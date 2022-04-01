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【特首選戰】今屆選舉用「澳門模式」？下任特首料4.14前現身

01/04/2022

　　特首選舉因為疫情而延遲，提名期早前已改為由周日（4月3日）開始至16日，投票日在5月8日舉行。提名期後日展開，惟至今仍未有「重量級」的人士表態參選，近日更傳出特首選舉或因應疫情再押後一年舉行，之後由人大常委會作出《決定》，延任現屆政府一年。特首林鄭月娥周四（31日）在記者會就明言，此刻無收到通知，提名期仍是4月3日展開。

 

 

　　不過，有消息指近日多名建制核心人士收到北京「溫馨提示」，勿輕易向任何人作出提名，似乎希望確保不獲祝福的參選者，無法取得足夠提名票，搶先衝燈出閘。由於時間緊逼，不少建制認為，香港今次特首選舉，很大機會是「澳門模式」，即只有一名特首候選人，自動當選。


下任特首料4月14日前現真身


　　雖然提名期於4月16日結束，但4月15及16日是公眾假期，故提名表格提交限期已定於4月14日，加上要向188位選委取得提名，相信下任特首將於4月14日前現身。


　　據了解，1500名選委組成的選舉委員會，當中被稱為「國家隊」的第五界別，被北京有關當局建議，提名期開始時盡可能留在香港，履行選委責任，有分析指，北京希望其心儀之選，能夠得到足夠多的提名票數，以便落實「一人參選模式」，務求在疫情之下減少內耗，集中精力，令下任行政長官順利當選。


選戰四強突出 李家超陳茂波大熱


　　據消息指，政務司司長李家超和財政司司長陳茂波有跡象參選，惟二人仍未請辭，報批國務院宣布正式參選。事實上，陳茂波表現甚勇，高舉「動態清零」的抗疫基調，似乎擺出隨時出閘之勢態。然而，不少政界人士評論，財爺為人和藹，有人和之優勢，但缺乏魄力勵行改革。亦有分析指，倘若北京重視國家安全作為未來數年香港的施政主調，估計李家超是下屆特首的不二之選。然而，有風聲指李家超不是北京下屆特首的心儀之選。


　　除了李家超、陳茂波，政協副主席梁振英和保安局局長鄧炳強被喻為「大破大立」人才。有資深政協透露，3月兩會期間，梁振英的陣營表現十分積極，平時表現「冷酷」的梁振英主動與選委攀談，其身兼政協委員的「忠粉」亦不避忌向人透露，梁振英已經準備就緒，準備好政綱及班底，隨時可以參選。環顧各潛在熱門人選，特別是司局級官員，要他們在短時間內辭職、籌組班底、撰寫政綱再競選，並不容易，梁振英在這方面有相當優勢。


　　消息人士指，鄧炳強敢於決策，有「大破大立」才華，但資歷略淺成為其「硬傷」，鄧在建制陣營中深孚眾望，若北京此回決心為香港未來改革大破大立，也不排除「破格」大膽起用鄧炳強。


林鄭至今未表態 傳葉劉收提示勿參選


　　特首選戰四強突出，亦有一些冷門人選。前世衞總幹事陳馮富珍本身曾是熱門之一，但她心感年過七旬，有心無力，故經已推辭北京的邀請，無意參選。至於一向屢被傳聞有意角逐特首的行政會議及立法會議員葉劉淑儀，有消息指出，熟悉北京人士已向葉劉「溫馨提示」勿參選，今屆她獲接納提名的機會甚低，葉劉拒絕評論。


　　至於行政會議召集人陳智思、港交所主席查史美倫、港交所前行政總裁李小加、金管局前總裁陳德霖、行會成員李國章和廖長江，雖不時有專欄作家「點讚」有望成為特首，但未有風聲他們會當選。


　　現任特首林鄭月娥，至今仍未表態會否參選，亦鮮有任何消息涉及她有望連任。

　
至少5人公開表態參選


　　雖然特首選舉提名期下周開始，主要熱門人選仍未表態，但多名人士已公開表示會參選，包括現職保安員賴紅梅、「藍營KOL」冼國林、前民建聯胡世全、李稚嘉和蕭德良。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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