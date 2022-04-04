【特首選戰】李家超未回應選特首消息 傳梁振英任選委會總召集人

第六屆行政長官選舉提名期今日展開，至本月16日結束，而投票日將於5月8日舉行。現任特首林鄭月娥周日（3日）於疫情記者會表示「適時公布個人意向」後，下午隨即傳出政務司司長李家超將會參選，全國政協副主席梁振英將擔任選委會總召集人。李家超周一（4日）早上到政府總部上班時，未回應是否競逐特首。

（李家超）



消息指，政務司司長李家超及財政司司長陳茂波中，將有一人參選特首，而此人極可能是李家超。除了李家超之外，可能還有另一人參選。至今一直被視為特首熱門人選的梁振英，則極可能會出任選委會總召集人。根據完善選舉制度，選委會設有總召集人一職，由國家領導人出任，據了解，只有政協副主席董建華和梁振英有資格出任這一職位，但由於董建華身體不佳，因此只能由梁振英出任。

李家超「不爭之爭」跑出



知情人士指出，兩位司長中，財政司司長陳茂波較受商界接納，但經歷過2019年的政治風暴，加上國際形勢複雜，以美國為首的西方陣營繼續不斷打「香港牌」，中央對香港的政治局勢仍未完全放心，擔心一旦「黑暴」重臨，陳茂波的應對能力不及李家超。一位建制中人則指出，李家超的另一個特點，是他沒有個人野心，但對中央而言「不爭之爭」反而會「加分」。



李家超現年64歲。他於1977年加入香港警務處，任職見習督察。1997年晉升總警司，2003年晉升警務處助理處長，2007年一月晉升警務處高級助理處長，2010年晉升警務處副處長。他曾任職警隊內多個不同部門，曾智破張子強800公斤炸藥案、紙包飲品迷魂黨案、「魔警」徐步高案等。



2012年，李家超被委任為保安局副局長，2017年至2021年期間出任保安局局長，負責統籌六個紀律部隊，期間經歷了「修例風暴」。2021年6月出任政務司司長。



政商界傳有其他人選

（梁振英）



政商界仍在傳聞，會有其他政商界人士參與特首競逐，傳聞中的人選包括港交所(00388)主席查史美倫、立法會建制派班長廖長江等。但有政界中人就指出，查史美倫不是一個會「陪跑」的人，除非她又是「真命天子」，否則不會參選；至於廖長江，他一向對加入政府欠缺興趣，據說過往的特首曾邀請他出任律政司司長，他都以家庭理由婉拒。除此之外，政商界仍在觀望，是否有其他人選參選。

撰文：經濟通採訪組

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