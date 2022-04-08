【虛幣世界】市場續消化聯儲鷹派言論，主要加密貨幣回穩

本周主要加密貨幣普遍下挫，市場繼續消化美聯儲鷹派言論，加上俄烏戰爭影響而引致持續的經濟問題，投資者目前處於觀望狀態。Oanda 美洲高級市場分析師 Edward Moya 表示，隨著華爾街對美聯儲在收緊貨幣政策方面的激進程度越來越謹慎，比特幣正在努力尋找方向。



其他加密貨幣方面，SOL和AVAX分別上漲了約2%和3%，Terra的luna(LUNA) 下跌了4%以上，模因幣DOGE和SHIB都大致持平。Moya表示，仍對比特幣的近期表現持謹慎樂觀態度，並表示鑑於最近的債券市場拋售，比特幣表現良好，但如果這種趨勢繼續下去，它可能會陷入困境，情況持續可令比特幣很容易跌至38000 美元的水平。



據經濟通據數顯示，比特幣現報43586.12(美元．下同)，升0.33%(24小時比較．下同)；以太幣現報3240.62.29元，升0.42%；艾達幣報1.091元，升0.18%；瑞波幣報0.7913元，升0.55%。



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