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3月銷售數據理想新能源車股急升　惟造車成本上漲隱憂未除

04/04/2022

      「蔚小理」及比亞迪(01211)先後公布3月銷售數據理想，其中小鵬汽車(09868)3月交付量按月增1.5倍，理想汽車(02015)則即將發布新車，比亞迪銷量按月升19%，終止連續兩個月下跌，並宣布停止燃油汽車整車生產，另美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)今年首季交付量再創新高，加上中證監擬允美國獲取中概股審計底稿亦利好中概股表現，「蔚小理」及比亞迪無懼造車成本上漲隱憂，今日(4日)都升半成或以上。

 

(理想汽車網頁截圖)

 

小鵬3月交付量按月增1.5倍　理想即將發布新車「理想L9」

 

      小鵬汽車公布，3月交付約1.54萬輛智能車，按年增長2.02倍，按月增長148%，而第一季度共交付約3.46萬輛智能車，按年增長1.59倍。小鵬智能轎跑P7月度交付首次突破9000輛至9183輛。3月交付量同時包括4398輛智能家轎P5及1833輛G3和G3i智能SUV。至於首季交付約1.94萬輛P7智能轎跑、約1.05萬輛智能家轎P5及4648輛G3和G3i智能SUV。截至3月31日，智能電動車歷史累計交付量約17.25萬輛。


　　理想汽車則公布，3月交付1.1萬輛理想ONE，按年增長1.25倍，按月升31%。第一季度理想汽車累計交付3.17萬輛，按年增長1.52倍。自交付以來，理想ONE累計交付量達15.58萬輛。集團又預告，將於4月16日發布智能旗艦SUV「理想L9」，該車款將採用全自研旗艦級增程電動系統、底盤控制系統和中央域控制器。

 

蔚來3月交付量按年增38%　首季2.58萬輛創新高

 

      另蔚來(09866)公布，於3月交付9985輛汽車，按年增長37.6%。有關交付包括EC6，以及9822輛高端智能電動SUV，其中包括1726輛ES8、5064輛ES6及3032輛EC6，以及於3月28日開始交付予用戶的高端智能電動旗艦轎車ET7共163輛。今年第一季度交付約2.58萬輛汽車，寫下新季度紀錄，按年增長28.5%，累計交付量達19.28萬輛。

 

      蔚來預計5月下旬將發布搭載最新數位智慧座艙硬體的2022款ES8、ES6和EC6，以及現有用戶智慧座艙升級方案；誕生於NIO Technology 2.0(NT2)平台的全新大五座SUVES7也將同步發布。

 

比亞迪銷量止跌按月升19%　停止燃油汽車整車生產


　　至於比亞迪，3月汽車銷量約10.49萬輛，同比升1.57倍，新能源汽車銷量同比升3.33倍，按月升19%，終止連續兩個月錄跌幅走勢；3月產量約10.67萬輛，同比增1.73倍；產銷全為新能源汽車。首季銷量約29.14萬輛，同比上漲1.79倍，而產量約29.22萬輛，升1.7倍；若單計新能源車，首季產量及銷量較去年同期分別增4.16倍及4.22倍。


　　比亞迪亦宣布，根據其戰略發展需要，自3月起停止燃油汽車的整車生產，未來在汽車版塊將專注於純電動和插電式混合動力汽車業務。比亞迪成為全球首家宣布正式停產燃油汽車的車企。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

中汽協稱鋰價過高會向上反映　王傳福指原材料價暴漲挑戰大　

 

　　　另方面，行業仍面對造車成本上漲隱憂。中汽協副秘書長陳士華撰文稱，新冠肺炎疫情以及芯片供應緊張已讓汽車行業倍感壓力，加上汽車消費出現動能不足的跡象，行業今年有增長，但完成全年目標任務仍面臨諸多困難。上游原材料價格一定幅度的上漲可以理解，但目前漲幅已經脫離了供求關係的重要因素，存在囤貨居奇、人為炒作等情況，屬於非理性上漲，鋰價水分嚴重，是時候殺一殺鋰的妖價。中汽協會密切關注動力電池原材料價格變動，並向政府主管部門及時反映有關情況。

 

　　比亞迪早前公布去年業績，純利倒退毛利下降，董事長王傳福表示，新能源汽車市場爆發式增長的背後，行業面臨疫情、原材料價格暴漲、供應鏈不穩定等嚴峻挑戰，眼下的原材料價格暴漲是行業需要克服的挑戰，建議全面梳理碳酸鋰資源布局和產能，增加國內開採量和國外進口量。

 

溫傑：比亞迪銷售成績最好　惟造車成本對行業影響大

 

　　今日《開市Good Morning》請來光大證券國際財富管理策略師溫傑，他指比亞迪賣車成績理想，3月銷量超出預期。不過，新能源車急速增長中，按年比較一定至少增一兩倍，故一定要和過去幾個月比較。小鵬及理想於2月特別賣得差，小鵬只有6255輛，理想8414輛，而1月分別賣出13000輛及約12000輛，撇除2月數字其實只比3月好一些，其中理想3月比1月銷量還少。蔚來1月賣出10700輛，2月6400輛，3月也是少於1月。

 

　　溫傑又指，除銷車數據外，也要關注碳酸鋰價格，現時50萬一噸，即每架車成本要加5000至17000元不算少，比亞迪每架車若賺3、4萬，計及該項成本，毛利便少了三分一至二分一。造車成本對車企確實影響很大，去年1月碳酸鋰才6萬元一噸。而新能源車股始終最看好比亞迪，因有其他如刀片電池等業務，1個月賣10萬架車也非蔚小理賣1萬架可比，但考慮到成本問題要調低買入價，可於約200元吸納。蔚小理定位則有些模糊，未來都會於30至40萬車價競爭，且三間公司仍沒錢賺。另GX中國電車(02845)已由200元跌至150元，且入場費較低可細注儲貨，現價可買入第一注。

 

林家亨：仍是比亞迪最好

 

　　國農證券董事總經理林家亨則指，比亞迪公布3月份的新能源汽車銷售量創出新高紀錄，成績理想，漢、宋、秦、元及海豚系列五款車每月的銷售量均破萬輛，這是一個非常難得的成績，相對同期的小鵬及蔚來只有15414輛及不足萬輛，比亞迪的盈利在今年應該有正面的增長。

 

　　理想汽車半日升7.41%收報110.2元，小鵬汽車升5.48%報117.4元，蔚來升4.77%報178元；比亞迪則升5.15%報236.8元。至於其他車股，吉利(00175)跌0.49%報12.32元，廣汽(02238)升1.37%報6.68元，長汽(02333)無升跌報12.54元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此


 


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