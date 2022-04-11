  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫傑：中海油回A因素已反映　料港股短期21000－21200有支持

11/04/2022

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

 

　　廣州市宣布收緊防疫措施，由今日（11日）起市民非必要不可離開廣州，中小學暫停線下教學，為期七日，勢打擊港股氣氛？中海油(00883)將以每股10.8元人民幣發行A股，較上日H股收市價溢價14%，能帶動H股表現？蔚來(09866)自3月起受累疫情令整車生產停頓，屬個別事件，抑或新能源車企亦面對同樣困境？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

 

其他汽車股相關新聞：
受累疫情蔚來宣布整車停產兼加價　車股全線急跌
【新冠肺炎】乘聯會：料上海等地疫情直接影響全國汽車產量２０％
《行業數據》中汽協：３月乘用車銷量跌０﹒６％電動車增１﹒２倍
《異動股》比亞迪股份（０１２１１）跌逾６％，比亞迪新車加價
恒指跌幅擴大至逾５００點，舜宇（２３８２）吉利（１７５）領跌
《Ａ股焦點》內地封城現缺料潮，蔚來電動車停產，特斯拉概念急挫
《異動股》長汽低開近３％，３月銷量按年跌９％至１０萬輛

 

其他舜宇相關新聞：
舜宇3月出貨數據欠佳　花旗力撐難阻股價急插
《外資精點》大摩：舜宇４月出貨量或受滬防控措施影響，維持增持
《午市前瞻》恒指料下試２０７００水平，舜宇估值高宜趁反彈離場
《異動股》比亞迪電子（００２８５）跌近５％，報１５﹒１８元
《異動股》瑞聲（０２０１８）跌近３％，報１６﹒８２元

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02333

長城汽車

10.800

異動股

03690

美團－Ｗ

149.100

異動股

02382

舜宇光學科技

106.100

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02333 長城汽車
  • 10.820
  • 03690 美團－Ｗ
  • 149.300
  • 02382 舜宇光學科技
  • 106.400
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 203.600
  • 02331 李寧
  • 58.400
股份推介
  • 01866 中國心連心化肥
  • 7.720
  • 目標︰$8.78
  • 01186 中國鐵建
  • 5.310
  • 目標︰$6.00
  • 01088 中國神華
  • 25.300
  • 目標︰$28.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.880
  • 目標︰$13.48
  • 01373 國際家居零售
  • 2.600
  • 目標︰$3.25
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 365.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 97.900
  • 06098 碧桂園服務
  • 35.850
  • 01024 快手－Ｗ
  • 60.150
  • 00388 香港交易所
  • 342.800
報章貼士
  • 00390 中國中鐵
  • 5.040
  • 目標︰$5.90
  • 00598 中國外運
  • 2.340
  • 目標︰$2.82
  • 01186 中國鐵建
  • 5.310
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/04/2022 10:11  【特首選戰】李家超拜訪中國企業協會，下午將有兩場網上會面

12/04/2022 09:25  《異動股》新批遊戲版號名單無份，騰訊仍升近3%，網易升逾4%

12/04/2022 08:24  《中國要聞》內地遊戲版號重啟發放，45款獲批，騰訊網易無份

12/04/2022 08:13  【Ａ股維穩】三部門發布12舉措支持上市公司發展，維穩資本市場

12/04/2022 08:24  【俄烏開戰】奧地利總理訪問莫斯科，與普京會晤不歡而散

12/04/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒１億人幣，買美團沽李寧

12/04/2022 08:25  【大行炒Ｄ乜】瑞信維持舜宇跑贏大市評級，下調目標價至１６４元

08/04/2022 18:34  《嚟緊炒Ｄ乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切，３６元以下可吼！

專題透視

新聞>財經熱話

【虛幣世界】比特幣跌穿四萬美元，受美股拖累

新聞>香港政情

【特首選戰】李家超會見政黨解釋施政理念　聽取不同意見撰寫政綱

新聞>中國故事

《神州經脈》通脹數據高預期　中美十年債利差倒掛　A場再陷震盪
品味生活
生活

健康大晒

【強檢大廈名單 | 實用連結】25大廈須強檢！銀禧花園、慧安園、宏福花園上榜！一文睇清強檢大廈名單、14日內確診者居住大廈、疫苗檢測預約及快速測試平台連結（4月11日更新） 6

台灣熱話．姚超文

美官員訪台「見光死」，台關係法周年無慶祝

容我世說．張翠容

匈塞兩國大選向東跑，靠向威權棄歐洲價值？
DIVA CHANNEL

Yan Can Taste．Yan Chung

午後山城上的小酒館！破格做法香煎北海道帶子、鹹香油甘魚鮫、日本米麴封門柳，配葡萄酒開心Share

古董投資秘笈．費吉

拍賣行業充斥蠱惑招數、無賴手段！身為收藏家，你是精明一族，還是羊牯？

Watch & Jewelry

Watches & Wonders 2022：積家再推一枚高級運動腕錶！Polaris系列全新萬年曆腕錶，散發優雅的當代運動風
健康好人生 Health Channel
抵抗力、儀式感Up！Stay Home自製3款夢幻打卡特調：Golden Latte、紫藍Smoothie、百變蘋果醋Mocktail
清明前後養生重點：養陽氣、防濕困！健脾、利水、去濕應多吃甚麼？哪些「發物」要戒？吃甚麼可陰陽互補？
復活節2022｜小心選購復活蛋！「Kinder出奇蛋」疑受沙門氏菌污染！食安中心：3類人食用後有嚴重影響
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2022 10:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2022 10:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2022 10:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/04/2022 10:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話12/04/2022
【虛幣世界】比特幣跌穿四萬美元，受美股拖累
香港政情11/04/2022
【特首選戰】李家超會見政黨解釋施政理念　聽取不同意見撰寫政綱
中國故事11/04/2022
《神州經脈》通脹數據高預期　中美十年債利差倒掛　A場再陷震盪
財經熱話11/04/2022
舜宇3月出貨數據欠佳　花旗力撐難阻股價急插
專訪11/04/2022
【專訪】陶冬：烏克蘭危機兼美聯儲加息格局　圓匯急貶（有片）
專訪11/04/2022
【即市專訪】鄧聲興：港股雙重打擊　呢個板塊要避！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金