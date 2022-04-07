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【虛幣世界】聯儲暗示加息半厘，加密貨幣急挫

07/04/2022

　　聯儲公佈了 3 月份會議記錄，其中討論了未來適合加息半厘一次或多次；另外美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）上周提出加息半厘的可能性，以抑制通脹，由於近 8% 的通脹率已達到四年來的高位，並且隨著烏克蘭衝突的加劇、破壞能源價格和全球供應鏈，近期油價波動已經影響到市民日常使用。


　　美股急挫，而比特幣價格跌穿44000美元水平，以太幣則失守跌至3200美元水平。按市值計算，前 20 名中的所有主要山寨幣都錄得虧損，SOL下跌超過 10%，ADA和 DOT曾各下跌約8%。迷因幣DOGE和SHIB分別下跌約12%和9%。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報43521.29(美元．下同)，升0.81%(24小時比較．下同)；以太幣現報3203.29元，升1.10%；艾達幣報1.067元，升1.43%；瑞波幣報0.7728元，升1.77%。(ul)

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2022 13:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2022 13:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/04/2022 13:10
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