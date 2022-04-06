熊麗萍：北水歸位惟港股方向未明 恒指短期支持21500

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

聯儲局理事，獲提名副主席的布雷納德預計會迅速縮減資產負債表，縮表對大市影響已反映了嗎？近期港股成也中概股，敗也中概股，但美股納指金龍中國指數隔晚要回吐半成，中概股係唔係仍要觀望？今日（6日）北水回歸，港股仲有無得承接前兩日升勢？碧桂園(02007)上月銷售額按年跌43%，銷售面積按年下跌近35%，內房最壞時間未過？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

另外，安里控股主席兼行政總裁 黃偉康，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評油股，立即重溫





其他油股新聞：

歐盟擬禁俄石油進口油價攀升 疊加大行毗讚三桶油逆市造好

《異動股》中海油(00883)升幅擴大至近6%，油股炒上

《神州能源》山東首次接收卡塔爾LNG，中石化已簽十年購銷協議

《低碳變革》國家電網董事長辛保安與中海油董事長汪東進會談

其他內房股新聞：

內地多城鬆綁樓市政策 內房全線升中海外飆逾半成

《中國房產》安徽省多地首套房貸利率下調

胡潤全球房地產企業家榜:李嘉誠居首，深圳有11位地產商上榜

李嘉誠成胡潤全球房地產企業家榜首，許家印身家縮1500億人幣

《中國房產》蘭州放鬆限購限售條件，二套房首付降至三成

《中資異動》越地(00123)升近10%，報9元

《異動股》碧桂園(02007)升近3%，報6.54元

《異動股》潤地(01109)升逾3%，報39.8元

《Ａ股焦點》招商蛇口升近7%，合作開發佳兆業大灣區儲備





【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票