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【FOCUS】法國大選倒數　極右女將勢勁

08/04/2022

 

　　法國總統大選第一輪投票(10日)倒數三天，「歐洲外交官」馬克龍(Emmanuel Macron)能否擊敗來勢洶洶「極右翼貓癡」勒龐(Marine Le Pen)，繼續執掌全球第七大經濟體，或是對愈漸分崩離析全球化的又一考驗。



高舉「購買力」大旗，骨子裏Frexit



　　借俄烏戰爭奔走斡旋而一度人氣急升的法國總統馬克龍，近日如坐針氈。眼見高舉「購買力」大旗的極右翼女將勒龐，跟自己的民調支持度差距，從一個月前的30% VS 17%收窄至27% VS 22%，他周三(6日)再預告將祭出一個「天然氣及電力價格保護罩」機制。在此之前，法國政府已投入至少200億歐元，來保障6700萬法國人免受英國式能源價格飆升之苦。

 

 

 

 (Marine Le Pen Twitter)

 

 


　　儘管如此，勒龐仍然在社交媒體對「購買力」議題窮追不捨，承諾當選後將把汽油增值稅從20%下調至5.5%、豁免30歲以下人士的個人所得稅、降低遺產稅、將養老金跟通脹掛鈎等。而最令支持者受落的，恐還是要屬她的「讓法國人享有住房、就業優先權」「把法國還給法國人」。

 


　　事實上，勒龐在上一次總統大選(2017年)前曾提出推動法國脫歐公投，時過境遷，今次政綱不再包括脫歐主張，但就提出確保法國憲法凌駕於國際法之上、終止2017年後的法德合作協議、不再接納以家庭團聚為目的的移民、取消在法國出生者自動獲得公民權等，被形容為骨子裏仍是Frexit。



全球化再臨考驗，通脹倒逼ECB轉鷹



　　法國總統大選時逢法國擔任歐盟輪值主席國期間，勒龐勝算如何折射法國人對歐盟的態度，更是繼英國脫歐、特朗普入主白宮、右翼勢力在意大利、瑞典、丹麥擴張等後，自由開放的全球化再面臨的又一考驗。

 


　　Refinitiv數據顯示，投資者近日在1.07-1.08美元水平大量買入歐元/美元看跌期權，而法國國債同遭拋售，並牽連意大利國債。法興就指，如果勒龐獲勝，對歐盟一體化高度敏感的歐洲銀行和意大利股票面臨的下行風險將首當其衝。

 


　　通脹、戰爭、移民、貧富懸殊……會否加持勒龐入主愛麗舍宮，或需待4月24日第二輪投票才能見分曉。但所謂「經濟基礎決定上層建築」，周四公布的歐洲央行會議紀要儘管仍然企硬以「Slowflation」替代「Stagflation」，但鷹派顯然已佔據上風，並醞釀推動第三季加息。

 

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