【虛幣世界】加密貨幣走勢大致持平，印度新規落實料影響幣價

主要加密貨幣在過去24小時大致持平，比特幣企於47000美元關口，而SOL和AVAX分別上漲了7%和5%，meme代幣SHIB上漲了約3%。Oanda Americas高級分析師Edward Moya 表示，在經歷了一周的上漲之後，比特幣這浪反彈正在「喘口氣」，因為戰爭擔憂完全主導了大多數風險資產的短期命運。Moya對比特幣的近期前景持謹慎態度，並認為比特幣需要催化劑才能沖向 50000 美元的水平，因此目前看來它可能會在45000 美元至 48000 美元的水平之間盤整。



另外，據印度媒體報導，該國的稅務機關積極打擊比特幣的逃稅行為，並以查收約1100美元的稅款及14.5萬美元的罰款，當中並向六間交易所查稅，包括WazirX、CoinDCX 和 BuyUCoin等大型交易所。市場分析預計加密貨幣短期內仍會受稅規問題出現大波動，甚至有機會影響到交易所的營運，建議投資者小心自己所持倉的交易所。



據經濟通據數顯示，比特幣現報47280.10(美元．下同)，升0.45%(24小時比較．下同)；以太幣現報3406.00元，升0.60%；艾達幣報1.1930元，升0.34%；瑞波幣報0.8640元，升0.31%。



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