《神州經脈》中俄重申合作無上限 監管伸向直播營利 A場漲勢勁

俄羅斯在俄烏談判中有退讓勢頭，全球資本市場風險回落。人民銀行加碼放水第三日，資金在股市低位流入護盤，滬深兩市周三（30日）出現顯著彈升，地產、白酒、券商等板塊拉漲，滬綜指半日升幅超過1%，全日更漲1.96%收場，報3266.6點，深成指飆3.1%，創業板更坐火箭升4.02%。

（資料圖片）

外資周三通過陸股通淨流入127.26億元，流入規模創自去年12月9日（216.56億元）的近四個月新高，全日兩市成交9584億元，從低位回升，按日增長10.9%。



今日新聞精選



1. 第三次阿富汗鄰國外長會議周三、四（31日)兩日在安徽屯溪舉行，同時背靠背舉行「阿富汗鄰國＋阿富汗」外長對話會，中國國務院委員兼外長王毅將主持上述會議。俄烏戰局僵持之際，中國環球電視網（CGTN）最新報道，王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫在屯溪會晤。據報中俄在外長會議上同意擴大合作，並保持一致立場。在北京，外交部發言人汪文斌表示，中俄合作無上限，我們爭取和平無上限，維護安全無上限，反對霸權無上限，中俄關係不結盟、不對抗、不針對第三方。稍早之前，王毅還以視像方式，與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利會晤。王毅指，中方對烏克蘭戰火仍未平息感到痛惜，始終根據問題本身的是非曲直判斷形勢、決定政策，中方願同國際社會一起，繼續呼籲停火止戰、推動和談、防止大規模人道危機、以及打開通往和平的大門。中歐合作方面，王毅說，中歐作為世界多極化進程的兩大力量，應該保持戰略溝通，不斷增進相互理解，持續拓展合作共識，共同應對各種全球挑戰。此外，美國國家運輸安全委員會表示，中國已經向美方人員發放簽證，前往中國協助調查東航客機空難。



2. 內地新冠肺炎疫情持續，國家衛健委公布，29日全國新增確診1629宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例1565宗，吉林仍佔最多有1150宗；新增無症狀感染者7196宗，其中本土7090宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多有5656宗。有近2600萬常住人口的上海28日起以黃浦江為界，先在浦東多區做檢測，共篩查超過826萬人，不過疫情仍繼續升溫，再錄得破紀錄5982宗本土個案。為了擴大收治能力，浦東新區正改建一個大型展覽館，可容納1萬人將成為全市最大的集中隔離收治點。上海動態封城，嚴重影響區內生產製造企業。據《路透》引述知情人士表示，汽車零部件製造商Aptiv周二（29日）告知上海一家生產工廠的工人回家，等待進一步通知。據悉，該廠為特斯拉和通用汽車與上汽集團(滬:600104)在上海合營企業供貨。人民銀行上海分行近日制定印發《2022年上海信貸政策指引》，強調要對受疫情持續影響面臨較大困難的行業領域，加大金融支持，金融機構不得盲目限貸、抽貸、斷貸、壓貸，確保產業鏈供應鏈穩定運行。



3. 福州市限購政策據報有一定程度放開，且在3月18日就接到市房管局相關通知。《界面新聞》從福州市不動產交易中心獲悉，即日起，將針對非五城區戶籍家庭（含港澳台）在福州五城區購房，無需提供近兩年內滿12個月醫社保或納稅證明或落戶，即可購買一套福州五城區144平方米以下的普通住宅，購買後該房屋仍受限售政策影響。與此同時，銀行間交易商協會發布通知，接受碧桂園地產集團50億元中票註冊、接受旭輝集團股份有限公司50億元中票註冊。接受龍湖集團間接附屬公司重慶龍湖企業拓展有限公司50億元中票註冊。接受廣州越秀集團股份有限公司30億元中票、30億元中票、20億元中票、20億元中票註冊。此外，融創中國(01918)上周確認，無法按期兌付兩筆在4月到期的債券本金或債息，涉及的資金達42億元。集團周四召開債券持有人會議，審議本金展期18個月分期兌付，以及增加融創董事會主席孫宏斌無限連帶責任擔保增信等事項。不過《路透》引述一名投資者表示，這個方案估計肯定通不過。



4. 國家互聯網信息辦公室、國家稅務總局、國家市場監督管理總局三部門聯合印發《關於進一步規範網絡直播營利行為促進行業健康發展的意見》，加強網絡直播營利行為規範性引導，鼓勵支持網絡直播依法合規經營，促進網絡直播行業發展中規範，規範中發展。《意見》要求，網絡直播平台、網絡直播服務機構應依法履行個人所得稅代扣代繳義務，不得轉嫁或者逃避個人所得稅代扣代繳義務，不得策劃、幫助網絡直播發布者實施逃避稅。要依法查處偷逃稅等涉稅違法犯罪行為，對情節嚴重、性質惡劣、社會反映強烈的典型案件進行公開曝光。對為網絡直播發布者違法違規策劃、幫助實施偷逃稅行為的中介機構及相關人員依法嚴肅處理和公開曝光。網絡直播平台和網絡直播發布者要維護網絡直播公平競爭環境，不得通過虛假營銷、自我打賞等方式吸引流量，誘導消費者打賞和購買商品。



5. 中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發意見提出，嚴格執行強制退市制度，建立上市公司優勝劣汰的良性循環機制；依法從嚴從快從重查處欺詐發行等重大違法案件。《關於推進社會信用體系建設高質量發展促進形成新發展格局的意見》涵蓋五個方面，提出23條具體措施。在強化市場信用約束方面，《意見》提出，堅持「嚴監管、零容忍」，依法從嚴從快從重查處欺詐發行、虛假陳述、操縱市場、內幕交易等重大違法案件，加大對侵佔挪用基金財產行為的刑事打擊力度。此外，最近有傳聞指，中證監對準備在A股上市的企業開展專項排查，並擬限制小米產業鏈相關企業IPO，盡管中證監周二否認有關信息，但據內媒統計，最近九日內共有71個IPO項目進入中止審查狀態，科創板和創業板分別有15個和56個項目打退堂鼓。科創板IPO中止審查原因普遍為受疫情影響，無法在規定時限內完成盡職調查、回覆審核問詢等工作；而創業板中止項目則基本表示受到疫情影響，或需要更新財務資料。若算上終止審查的情況，則還有3個主板項目、5個北交所項目，以及5個科創板、創業板項目，合計84個狀態異常的IPO企業涉及募資總額約600億元。



6. 中國恒大(03333)公布，有關主要附屬公司恒大物業集團有約134億元人民幣的存款質押被相關銀行強制執行一事，已成立由獨立非執行董事周承炎及何琦和非執行董事梁森林組成的獨立調查委員會對該事件進行調查。經初步核查，相關存款被質押和強制執行均發生在2021年度。與此同時，恒大汽車(00708)公布，正了解恒大物業相關情況，認為事件主要涉及姐妹公司恒大物業。現階段沒有進一步內幕消息公布。該集團自本月21日暫停買賣，已向聯交所申請於周三上午9時正起恢復股份在聯交所買賣。不過，該集團預期無法於本月31日或之前刊發經審核業績，將於4月1日上午9時正起再次停止交易。此外，中國恒大附屬杭州晶立置業昨日協議，向浙浙建房地產集團及浙江建工集團轉讓水晶城項目權益，總代價36.6億元。另據《路透》引述內地地產中介消息報道，中國恒大主席許家印擬放售其於深圳的兩套豪宅，合計市價超過5億元。



7. 從螞蟻集團IPO被叫停開始，中國政府展開一場針對國內互聯網巨擘的整頓行動，根據彼得森國際經濟研究所的報告，2021年底，中國100家市值最大的上市公司中有49家為民營企業，低於前一年的53家，是自2014年以來首次下降。報告指，民企去年受到中國政府包括互聯網平台、教育、房地產等眾多行業嚴監管的衝擊。整頓引發市場拋售，最高峰時曾導致中國股市市值蒸發1.5萬億美元。語言類教培巨頭新東方美股價格近期多次跌穿1美元水平，最低見0.82美元，僅計過去一年，股價跌幅已達九成。新東方創始人俞敏洪周三通過其個人微信公眾號「老俞閑話」發文表示，近兩周新東方的工作，基本就是會議連著會議，解決老問題、迎接新挑戰。至於新東方股價，他則稱自己已經一個多月沒有看了，後面幾個月也不會看。「股價的高低，不是我做新東方的動力。我做新東方，只是源於我對新東方的熱愛！」



8. 俄烏在伊斯坦堡的新一輪談判結束，雙方判斷取得進展，令投資者避險情緒降低，美匯指數跌穿99關。人民幣中間價三連漲至一周高，即期匯率（CNY）周三早跟隨高開83點子，全日大漲196點，收報6.3526，止兩連跌，收盤價創3月17日以來近兩周新高。交易員表示，俄烏和談獲得重要進展的希望提升風險偏好，歐元反彈美指順勢回落，人民幣亦轉升。如果俄烏局勢緩和，市場焦點將重回美聯儲加息縮表的節奏，中美利差收窄疊加中國經濟面臨的下行壓力，資本如果外流明顯，人民幣很難持續偏強。招銀資金運營中心認為，國內疫情壓力不減，一定程度上影響對未來經濟表現預期，推動人民幣匯率走貶，但大量的結匯盤繼續起到「穩定器」作用，預計人民幣匯率6.40關口存在拉鋸。

撰文：經濟通中國組

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