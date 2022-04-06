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【新冠肺炎】林鄭：個案回落但不能掉以輕心　籲積極參與全民快測

06/04/2022

　　行政長官林鄭月娥表示，新冠肺炎確診數字已由3月21日的1.4萬宗下降至周二（5日）的3254宗，但第五波疫情前，每日最高峰都不足150宗，疫情回落後高位停滯，市民仍不能鬆懈，再次呼籲市民在本周末進行全民自願快速測試，相信措施可以令政府得知社區感染情況，截斷社區傳播鏈。

 

 

　　林鄭表示，圍封檢測初步陽性持續下降，由半個月找出個案比例5.5%降至4月4日約0.45%，即每日只識別出8位初陽市民。近日每日進行核酸檢測超過8萬宗，確診率由半個月前的7.35%降至最新的2.42%。


　　林鄭又指，早前一直講的有效繁殖率，第5波高峰率曾去到5、6，3月中時曾低至0.31，目前最新是0.6129，數字有滯後，但看到已經上升。根據運房局數據，用八達通出行的人次，3月21日有480萬人次，到4月1日已經超過540萬人次，未計剛過去的公眾假期，認為並非放鬆的時候，呼籲市民守住社交距離措施。


料今日完成派發防疫服務包

 

　　 署理民政事務局局長陳積志表示，過去4日已派發265萬個防疫服務包，其中11.6萬防疫服務包是當局逐家逐戶派發予基層家庭，預料周三（6日）大致完成將防疫服務包派送予全港270萬戶家庭。未收到防疫服務包的市民，可由周四（7日）起到補領站領取。


　　陳積志表示，如市民用完防疫服務包的快測，可由周四起領取快測劑，亦會有義工為有需要人士講解如何使用，呈陽性患者也要在24小時內呈報，而當局亦會為確診者派發防疫服務包，當中包括血氧機、探熱器等。他又指，當局每日可向5至6萬人派發防疫服務包，但為了應付本周8至10日的全民快測，而安排更多物流幫忙派發。

 

早上做快測的結果更準確


　　衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，新冠網上呈報平台由3月7日運作至今近一個月，當中申報的快速測試及核酸比例各佔一半。截至4月5日，核酸陽性個案共收到73萬宗呈報，快速測試平台共收到43萬宗呈報。


　　政府呼籲市民在本周末進行全民自願快速測試，徐樂堅引述專家指，早上做快測的結果會更準確，提醒市民若早上檢測結果呈陽性，切勿上班。


視乎情況是否安排隔離

 


　　徐樂堅指，當局會檢視患者身體狀況是否適合家居隔離，特別是死亡、重症機會較高的高風險人士，包括70歲以上、5歲以下、28周或以上孕婦、免疫力弱人士，如愛滋病患者、須洗腎、洗肚病人等，若不能自行留意身體情況，便不適合家居隔離。


　　至於一般市民，則會視乎情況是否安排隔離，包括會否與其他非家庭成員共用洗手間，如居於劏房等；家中是否有獨立房間；能否設確診者專用洗手間或用後立即進行消毒；家庭成員是否為高風險人士，如有，則不合適家居隔離。


違反隔離令要承擔法律責任


　　保安局局長鄧炳強強調，隔離令是有效法律文件，若違反是違法行為。此外，消防處會向陽性人士發出短訊，提示受感染人士。確診者即使無被安排入住隔離設施，如有需要仍可選擇進入。


　　鄧炳強稱，有關短訊不是隔離令，不是規定確診者必須入住，只是為他們提供多一個選擇。他又指，早前有市民對社區隔離設施有誤解，強調當局會以「以人為本」的方式管理，並會實行「小區管理」，每30至50個房間劃為一個小區，由指定人員管理，照顧入住人士生活需要。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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