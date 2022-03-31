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【新冠肺炎】林鄭：暫托中心可處方口服藥　研用快測了解社區感染

31/03/2022

　　行政長官林鄭月娥表示，政府將於周六（2日）起派發防疫服務包，她指出，兩年多的抗疫工作，需要市民配合，防疫包可以更加好鞏固社會力量，亦相信有助香港疫後經濟重建。她指周三（30日）曾到啟德郵輪碼頭暫託中心及防疫包的包裝中心。

 

（政府新聞網）


　　林鄭表示，周三已完成160萬個包裝防疫包，佔整體45%，形容是超額完成，按照原定計劃，將於本周六在全港18區派發，目標在7天內完成，同時亦會在18區設派發點，市民憑卡可領取。


暫託中心可處方新冠口服藥


　　林鄭指，啟德郵輪碼頭暫託中心為輕症院友提供1200張病床，暫託中心可處方兩款新冠口服藥予有需要的確診院友。另外，暫託中心有中西醫結合服務，長者也可以服用中藥調理身體，亦有情緒支援，為未來中醫醫院作出一個很好的實踐。

 

跌破7千宗仍未到全民強檢時間


　　林鄭指，近日疫情呈下降趨勢，但下降速度不是很快，即使新增單日確診跌破7000宗，也並非疫情尾聲，未去到全民強檢的最佳時間，不過很快會有公布。政府正研究，如何在短時間內，利用抗疫物資包內派發的快速測試包，了解社區感染情況，有關計劃稍後會公布。


明起取消九國「禁飛令」


　　林鄭表示，周五（1日）起將解除對9個國家的禁飛令，預計有逾20航班，超過2000名乘客返港，不計轉機乘客，但數字可能不時改變。她表示會小心處理抵港檢疫人士，周三與政務司司長跨部門開會，統籌確保有足夠人手和檢測承辦商加大檢測量，並安排交通。她表示，防疫包亦會在酒店派發予回港港人。


　　對於放寬社交距離措施，林鄭表示，若果疫情穩定向下，不會隨意收緊社交距離措施，希望可以如期在4月21日分階段放寬。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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