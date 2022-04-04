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【特首選戰】林鄭宣布不競逐連任特首　6月結束政府工作生涯

04/04/2022

　　行政長官林鄭月娥表示，不會參選5月舉行的第六屆特首選舉，6月將會正式結束42年政府工作生涯。她感謝中央信任，去年3月兩會期間已向中央表達意願，因為家庭考慮不再尋求連任，獲得中央理解及尊重。她指家庭是她最優先考慮，而家人認為她已「夠鐘返屋企」。

 


未來仍有四方面工作


　　林鄭感謝中央、港澳辦、政府團隊、公務員等支持，又特別感謝特首辦職員，「最重要是感謝家人信任」。她指未來仍有四方面工作，包括要辦好特首選舉；繼續抗疫工作，總結經驗；做好回歸25周年活動；以及做好政府換屆交接。她祝願下任特首及管治團體事事順利。


　　被問到日後工作，林鄭稱抗疫依然是頭等大事，未來3個月仍有大量工作，目前未有思考退下來後的工作。


未收到任何官員辭職信


　　對於盛傳政務司司長李家超將參選特首。林鄭拒絕評論，但透露到今日為此，並未收到任何辭職信。


今屆政府面對回歸以來最嚴重挑戰


　　林鄭指，每屆政府都有其困難，而客觀而言，今屆比以往更多挑戰，香港經歷了前所未見挑戰、前所未見的嚴峻局面。她相信有志參選特首的人，都希望繼續香港服務，需要的特質是履行好「雙負責制」，對香港、對中央負責，把持好「一國兩制」、港人治港及高度自治。


　　林鄭又指，抗疫工作已進行兩年，政府上下齊心，相信不會因其今日的公布而受任何影響。

 
北部都會區料獲下屆政府支持

　　被問到她提出的政府重組架構、北部都會區未能親自推行，會否感到可惜，她指，特區政府政策有很大延續性，儘管換班子及局長，都是一樣，尤其是得到一些廣泛支持的工作。2021年10月《施政報告》提出重組後，社會及立法會都有一定討論，聽不到有特別的反對意見，例如成立文化局及單獨的房屋局，只是要視乎候任行政長官是否認同重組方案，如認同仍有很多程序要走，畢竟涉及開兩個政策局，涉人事編制、額外開支，有新局長及辦公室等。


　　她表示，有些政策局又轉了工作範圍甚至改名，法律上也要有方案，時間表十分緊湊，希望對方在7月1日宣誓就職時，已有社會支持、立法會認同的政府架構，不用於下一屆再籌謀，所以對方物色司局長時可以按這套架構物色適當人選。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/04/2022 17:34
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