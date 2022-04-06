【FOCUS】冀mRNA成雷霆救兵？國產疫苗研發快馬加鞭

上海本土新增病例連續5日刷新紀錄之際，國產mRNA新冠疫苗研發正快馬加鞭，三款已進入臨床試驗階段的mRNA疫苗，能否助力完全接種率近91%的中國鞏固免疫屏障，進而為可見的將來調整疫情防控策略提供底氣，倍受關注。





上海老齡人口佔比高居內地第二





昔日抗疫模範生上海成為今波最嚴峻本土疫情的爆發風眼，繼周一(4日)開展全市核酸篩查後，周三(6日)再馬不停蹄再次全市核酸或抗原檢測。對於今次快速淪陷的原因，「過分自信論」、「嘗試共存論」等說法不一而足，而一個不容忽視的因素恐是，當地60歲及以上老齡人口佔比近23.4%或580萬人(截至2020年11月1日)，高居內地第二。



按國家衛健委全國60歲以上人口的疫苗接種比率不到85%、接種加強劑比率不到55%推算(截至3月底)，上海或有至少逾80萬老齡人口未接種任何疫苗，以及至少逾250萬老齡人口未接種加強劑以對Omicron變種病毒擁有較高保護力。



如何彌補短板？上海市政府上周印發《全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施》提出，「支持新冠病毒疫苗和治療藥物進口」；有疫苗專家更建議，對未接種任何疫苗的老齡人口快速應用mRNA疫苗。





窗口期漸收窄，ARCoV或奪頭彩





在港澳台地區累計接種逾2千萬劑的mRNA新冠疫苗「復必泰」至今未在內地正式上市，儘管如此，中國疾控中心流行病學前首席專家曾光及頂級呼吸系統專家鐘南山去年底就分別指，「mRNA疫苗作為加強針的效果較滅活疫苗更佳」、「中國應學習其他國家的好東西，比如mRNA疫苗。」



而繼軍事科學院軍事醫學研究院/艾博生物/沃森生物、斯微生物、艾美疫苗等早已開展臨床試驗後，石藥集團（01093）、康希諾生物（06185）本周亦相繼公告獲批臨床試驗。其中，由軍事醫學研究院等領銜研發的ARCoV三期臨床試驗顯示，第三劑大有可能急劇增加中和抗體的水平，或奪得國內上市mRNA疫苗的頭彩。



無獨有偶，歐盟委員會主席馮德萊恩近日亦稱，願意和中國分享在廣泛使用mRNA疫苗方面的專業知識，或顯示中國放行mRNA已到最後衝刺階段。眼見撲滅Omicron BA.2變種燎原之勢窗口期日漸收窄，國內經濟增長壓力山大，mRNA疫苗會否成為雷霆救兵？拭目以待。

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