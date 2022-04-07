林家亨料美國收水壓力 難致科技股下試上月低位

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國聯儲局上月的議息會議紀錄顯示，局方的收水態度偏鷹，美股連跌兩日，但港股反應唔算太大，市場對內地本月減息降準的憧憬增大，能否蓋過美國收水引來的震盪？國際能源署（IEA）將釋放1.2億桶石油，拖累兩款期油齊急跌半成，油價已見高位？Tesla延長上海工廠關閉時間，隔晚（6日）股價跌4%。翻查資料，比亞迪(01211)當地都有廠，受疫情的影響又有多大？

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