  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】冀mRNA成雷霆救兵？國產疫苗研發快馬加鞭

06/04/2022

　　上海本土新增病例連續5日刷新紀錄之際，國產mRNA新冠疫苗研發正快馬加鞭，三款已進入臨床試驗階段的mRNA疫苗，能否助力完全接種率近91%的中國鞏固免疫屏障，進而為可見的將來調整疫情防控策略提供底氣，倍受關注。



上海老齡人口佔比高居內地第二



　　昔日抗疫模範生上海成為今波最嚴峻本土疫情的爆發風眼，繼周一(4日)開展全市核酸篩查後，周三(6日)再馬不停蹄再次全市核酸或抗原檢測。對於今次快速淪陷的原因，「過分自信論」、「嘗試共存論」等說法不一而足，而一個不容忽視的因素恐是，當地60歲及以上老齡人口佔比近23.4%或580萬人(截至2020年11月1日)，高居內地第二。

 


　　按國家衛健委全國60歲以上人口的疫苗接種比率不到85%、接種加強劑比率不到55%推算(截至3月底)，上海或有至少逾80萬老齡人口未接種任何疫苗，以及至少逾250萬老齡人口未接種加強劑以對Omicron變種病毒擁有較高保護力。

 

 

 

 

 


　　如何彌補短板？上海市政府上周印發《全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施》提出，「支持新冠病毒疫苗和治療藥物進口」；有疫苗專家更建議，對未接種任何疫苗的老齡人口快速應用mRNA疫苗。



窗口期漸收窄，ARCoV或奪頭彩



　　在港澳台地區累計接種逾2千萬劑的mRNA新冠疫苗「復必泰」至今未在內地正式上市，儘管如此，中國疾控中心流行病學前首席專家曾光及頂級呼吸系統專家鐘南山去年底就分別指，「mRNA疫苗作為加強針的效果較滅活疫苗更佳」、「中國應學習其他國家的好東西，比如mRNA疫苗。」

 


　　而繼軍事科學院軍事醫學研究院/艾博生物/沃森生物、斯微生物、艾美疫苗等早已開展臨床試驗後，石藥集團（01093）、康希諾生物（06185）本周亦相繼公告獲批臨床試驗。其中，由軍事醫學研究院等領銜研發的ARCoV三期臨床試驗顯示，第三劑大有可能急劇增加中和抗體的水平，或奪得國內上市mRNA疫苗的頭彩。

 


　　無獨有偶，歐盟委員會主席馮德萊恩近日亦稱，願意和中國分享在廣泛使用mRNA疫苗方面的專業知識，或顯示中國放行mRNA已到最後衝刺階段。眼見撲滅Omicron BA.2變種燎原之勢窗口期日漸收窄，國內經濟增長壓力山大，mRNA疫苗會否成為雷霆救兵？拭目以待。

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00883

中國海洋石油

11.700

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

107.600

異動股

01024

快手－Ｗ

75.300

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 34,381.43
    -259.75 (-0.750%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,466.61
    -58.51 (-1.293%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 13,834.63
    -369.54 (-2.602%)
精選預託證券 More
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升4.183
變動率︰+3.531%
較港股︰+1.28%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌8.857
變動率︰-2.586%
較港股︰-4.46%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌370.576
變動率︰-2.756%
較港股︰-2.74%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌355.331
變動率︰-3.316%
較港股︰-0.86%
精選中資美股 More
SFUN 搜房網
按盤價(USD)︰升4.190
變動率︰+11.733%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌44.240
變動率︰-5.510%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌5.045
變動率︰-5.877%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌38.130
變動率︰-7.943%
精選美股 More
NVDA
輝達
按盤價(USD)︰跌240.960
變動率︰-7.076%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌648.205
變動率︰-7.784%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌45.020
變動率︰-8.179%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌150.780
變動率︰-8.988%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/04/2022 13:13 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/04/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/04/2022 13:13 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.700
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 107.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.300
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 28.850
  • 03690 美團－Ｗ
  • 160.900
股份推介
  • 09699 順豐同城
  • 7.200
  • 目標︰$8.00
  • 01100 飛達控股
  • 1.870
  • 目標︰$2.50
  • 01199 中遠海運港口
  • 6.420
  • 目標︰$7.00
  • 00560 珠江船務
  • 0.970
  • 目標︰--
  • 06677 遠洋服務
  • 4.110
  • 目標︰$4.08
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 381.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 107.600
  • 00388 香港交易所
  • 358.400
  • 00941 中國移動
  • 55.350
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.300
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.300
  • 目標︰$100.00
  • 06098 碧桂園服務
  • 38.850
  • 目標︰$50.00
  • 00941 中國移動
  • 55.350
  • 目標︰$64.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/04/2022 17:00  《盤後部署》恒指雖受制22500關，下周公布MLF料有利大市

06/04/2022 17:35  【特首選戰】李家超：如果辭職獲中央批准，準備參選特首

06/04/2022 17:43  【特首選戰】首位紀律部隊出身政務司長，李家超辭職備戰特首選舉

06/04/2022 12:06  【特首選戰】曾國衞:正考慮延長特首選舉投票時間以符合防疫安排

06/04/2022 09:54  【聚焦數據】3月財新服務業PMI驟降至42創兩年低，大遜預期

06/04/2022 17:54  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒１億人幣，買中海油沽港交所

06/04/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】券行齊降重汽目標匯證最熊，高盛看理想１６０元

專題透視

新聞>香港政情

【特首選戰】首位紀律部隊出身政務司長　李家超辭職備戰特首選舉

新聞>財經熱話

內地多城鬆綁樓市政策　內房全線升中海外飆逾半成

新聞>中國故事

《神州經脈》樓市鬆綁如擊鼓傳花　財新服務業PMI直墜A股維穩
品味生活
生活

Shopping What’s On

消費券2022懶人包｜首期5,000元點用好？精選食玩買住消費攻略：9折入手Dyson吸塵機！指定家電買一送一！買酒店禮券Staycation送多1千！（不斷更新）

立會透視鏡．馬天娜

香港迎來全新「硬管治」

時事要聞

律師會函英聯邦律師協會 重申港司法獨立
DIVA CHANNEL

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

馮孟忠與鄧廣燊聯展「不正常狀態」：這種平靜並非因社會上再沒紛爭，而是一種人們無法逃離荒謬的沉寂

Beauty

Blackpink Jennie的螞蟻腰是這樣煉成的！美魔女徐若瑄靠橄欖油喝出川字腹肌！《華燈初上》的愛子又怎樣？5個女星減肥法公開！

Watch & Jewelry

Watches & Wonders 2022：Chanel J12新作，將Coco Chanel俏皮融入手腕之間
健康好人生 Health Channel
Will Smith「頒掌」奧斯卡觀眾增56%！事件背後眾說紛紜！或是早已設定的互動橋段？
疫下精神病復發個案增加？因為沒有覆診！定期見醫生好重要
中招後遇上春困難康復？中醫：寒濕體質「陽轉陰」應隔日飲湯補氣、健脾去濕！五指毛桃湯、木棉花薏米茶啱飲！（附食譜）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/04/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2022 01:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/04/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
香港政情06/04/2022
【特首選戰】首位紀律部隊出身政務司長　李家超辭職備戰特首選舉
財經熱話06/04/2022
內地多城鬆綁樓市政策　內房全線升中海外飆逾半成
中國故事06/04/2022
《神州經脈》樓市鬆綁如擊鼓傳花　財新服務業PMI直墜A股維穩
專訪06/04/2022
【即市專訪】李偉傑料中概股退市衝擊減弱　恒指有力上試23400關口（有片）
專訪06/04/2022
【專訪】陶冬：歐洲的天然氣緊缺短期無法解決（有片）
財經熱話06/04/2022
歐盟擬禁俄石油進口油價攀升　疊加大行畀讚三桶油逆市造好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金