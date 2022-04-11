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【虛幣世界】美股走勢反覆，主要加密貨幣繼續下挫

11/04/2022

　　由於美股仍受加息及通脹影響，周末加密貨幣走勢反覆下挫，比特幣走勢低迷，並處於42000美元水平，而以太幣則企於3200美元。Bitbull首席執行官喬．迪帕斯誇萊(Joe DiPasquale)表示，雖然加密貨幣跌幅收窄，但交易量一直很低，相信比特幣未來幾周仍受壓力，但反彈後則會升上48000美元。

 


　　另外，AXS 和Terra的luna分別下跌了約1.5% 和2%，而meme幣DOGE上漲了約5%，不過市場交易仍然清淡。DiPasquale指出，市場憂慮比特幣的價格有機會跌穿於4000 美元，預計37000美元和32000美元左右的波動性增加，但BTC需要催化劑來維持看漲勢頭，例如更多的加息和貨幣政策變化。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報42251.62(美元．下同)，升0.22%(24小時比較．下同)；以太幣現報3207.19元，升0.13%；艾達幣報1.021元，跌0.48%；瑞波幣報0.7507元，跌0.48%。

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