告：比亞迪(01211)績後回落為買入良機！（有片）
品味生活
生活

FOCUS

【FOCUS】俄烏戰雲乍現曙光　英法抽水各取所需

娛樂情報

不忿老婆被嘲笑光頭 韋史密夫奧斯卡台上「兜巴星」基斯洛克

時事要聞

疫下自殺風險升穿警戒綫 長者最危 雙老齊染疫無助萌死念
DIVA CHANNEL

藝術人的修藏物．伍常

從黃進曦和張施烈的筆下，感受藝術中的圓滿與放空

Art & Living

盤點奧斯卡2022值得一看的電影！《王者世家》、《在車上》、《犬山記》，我們喜歡看電影，因為總在電影裡看見自己！

Art & Living

「趙無極：永歸中土」：我是誰？我從哪裏來？我從哪裏去？
健康好人生 Health Channel
疫情下頭皮襲來！壓力？吃太甜太肥膩？中醫：小心演變脂溢性皮炎！一湯一茶清熱去濕止癢 1
抗疫湯水｜「一條龍」紓緩輕症、病後調理！14款中醫食療湯水化痰止咳、消除咽乾喉痛，全家都啱飲！（附食譜）
等中招
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2022 22:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/03/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
中國故事30/03/2022
《神州經脈》中俄重申合作無上限　監管伸向直播營利　A場漲勢勁
財經熱話30/03/2022
比亞迪盈利倒退　大行看法分歧　股價先跌後倒升
財經熱話30/03/2022
【拗腰倒升】林家亨早預告：比亞迪(01211)績後回落為買入良機！（有片）
財經熱話30/03/2022
【中概危與機】科技股彈唔起 退市監管續困擾？八位名嘴論買或沽！（有片）
專訪30/03/2022
【即市專訪】溫鋼城：港股尚未脫離危險期 宜候低吸三大板塊！（有片）
大行報告30/03/2022
快手業績勝預期　大行齊叫BUY　瑞信最牛看155元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金