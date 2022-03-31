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申洲盈利大跌兼減派息　大行齊踩股價插逾半成

31/03/2022

      內地大型垂直一體化針織製造商申洲國際(02313)昨日(30日)收市後公布業績，一如集團早前發盈警預告，受累新冠疫情令生產線局部停產，生產成本上漲，以及人幣升值等多項因素，去年純利跌逾三成，全年派息更跌近兩成，末期息大跌近五成，其中下半年毛利大減四成，毛利率跌逾一成，多間大行隨即下調其目標價，申洲股價今日(31日)應聲插逾半成，為表現最差藍籌。

 

(申洲國際網頁截圖)

 

去年純利跌34%派息跌近兩成　下半年毛利大減40%

 

      申洲去年純利33.72億元(人民幣．下同)，按年跌33.98%，每股基本盈利2.24元；派發末期息57港仙，按年跌48.2%，連同中期股息1.06港元，全年派息1.63港元，按年下跌約18.5%，派息比率約為60.3%，按年升約9.2個百份點。期內收入238.45億元，升3.54%。

 

     去年毛利57.9億元，跌19.53%。毛利率約為24.3%，按年下跌約6.9個百分點。單計去年下半年，毛利24.17億元，按年大減40.1%，毛利率下降12.2個百分點至約19.4%。

 

申洲：受累疫情生產線局部停產　疊加生產成本升人幣走強

 

      申洲指，純利下跌主要受累新冠肺炎疫情影響，年內柬埔寨及越南之生產線有局部停產、原材料及人工等生產成本上升及人民幣匯率走強所致。申洲又稱疫情繼續在全球蔓延，供應鏈的穩定性受到不確定影響，地緣政治衝突加劇、貿易保護主義抬頭，使得世界經濟復甦前景更不明朗，而通脹壓力促使發達經濟體開始收緊貨幣政策，影響了消費能力及消費信心的恢復，增加了紡織服裝貿易出口增長的不確定性。

 

　　另外，申洲指，於柬埔寨和越南的新建成衣工廠項目持續推進。截至去年底，柬埔寨新成衣工廠之員工規模已逾1.1萬人，生產效率亦逐步提升；越南之新建成衣工廠已基本完成土建工程及近一半車間的設備安裝， 並將分批招聘新員工。預期至今年六月底，越南之面料產能有望提升至每日400噸，為海外新建成衣工廠之面料需求提供了相應配套。

 

高盛：銷售遜預期　今年上半年毛利率仍具挑戰


      申洲績後遭多間大行下調目標價，其中高盛指，申洲盈利跌幅處於3月初發盈警預計範圍(預計跌31%至39%)之中間水平，至於銷售則遜於該行預期，主要是付運延遲以及19.4%之毛利率較該行預測的20.2%為低，管理層解釋是受到柬埔寨及越南因疫情封城、原材料及電價上升、物流成本及工資上漲等因素影響，預期今年上半年毛利率仍具挑戰，下半年開始有望改善。高盛認為申洲管理層之口徑較該行原先估計更為保守，反映短期多個不確定性因素，將其今明兩年每股盈利預測分別下調13%及10%，目標價由160港元下調12.5%至140港元，但相信公司在較低基數下有望按季復甦，故維持「買入」評級。 

 

　　另瑞信將申洲目標價由171港元降至156港元，大和由160港元降至130港元，同維持「跑贏大市」評級；大摩由170港元降至145港元，摩通由146港元降至136港元，同維持「增加比重」評級。

 

     申洲半日跌6.45%收報105.8港元，成交2.79億港元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通中國組、採訪組　整理：李崇偉

 


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