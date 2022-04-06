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【特首選戰】首位紀律部隊出身政務司長　李家超辭職備戰特首選舉

06/04/2022

　　政務司司長李家超今日向特首辭去職務，宣布參加下屆行政長官選舉。李家超於記者會表示，如辭職獲中央批准，會打算準備參加下一任特首選舉。他感謝特首林鄭月娥，在2017年委任他為保安局局長，其後又委任他作政務司司長，又感謝香港市民，對服務市民超過40年感到光榮，並感謝一起共事的公務員同事。

 


李家超加入問責團隊10年 仕途平步青雲5年升兩級

　　現年64歲的李家超，由警隊出身，加入問責團隊10年間，5年連升兩級，由保安局副局長升任至政務司長，做司長不足一年就問鼎特首。李家超被指處事作風硬朗，做問責官員時處理過不少具爭議的議題。


　　李家超1977年加入警隊做見習督察，2010年晉升為警務處副處長，35年警務工作，偵破多宗矚目案件，包括紙包飲品迷魂黨案、張子強案及徐步高槍擊案等。2012年，李家超獲梁振英賞識，放棄英籍，加入問責團隊，擔任保安局副局長，5年後，林鄭月娥接任特首，李家超坐正，成為首位警隊出身的保安局局長。


主理《逃犯條例》掀政治風波

　　2019年，特區政府表示要處理台灣殺人案和堵塞法律漏洞，提出修訂《逃犯條例》，掀起回歸以來最大的政治風暴，李家超是當時的主理官員，形容香港22年都未有堵塞漏洞，「鴕鳥22年」。


　　政府其後宣布暫緩和撤回法案，但示威衝突未有隨之停止，大規模街頭示威幾乎每日上演，警民衝突越演越烈，警方對示威者的處理手法，受到批評，李家超多次為警隊護航，肯定警方的行動。中央最終出手制訂《港區國安法》，李家超被美國列入制裁名單。

 

(資料圖片)


民望跌至新低 仕途更上一層樓

　　經歷反修例風波，李家超民望跌至新低，但仕途就更上一層樓，5年內連升2級，上年接替張建宗出任政務司司長。當時有人質疑他「武官」出身，無大學學歷。他回應指，自己曾參加警隊與澳洲查理斯特大學舉辦的自學計劃，獲得學士學位，強調自己亦有實際經驗，不是紙上談兵。


　　上任不久，身兼候選人資格審查委員會主席的李家超，宣布時任立法會議員鄭松泰不符合「真誠愛國」要求，取消他的議員資格。面對世紀疫症，他又多次率團到深圳，與內地官員及防疫專家開對接會議，商討兩地免檢疫通關，又引用《緊急法》，豁免中央援建隔離設施及內地醫護受本地法律規限。

撰文:經濟通採訪組

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