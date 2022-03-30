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比亞迪盈利倒退　大行看法分歧　股價先跌後倒升

30/03/2022

      比亞迪(01211)昨日(29日)公布去年業績，受累原材料價大漲蠶食毛利率，加上子公司比亞迪電子(00285)盈利大跌58%，比亞迪去年純利跌28%，今日(30日)比亞迪電子股價固然急跌，比亞迪也曾一度跌逾4%，最後拗腰倒升3%收市。大行對其業績有分歧，野村雖降其目標價，但仍看347港元，里昂則只予目標價254港元；至於其他車股，今日都普遍造好。

 

(比亞迪網頁截圖)

 

受累原材料價大漲蠶食毛利率　疊加比亞迪電子盈利大跌

 

      比亞迪去年純利約30.45億元(人民幣．下同)，同比跌28%，主要因產品結構變化導致毛利率下滑；每股盈利1.06元，派末期股息每股10.5分。營業額2113億元，升37.65%，其中汽車、汽車相關產品業務收入同比增長33.8%；手機部件、組裝業務收入同比增長44.13%；二次充電電池及光伏業務收入增長31.5%，分別佔總收入51.9%、40.49%及7.29%。毛利236億元，跌13%，毛利率由17.75%下降至11.18%，主要因產品結構變化。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　至於比亞迪電子，去年純利約23.1億元，跌57.55%，派末期股息每股10.3分。營業收入890.57億元，升22%，毛利下降約37.38%至約60.29億元。毛利率由2020年約13.17%下降至6.77%，因在疫情和行業芯片短缺的背景下，客戶需求不及預期，造成集團產能利用率偏低，盈利能力承壓。

 

　　比亞迪解釋盈利下跌原因是電池原材料價格在上年升幅厲害，蠶食了毛利率所致；另一原因則由於子公司比亞迪電子之盈利大幅下跌57.5%所拖累，其盈利貢獻歸母公司(比亞迪)比上年大約少了20億元。展望今年，比亞迪表示，在汽車業務方面，將把握新能源汽車行業歷史性的發展機遇；在充電業務方面，積極推進新技術應用，拓展客戶基礎，推動相關產品市場份額的持續提升。純電動車方面，後續將有更多搭載「e平台3.0」的車型在「王朝網」和「海洋網」推出，並繼續加碼集團新能源乘用車在全球範圍內的布局。

 

野村：純利遜預期下調毛利率預測　目標價降至347元

 

　　野村發表研究報告指，由於車型推動，比亞迪銷售勢頭勝於預期，加上今年將有更多新車型推出，將今明兩年電動汽車銷量假設分別上調26%和32%，至108萬和139萬輛。惟隨著原材料成本上升，將2022及23財年的毛利率預測下調3個百分點，加上預期更高的研發投入，將2022及23財年的每股盈測分別下調7%和4%。而去年第四季及全年純利分別為6.02億元及30.45億元，按年減少27%及28%，較該行預期低21%，將其目標價由373.3港元下調至347港元，維持「買入」評級。

 

　　另近期有關蔚來和小米(01810)擬採用比亞迪供應的電池，野村認為這是一個令人鼓舞的跡象。不過，基於蔚來汽車是一間相對小批量的代工生產商，而小米將從2024年開始量產其首款新能源車型，因此2022及23年對比亞迪的收入影響可能較小。然而，如果集團未來能夠獲得更多客戶，估值有潛在上行空間。

 

里昂：業績好壞參半　目標價254元

 

　　里昂則指，比亞迪去年銷售收入按年升38%，受惠電動車付運強勁，但原材料成本價上漲拖累毛利率，業績好壞參半，但對其長線前景看法不變，重申其「買入」評級及目標價254港元。

 

      另大和表示，雖然比亞迪因成本上漲令毛利率承壓，但料公司未來數月付運量可保持強勁，料可提振市場情緒，重申其「買入」評級。

 

熊麗萍：料次季仍面對成本壓力　惟200元見支持


　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪業績合格，但沒甚麼驚喜，且面對產品成本價格上升，幸其新能源車可以加價，望能減輕成本壓力。另其光伏和電池業務表現不太理想，現惟有集中留意汽車銷售業務，尤其持續留意其加價幅度能否追貼成本，以及整個產業鏈能否回復暢順。不過，成本和產業鏈問題所有下游生產商都要面對，不單止汽車，料第二季仍難以解決，望下半年可逐漸改善。另比亞迪本身有很多新車推出，亦有加價條件，惟一要留意那些汽車新勢力產量持續增加會否影響比亞迪，現時以其品牌及發展優勢，在新能源車股中仍是首選。

 

　　她又料，比亞迪股價短期仍要於現水平反覆整固，接著要看第一季的數據及業績才有機會向上突破，料到時可重上250港元以上。如何部署？近期於200港元已見支持，200至210港元可考慮，最好因應其基本因素及新能源車發展中長線持有。至於比亞迪電子，業績確實差，除芯片荒問題，產品加價條件較弱亦令毛利率受壓，股價沽壓仍大料未見底，看來要待整個大環境有改善才可回升。

 

林家亨：毛利率下降　惟核心業務汽車淨利潤平穩

 

      國農證券董事總經理林家亨指，比亞迪毛利率雖下降但在核心業務汽車的淨利潤保持平穩，另發改委近日宣布未來新能源車企產能未達一定規模前，不能再增加產能，料可改善車企胡亂競爭狀況。比亞迪作為中國最大及少數能賺錢的車企，新政料長線利好，故於績後如股價回落可留意。

 

      比亞迪今日升3.61%收報223.8港元，最多曾跌4.35%低見206.6港元，成交22.55億港元，比亞迪電子則跌3.98%收報16.42港元。其他車股則普遍上升，小鵬(09868)升8.72%報114.7港元，理想(02015)升2.56%報108.2港元，蔚來升5.27%報175.8港元，吉利(00175)升4.46%報12.66港元，長汽(02333)升10.15%報13.46港元，廣汽(02238)升2.21%報6.48港元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此


 


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