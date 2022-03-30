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【FOCUS】俄烏戰雲乍現曙光　英法抽水各取所需

30/03/2022

　　俄烏開戰進入第35天。烏克蘭公布俄軍陣亡人數突破1.7萬之際，雙方談判首次進入實質階段，克里姆林宮更罕有鬆口，對普京、澤連斯基直接對話持開放態度。戰爭烏雲乍現放晴曙光，歐洲股匯齊升，油金失寵，而更耐人尋味的是英、法兩個歐洲大國領袖的反應。



俄指「減少行動」，烏願「永久中立」



　　俄羅斯國防部長周二(29日)宣布「特別軍事行動」第一階段已基本完成，下一階段重點將放在解放烏東頓巴斯地區；不再以「攻下首都基輔」為優先目標，被視作莫斯科戰術劇變。此或許跟烏克蘭方面公布的數字有關－－自2月24日兩國開戰至今，俄軍已陣亡逾1.7萬人，損失近600輛坦克、1700輛裝甲車、130架直升機等。

 

 

 

 


　　儘管仍未放棄包抄基輔，但正在伊斯坦布爾出席談判的俄方代表就稱，將減少在基輔及北部切爾尼戈夫周圍的行動，以「增加信任」。烏方代表就在和平提議明確承諾，該國將放棄加入北約，並成為永久中立國。

 


　　不過，成為永久中立國的條件包括建立類似北約憲章第5條的安全保障機制，涉及中美英法4個安理會常任理事國以及土耳其、波蘭、以色列等向其提供擔保，一旦未來遭受任何侵略或軍事行動，擔保國或須向其提供軍事援助、武器等。分析認為，普京不太可能輕易接受上述要求。



馬克龍謀連任籌碼，約翰遜圖轉移視線



　　美卿布林肯就指，俄軍「減少行動」恐是欺騙手段，但歐元仍急升近1%，法國、德國股市齊飆約3%，與之相比黯然失色的則是原油、美元、黃金。

 


　　俄烏戰事前景撲朔迷離，更耐人尋味的是英、法兩個歐洲大國領袖的反應。跟澤連斯基盛讚英國首相約翰遜「為烏克蘭提供最多援助」相比，法國總統馬克龍或是跟普京直接溝通最多的歐盟國家領導人。

 


　　從2月7日飛往莫斯科面談近6小時，到十餘次一對一電話，分析指，此是4月面臨總統大選的馬克龍極力展現領導力，爭取連任籌碼的策略。而他的勁敵勒龐（Marine Le Pen），早前宣稱的「若當選將退出北約」的政綱，則因烏克蘭戰爭遭打臉。

 


　　而對陷入「派對門」醜聞的約翰遜而言，站在為烏克蘭提供武器和制裁俄羅斯的最前線，無疑是轉移視線的不二之選。過去幾周，來自保守黨內部要求將他罷免的聲音因烏克蘭戰爭有所減弱，但就在昨日，倫敦警方正式向早前參加派對人士發出20張違反防疫規定的罰單，恐將令事件再次升溫。工黨就稱，如約翰遜收到罰單，理應引咎辭職。

 

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