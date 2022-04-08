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《嚟緊炒D乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切　36元以下可吼！

08/04/2022

      4月伊始，多間中資醫藥企業皆公布有關新冠藥物研究的利好消息，石藥集團(01093)及康希諾生物(06185)公布各自研發的mRNA疫苗，獲得國家藥監局批准臨床試驗。隨後又有開拓藥業(09939)公布旗下普克魯胺第III期臨床試驗顯示，有效顯著降低住院或死亡率以及持續降低病毒量，股價一度谷底反彈超過兩倍。

 

(復星醫藥網頁截圖)


B仔股「轉盈」過程緩慢


　　新冠概念重新落鑊，為靜局大市掀起一道漣漪。但須留意上述提到的康希諾和開拓仍然為「B牌仔」，即上市時仍未錄得盈利。其中康希諾去年業績首次錄得盈利，內地市場以「U」標示未錄盈利生科公司，康希諾A股成為內地市場首隻「摘U」股份，但H股搣甩「B牌」條件則仍未達到；而開拓去年則維持仍未錄得盈利。現時47隻B仔股中，截至去年底年度錄得盈利的只有康希諾和榮昌生物(09995)，截至現時為止亦只有4隻股份成功「甩B」，反映B仔股扭虧進程緩慢，基本面不利投資，故B仔股只能炒消息面，較難支持長期股價。

 

復星全年境外收入增速快


　　而復星醫藥(02196)為香港市場較熟悉，而且熱炒的新冠概念股。市場去年初憧憬復星持股的BioNTech旗下復必泰疫苗獲香港政府採用，股價炒起最高至82元。復星最新公布去年全年業績，純利升29.28%至47.35億人民幣，每股盈利1.85人民幣，派末期息每股56分人民幣。年度收入為388.58億人民幣，當中來自中國大陸境外地區(包括香港)收入為135.99億人民幣，佔約35%，按年則增加約66%，當中有賴港澳台地區將復必泰納入接種計劃。

 

口服藥需求將勝疫苗


　　此外，1月復星公布子企獲授權生產美國藥廠默沙東旗下的新冠口服藥仿製藥，能於105個中低收入的國家或地區出售，但不包括中國。集團指，仿製藥並非獨家許可，而且售價按協議一定會低於原裝藥。儘管目前復星仍未公布有關仿製藥的定價和訂單，但復星業績提到，旗下位於印度的附屬公司去年共計13個仿製藥產品獲得美國藥監局批准上市，營業收入按年增長29.48%。目前印度的確診人數維持高企，長期位列確診數字最高的頭三位國家，預期對口服藥需求有增無減。而目前全球多國皆採取「與病毒共存」策略，將COVID視為流感一樣的風土病。若成為風土病，恒常的口服藥物將較疫苗有更大需求，而需求亦會趨向穩定。


　　復星現時股價處於回升階段，一度跌穿30元重要支持位後反覆向上，現時正沿10天及20天線回升，建議可於20天線約36元水平或以下吼入，止蝕定於30元水平。上望首個目標為250天線現時約44.5元水平，中長線業績持續向好將有利向上突破。

 

復星醫藥今日(8日)跌4.07%收報36.5元。(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：王嘉恒

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