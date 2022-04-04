多家藥企就新冠疫苗口服藥報喜 醫藥股全線熱炒

內地多家藥企就新冠疫苗及口服藥研發或上市報喜，康希諾生物(06185)及石藥集團(01093)獲批開展mRNA新冠疫苗的臨床試驗，歌禮製藥(01672)則申請新冠口服藥利托那韋在港上市，加上藥明巨諾(02126)治套細胞淋巴瘤藥獲突破性治療藥物認定，以及復星醫藥(02196)斥千萬英鎊購基金投資大健康項目等，令一眾醫藥股尤其疫苗相關股今日(4日)落鑊熱炒，其中開拓藥業(09939)更飆逾三成。

(石藥集團網頁截圖)

康希諾新冠疫苗獲批臨床試驗 有效保護免受現有變異株感染

康希諾生物公布，集團開發的新型冠狀病毒mRNA疫苗已獲得國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件。臨床前研究結果顯示，該款疫苗可以誘導出針對多種世界衛生組織認定的重要變異株(包括當前流行株)的高滴度的中和抗體，與以原型株為基礎開發的現有新冠疫苗相比廣譜性更強，可以更有效地保護機體免受現有變異株的感染。



康希諾又指，正在布局多種擁有自主知識產權的創新型預防性疫苗產品管線，並重點開發預防性及治療性生物製品。相較於傳統疫苗技術平台，mRNA技術產業化平台在研發工藝和生產周期等方面都有顯著優勢，對標該領域位居前沿的國際生物醫藥企業，建成後預期將具有重要的國產化替代價值。

石藥新冠疫苗產品獲准臨研 對Omicron及Delta具保護效力

另石藥集團公布，開發的新型冠狀病毒mRNA疫苗產品「SYS6006」已獲國家藥品監督管理局批准，可開展於內地的臨床研究。SYS6006根據毒株流行情況進行針對性的抗原突變設計，臨床前研究表明，該產品對包含Omicron和Delta在內具有良好免疫保護效力。

SYS6006通過體液免疫和細胞免疫對機體提供免疫保護，並可產生記憶性B細胞，提供長效保護效力。此外，臨床前安全性評價數據也證明其安全性。此外，該產品容易產業化，而且穩定性好，可滿足大規模產能供應需求，被國家藥監局列入特別審批程序，快速批准進入臨床，力爭盡快上市。目前內地未有mRNA疫苗正式獲批上市。

開拓藥業則公布，將於美國中部時間4月8日至4月13日舉行的美國癌症研究協會(AACR)年會上，通過壁報(E-Poster)的方式公布普魯克胺治療新冠的作用機制，以及c-Myc degrader臨床前研究數據。

歌禮製藥申利托那韋在港上市 年產能已擴至5.3億片



此外，歌禮製藥公布，已向香港遞交利托那韋片100毫克薄膜衣片上市許可申請。集團指，3月15日國家衛生健康委員會發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第九版)》，將利托那韋片納入診療方案。近期，集團已將利托那韋口服片年產能進一步擴大至約5.3億片，以滿足日益增長的潛在需求。

目前，利托那韋口服片是中國唯一通過生物等效性研究獲批上市的新冠口服藥，於2021年9月獲國家藥品監督管理局批准上市。歌禮亦已通過歐洲代理商向包括德、法、英等12個歐洲國家遞交了其上市許可申請。

藥明巨諾治套細胞淋巴瘤藥獲認定 復藥購基金投資大健康項目

另方面，藥明巨諾公布，國家藥品監督管理局藥品審評中心已授予倍諾達(瑞基奧侖賽注射液)用於治療套細胞淋巴瘤的突破性治療藥物認定。倍諾達是公司自主開發的一款靶向CD19的自體嵌合抗原受體T細胞免疫治療產品。



復星醫藥則公布，控股子公司復星實業擬作為有限合夥人出資1000萬英鎊認購CICII期基金(英鎊基金)，約佔本輪募集完成後基金總份額的5.12%。目標基金主要投資於由英國劍橋大學分拆和/或在劍橋加速器內孵化的、以及在劍橋生態系統內營運的知識產權豐富、知識密集型生命科學技術領域項目。

里昂：留意康希諾政策風險 瑞銀：疫苗獲批利石藥股價

大行對部分疫苗概念股看法又如何呢？里昂早前發表報告指，康希諾去年業績符預期，並轉虧為盈，集團主要催化劑包括臨床結果更為正面，顯示其異質性加強劑表現優於其他疫苗技術，可能於4月或5月獲納入世衛新冠疫苗全球獲取機制(COVAX)，惟由於政策風險可能導致對新冠疫苗的需求波動，下調今明兩年盈利預測分別49.2%及9.9%，目標價由205元降至200元，維持「買入」評級。

另瑞銀早前表示，石藥腫瘤專營權保持增長勢頭，mRNA疫苗獲批將成為股價下一個催化劑，同時集團產品組合和原料藥平均售價改善，令毛利率穩定，維持其「買入」評級，惟將其2022至24年度每股盈利預測下調2%，目標價由14元下調至13元。

醫藥股今日普遍飆升，開拓藥業升逾三成表現最標青，歌禮製藥及復星醫藥都升逾一成，康希諾及石藥都升逾半成。

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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