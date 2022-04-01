  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】拜登「敗家」再釋儲　股神重倉石油股

01/04/2022

　　救急還是噱頭？面對居高不下的油價和節節走跌的支持率，美國總統拜登也是拼了－－連續6個月每日釋放戰略石油儲備(SPR)100萬桶，史無前例的1.8億桶總規模，相當於全部SPR身家(5.683億桶)的近三分一。

 


　　不過，相比全美每日2000萬桶消費量，每日100萬桶可謂杯水車薪；而今次1.8億桶釋儲，理論上將令美國戰略石油儲備降至1984年以來最低水平。未來如何填補巨大的儲備窟窿？難怪股神畢菲特重倉押注石油公司股票。



1.8億桶史無前例，儲備或降至近40年最低



　　全美汽油均價從年初3.3美元上衝至4.23美元的史上最高水平，儘管有普京這個替罪羊，但眼見中期選舉漸行漸近，支持率慘見36%(Quinnipiac University民調)的拜登，不得不選擇「再次敗家」。

 

 

 

 

 


　　最新冷卻高油價的行動分成兩部分：一是每日平均釋放100萬桶SPR，並持續6個月；二是動用《國防生產法》，支持鋰、鎳、鈷、石墨、錳等生產和加工，減少對中國等的關鍵礦物依賴，加速向清潔能源過渡。此外，拜登將矛頭對準拒絕額外投資增產的石油公司，呼籲國會對其祭出懲罰措施，包括要求其為閒置公共土地上的租賃油井支付費用。

 


　　何解將拜登稱為「再次敗家」？皆因他去年11月、今年3月1日剛宣布釋放SPR分別5000萬桶、3000萬桶；然而，兩次釋儲令SPR規模降至20年最低水平的同時，全美汽油均價卻較2月底再漲了約17%。今次1.8億桶的大手筆，理論上將令SPR規模降至1984年以來最低水平，換言之，屆時位於墨西哥灣沿岸4個巨型巖洞中7.14億桶總庫容的近半，將空空如也。



供應缺口短期恐無解，石油巨頭賺盆滿缽滿



　　「1.8億桶」如震撼彈，令WTI期貨重挫7%，周五續跌穿100美元，但此恐怕只是曇花一現，因為由「庫存減少」換來的「供應增加」，注定將以「庫存回補」的方式攤薄未來供應，關鍵仍是供應。

 


　　就在周四，OPEC+線上會議宣布維持逐步增加產量的安排，即5月日產量增加43.2萬桶。而針對拜登「太多石油公司沒有盡到自己本分，未進行額外投資來幫助供應」的說法，康菲石油(ConocoPhillips)首席執行官就指，即使公司今天開始鑽探新油井，也要等8至12個月才能見到第一滴油。

 


　　石油供應缺口短期恐無解，全球石油巨頭去年無不賺得盆滿缽滿－－英國石油(BP)淨利潤錄128億美元的8年最高，殼牌按年多賺三倍至192.9億美元，雪佛龍賺156億美元，中海油賺703億人幣錄歷史新高，埃克森美孚更賺230億美元。

 


　　股神畢菲特旗下的巴郡上月就連續掃入美國二疊紀盆地領先的勘探公司Occidental Petroleum(西方石油)多達1億股，令其跟雪佛龍一起成為巴郡公開持有的前十大上市公司。而西方石油首席執行官Vicki Hollub最新則跟隨股神增持自家公司。如此看，拜登或再次弄巧成拙。

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

108.500

異動股

01024

快手－Ｗ

72.550

異動股

03690

美團－Ｗ

153.100

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 108.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 72.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 153.700
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 226.800
  • 00587 海螺環保
  • 9.700
股份推介
  • 00408 葉氏化工集團
  • 4.000
  • 目標︰$5.00
  • 00873 世茂服務
  • 4.490
  • 目標︰--
  • 03709 贏家時尚
  • 11.560
  • 目標︰--
  • 01351 輝煌明天
  • 0.800
  • 目標︰--
  • 01761 寶寶樹集團
  • 0.710
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 374.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 108.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 72.600
  • 00941 中國移動
  • 54.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 153.700
報章貼士
  • 02319 蒙牛乳業
  • 43.100
  • 目標︰$47.00
  • 01658 郵儲銀行
  • 6.530
  • 目標︰$7.00
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 112.700
  • 目標︰$128.20
熱炒概念股
即時重點新聞

01/04/2022 14:01  《新股上市》德勤料今年香港新股集資3300億，仍有力爭取三甲

01/04/2022 13:25  澳門3月博彩收入按年跌55.8%，首3個月跌24.8%

01/04/2022 12:10  【新冠肺炎】機組人員抵港隔離期縮至7日，國泰航空指正了解詳情

01/04/2022 10:10  【聚焦數據】中國3月財新製造業PMI降至48.1，兩年來最低

01/04/2022 09:36  《異動股》美SEC主席指沒有妥協空間，中概股跌，阿里跌逾5%

31/03/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒１億人幣，買中海油沽中移動

01/04/2022 08:45  【大行炒Ｄ乜】中石油績後睇好定睇淡？券商點評比亞廸長汽？

專題透視

新聞>香港政情

【特首選戰】今屆選舉用「澳門模式」？下任特首料4.14前現身

新聞>中國故事

《京城近觀》北京購房綠碼有多方便？

新聞>FOCUS

【FOCUS】拜登「敗家」再釋儲　股神重倉石油股
品味生活
生活

時事要聞

明起全港派防疫包 擬推全民快測 掌握感染情況

時事要聞

提早暑假 學童無奈 6成人僅留家玩電子產品

Shopping What’s On

Dyson推空氣淨化耳機！Dyson Zone同步捕捉有害氣體淨化空氣兼降噪！何時正式發售？
DIVA CHANNEL

「世」界味覺之旅．Saii Lee

$980米芝蓮一星割烹午餐：烤龍蝦沙律、海膽和牛魷魚一口壽司飯、黑蒜A4近江牛，物有所值

性治療師手記．古錦榮

戀上人夫，既是追求自己對愛情的渴望，也是背叛自己對愛情的期望？

後起之秀．Zoe_Normalchic

全球頭10位IG最多人關注的超模！最年輕的維密天使、Hadid姊妹花，哪個是你的女神？
健康好人生 Health Channel
長期失眠易中風、糖尿、狂躁？失眠分4種！新一代安眠藥可改善兼不產生依賴？
長新冠｜女生誤服中成藥腳腫腳凍！康復女性會月經紊亂、脫髮？男士生育能力下降？中醫推焗茶+湯水強肺健脾恢復元氣
疫下精神病復發個案增加？因為沒有覆診！定期見醫生好重要
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2022 15:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2022 15:53
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2022 15:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/04/2022 15:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
香港政情01/04/2022
【特首選戰】今屆選舉用「澳門模式」？下任特首料4.14前現身
中國故事01/04/2022
《京城近觀》北京購房綠碼有多方便？
FOCUS01/04/2022
【FOCUS】拜登「敗家」再釋儲　股神重倉石油股
財經熱話01/04/2022
【中概股有得炒】潘鐵珊：欲買京東不如買阿里巴巴！（有片）
大行報告01/04/2022
【大行炒D乜】中石油績後睇好定睇淡？券商點評比亞廸長汽？一click就知道
開市Good Morning01/04/2022
潘鐵珊：三桶油首選中石化　港股20200為吸納良機！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金