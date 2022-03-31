【月結－烽煙四起】專家看好下月上二萬五，俄烏戰事將持續關注

3月份港股的表現可謂「來回地獄又折返人間」，最低曾見18235，連續兩日各跌逾千點，隨後兩日則合共反彈逾3000點，惟在22400點水平遇上阻力。有專家表示俄烏局勢的核心問題仍未解決，加上中概股遭除牌、聯儲局加快加息步伐等不利因素，港股4月的走勢相信維持區間上落。

俄烏局勢成為今個月的全球焦點，2月尾俄羅斯總統普京宣布授權軍隊在烏東採取行動，自此戰火紛飛。上日(29日)俄烏兩國在土耳其進行談判，宣布暫時減少在基輔及切爾尼戈夫的軍事行動，惟之後俄方一改口風，指談判未見突破性進展，有指俄軍對基輔等地的軍事行動並未減少。



僵局維持逾一個月時間，至今仍未達成停火，事件影響環球股市。其中，港股分別在3月14日及15日急挫逾1000點，曾跌至18235逾五年低位。



【俄烏戰事】



*溫鋼城:俄國與歐美制裁影響重大*



iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，即使俄烏兩國達成停戰共識，惟歐美與俄羅斯相互的制裁，對金融市場的影響重大。



自俄烏戰事爆發以來，歐美多國相繼對俄羅斯實施制裁，包括停止從俄羅斯進口能源，減少對俄羅斯的能源依賴、禁止數家俄羅斯銀行進入SWIFT國際支付網絡等。另一邊廂，俄羅斯據報擬採取反制行動，在必要時將蘋果、英特爾等59家在俄外企資產收歸國有並拍賣。俄羅斯同時對200多項商品實施出口管制，包括工業產品及農作物。



溫鋼城指出，俄羅斯是全球手握甚多天然氣及石油的能源國家，中斷石油進口會令能源供應不足，同時七國集團(G7)拒絕用盧布支付俄羅斯油氣，變相令問題惡化。



他續指，俄羅斯及烏克蘭都是穀物生產大國，戰事令農作物耕作中斷，相關價格急升，加上烏克蘭國內有大量的氖氣產出，如今戰事同樣令生產中斷，變相推高晶片及電池價格。他認為，制裁的核心問題一日尚未解決，對物價帶來很大影響，同時會對金融市場帶來威脅。



張智威:俄烏兩國也難以繼續打持久戰



信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，俄烏談判在雙方於土耳其面對面會談後較為樂觀，對大市短線亦較利好。但須留意即使談判有樂觀跡象，但歐美針對俄羅斯的制裁亦未見撤銷，包括能源，以至SWIFT系統方面。所以目前制裁問題仍然困擾全球市況，但算較為樂觀。他指，若談判如預期一樣樂觀，歐美對俄制裁力度有望減輕，但並非完全解決問題。

張智威解釋，目前情況較為吊詭，因目前俄羅斯只是從基輔部分撤兵，但未有正式表示停戰，故相關制裁亦未減輕。但他認為，即使未來一個月內未有結果，長此下去俄方亦須要盡快結束戰事，因龐大的軍費將令俄羅斯不勝負荷。他指出俄羅斯與美國不同，之前美國打仗期間，能透過量化寬鬆，以及發國債等來籌集資金，俄羅斯則難以相同做法籌集軍費，故他認為俄烏兩國也難以繼續打持久戰，預期4月兩國談判有望釋出更多善意。



【中概回流】



*溫鋼城:預定摘牌名單或帶來連鎖效應*



中美角力同樣成為今個月的焦點。早前中國方面指已與美國監管機構取得共識，亦已指示在美上市中企準備提交美方要求的審計報告，但美國證監卻接連兩次新增中概股至「預定摘牌名單」，至今包括在港雙重上市的百度(09888)、微博(09898)、百濟神舟(06160)、百勝中國(09987)、再鼎醫藥(09688)、和黃醫藥(00013)，還有盛美半導體、愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥以及Nocera。

溫鋼城相信，中方曾針對海外上市公司的言論，純粹想減低市場的負面影響，但如今美國證監會的連串行動，而多間公司遞交的報告仍未知會否受理，反映問題根本未解決。他指，上述遭列入名單的公司大多為科技股，而恒指科技股佔比較重，「預定摘牌名單」或帶來連鎖效應，對本港相關股票都有影響。



張智威:預計美國會持續經濟上打壓中國



中概股風暴持續醞釀，美國證監再新增5隻中概股至「預定摘牌名單」，張智威指中美雙方都採取「邊談邊戰」策略，這邊廂俄烏戰火連天，那邊廂中美在中概股問題上暗自發力。他預期相關問題會一直這樣沒完沒了，時而近似握手講和，轉頭又會出現問題膠著，而此情況將會成為常態。

張智威指這樣的中美角力將會持續，背後原因源遠流長，因中美兩國都想成為世界經濟一哥，而美國不想美元地位被中國人民幣取代，而現時已有國家因避忌中國而「唔聽美國話」，故美國會持續經濟上打壓中國。



【聯儲議息】



*溫鋼城:聯儲局料於5月加半厘息*



美國聯儲局在3月中旬議息，一如市場預期加息0.25厘，為逾3年以來首次啟動加息。金管局亦宣布，基本利率根據預設公式上調至0.75厘。然而，聯儲局主席鮑威爾在議息後放出較前更為鷹派言論，表示未來加息幅度應提高至25個基點以上。市場預期聯儲局將於5月份會議加息半厘，部分市場人士擔心，加快加息將導致美國陷入經濟衰退。

溫鋼城表示，美國國內通脹問題相當嚴重，總統拜登的民望進一步受打擊，相信聯儲局接下來的加息政策會趨向鷹派，而加息過快會令資金從金融市場流入存款及債券市場，將導致股市動盪。他預期，聯儲局將最快於5月加半厘息，直至中期選舉前才放緩加息步伐。



*張智威：預計之後開始縮表*



美國加息預期持續，張智威指進入加息周期必然會對經濟有一定影響，現時美股已一改年初不斷創新高的走勢，預期之後已不會再現大升情況，但亦未會大跌。他解釋，聯儲局於是次加息周期非常小心，面對四十年以來的高通脹情況，3月首次加息亦只加四分一厘，預期之後局方開始縮表後，若對經濟有過大的影響會即時減慢進程，以對經濟造成過深負荷。他預期如非有突發經濟狀況，5月會一如預期加息半厘。





*張智威看好恒指上試25000點*



張智威指，在美股高峰期過後，將會有資金陸續從美股流入港股，因現時港股市值仍處較低水平，市盈率11倍而周息率約3厘左右，看好恒指4月有望上試25000點，亦是之前的雙頂位置。他解釋，因現時市場憧憬中央會於4月進一步降準，即使措施未能馬上為使市場恢復信心，但亦是一項利好消息。他進一步提到，4月還看內房股情況，若部分3月底前未能公布業績的內房，能於4月內公布業績而且好過預期，將對大市較為有利。

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美國證券交易委員會(SEC)發出的「預定摘牌名單」引起市場高度關注，至今再多5間在美國上市的中國公司列入名單之中。有專家指出，相關中概股一旦遭除牌，會拖累到在港上市股票的升幅，建議投資者不要沾手相關股票。



美國SEC今個月接連依據不久前實施的《外國公司問責法》，將多間中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單。包括在港雙重上市的百度(09888)、微博(09898)，還有愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥以及Nocera。上述6家企業需要向SEC提供證據，證明自己不符合被摘牌的條件，微博的申辯限期為4月13日，其餘5家企業限期為4月20日。

另外，SEC將第一批名單中的5家中概股公司轉入確定名單，包括百濟神舟(06160)、百勝中國(09987)、再鼎醫藥(09688)、盛美半導體及和黃醫藥(00013)，這意味著這幾家企業沒有及時向SEC提供有力的申辯證據。



*溫鋼城:不宜沾手具除牌風險中概股*



iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，雖則列入名單部分中概股在港有上市，可卸減部分來自「預定摘牌名單」引發的除牌影響，但今次名單中的公司大多為科技股，而美股科技股在眾板塊中的估值較高，並非全無影響。他續指，上述公司一旦遭除牌，需時大概3年，期間預料美國投資者不會在這些股票上加倉，令其升幅放緩，亦會影響到在港上市股票的升幅，影響較深遠，建議投資者不要沾手相關中概股。他提到，市場預測微博今年的盈利將倒退8%，加上面臨除牌的風險，走勢不太樂觀。

他續指，在美上市中概股遭除牌，意味回流香港上市的機會增加，對港交所(00388)較有利，而公司正陸續推出更多類型的投資產品，目前預測市盈率33倍亦屬較為合理水平，對其前景感到樂觀。短線來看，他預期目前市況並未有新的利好消息刺激，港交所會在330至400元之間上落。



*美團短期130至170元上落*



多間公司在3月尾公布末期及全年業績，當中美團(03690)截至2021年12月31日止年度虧損235.38億人民幣，2020年同期錄得純利47.08億人民幣。

期內，收入1791.28億人民幣，按年升56%。到店、酒店及旅遊業務收入按年增加53.1%至325億元；經營溢利按年升71.95%至141億人民幣，而經營利潤率則由38.5%提升至43.3%。

單計去年第四季，上季收入按年升30.6%至495.23億人民幣，略勝預期的493.2億人民幣。美團上季列賬虧損約53.40億人民幣，按年擴大137.9%；經調整虧損按年擴大174%至39.35億人民幣，好過預期的蝕57.9億人民幣。

溫鋼城表示，美團去年在訂購機票、預約酒店、送餐等新業務的表現不俗，早前亦按照中央的監管措施，加大外賣送遞員的保障，亦下調顧客落訂單的開支，中央短期內都未必加大監管措施，已反映相關因素對股價帶來的影響。他續指，內地疫情仍未回穩，對主要從事外賣業務的美團較有利，相信第一季的收入不會大幅受挫。不過，他提醒投資者現時全球步入加息周期，不利科技股的走勢，短期應維持炒波幅策略，在130至170元之間部署，並料在180元有阻力。



*恒大重組機會高*



中國恒大(03333)聯同財務顧問早前召開投資者電話會議，集團執行董事肖恩在電話會議稱，公司力爭7月底前提出重組定案，正與中介團隊探討潛在方案，初步估計恒大境外直接債務規模227億美元，當中包括142億美元境外債。

恒大非執行董事梁森林會上表示，恒大通過「股權轉讓」與「批管運營」模式，與部分信託公司合作，在當前恒大流動性緊張下，該模式是維持有序運營、保障各方合法權益的現實選擇，回收款項將用作保障恒大其他境內項目建設及交樓，亦將盡最大努力持續推進復工復產工作。中國恒大及恒大物業(06666)目前仍停牌，而恒大汽車(00708)則於上日(30日)復牌。

溫鋼城表示，中央積極出手處理恒大問題，不少國企相應接手其項目解困，加上其「大到不能倒」的概念，估計重組方案成事機會較高。不過，他指出具體方案細節仍未明，而累積下來的債務都要還清，另外而多間內房企業未能如期公布業績，在此連鎖反應下，即使恒大股價跌到低殘，都不建議投資者趁低吸納。

溫鋼城又提到，PP中地美債(03001)在3月尾段開始回升，逐步重上200元水平，而在部分內房企業的債務在3月尾到期，下一個高峰期最快是今年第四季，相信內房債務問題可在此段時間稍為喘定，但內房股股價反彈空間未必太多，最多均值回歸。





*張智威：美團估值貴仍有力升*



張智威指美團業績不佳，因各方面收入數字都有不錯增長，而且好過預期，使美團績後仍錄得升幅。但他指這樣仍未能反映美團之後的收入能夠改善，因仍有受政策打壓的風險。此外，他提到早前美團此前的市盈率達150倍水平，估值偏貴，再加上仍錄得虧損，故對美團後市反有保留。他指市場上仍有共其他值得買入的股份，與其要博，反而阿里(09988)更值博，除了市盈率更低，而且進一步加大回購總額，買入更為穩陣。

但因美團為恒指重磅股，料大市炒上亦有利美團，料股價能炒上至176元保力加通道上線水平。



*中概回H僅可支撐港交所上400*



對於持續遭受美國打壓的中概股，張智威重申中美雙方現時「邊談邊戰」，若此時買入中概股，某日又會忽然公布美國加強打壓，變相買入後會非常不安心，時時刻刻都要擔心美國的措施影響。他更打趣道心臟負荷能力不大投資者不應買入中概股，因不知何時會急跌，而且中概股跌幅驚人，一跌便會跌超過一成，因此張智威中概股小有反彈亦不宜吼入，因為風險過高。

此外，他指出即使中國單方面重新鼓勵中資公司赴美上市，但美國方面未有歡迎中企來美上市。但他估計，正常公司上市後會希望能安安定定，但現時赴美上市有機會面對當地監管，故有機會影響中資公司的上市選址。

此前市場憧憬中資公司有機會回流港股上市，變相利好港交所走勢。但張智威指港交所業績遜預期，估值偏貴、息率低又增長慢，故單靠中概股回H消息只能支撐往後股價重上400元水平。



*恒大變數仍多只宜小注*



恒大早前舉行債權人會議後，表示會爭取7月前公布重組方案。張智威表示恒大動作多多，一時指恒馳將會投產，一時又指變賣資產，但最終仍未能出現有用方案，他懷疑恒大負債已龐大得難以處理，目前看不到任何樂觀訊號。日前恒大汽車於30日率先復牌，一度跌超過一成後有買盤支持，張智威指現時市場上，會有投資者會博恒大於重組方案後，旗下恒大物業(06666)及恒汽會獲收購，博以好價賣出能帶動股份升幅。

張智威指出這亦是一個值博選擇，因恒大系已下跌多時；但他警告，買入後恒大系再度停牌，所有資金便會不能套現，不知何日才能取出。另外則是恒大能否將資產賣得好價錢，因恒大現時一沉百踩，即使有資金收購亦有機會將價格撳低，故恒大系股份只能小注博。

撰文：市場組記者戚朗軒、余穎恒

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