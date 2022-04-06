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熊麗萍：北水歸位惟港股方向未明　恒指短期支持21500

06/04/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　聯儲局理事，獲提名副主席的布雷納德預計會迅速縮減資產負債表，縮表對大市影響已反映了嗎？近期港股成也中概股，敗也中概股，但美股納指金龍中國指數隔晚要回吐半成，中概股係唔係仍要觀望？今日（6日）北水回歸，港股仲有無得承接前兩日升勢？碧桂園(02007)上月銷售額按年跌43%，銷售面積按年下跌近35%，內房最壞時間未過？

 

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另外，安里控股主席兼行政總裁 黃偉康，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評油股，立即重溫

 


 

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