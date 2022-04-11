受累疫情蔚來宣布整車停產兼加價 車股全線急跌

內地持續執行嚴格防疫措施，以遏制Omicron傳播，深圳、東莞、吉林省、上海、崑山等地相繼封城一周以上，其中上海與吉林是主要車廠和汽車零件供應商的生產重鎮。蔚來(09866)就宣布受疫情封鎖措施影響整車生產暫停；另受原材料價格上漲影響，部分車型要加價1萬人幣，蔚來獲大行力撐今日(11日)早市仍跌近9%。乘聯會則預料，4月內地乘用車零售將大幅低於3月，其他汽車股也齊齊急跌。

(蔚來網頁截圖)

蔚來：整車生產暫停推遲交付 三款車型加價1萬人幣



蔚來發公告稱，自3月以來，由於疫情，公司位於吉林、上海、江蘇等多地的供應鏈合作夥伴陸續停產，目前尚未恢復。受此影響，蔚來整車生產已經暫停，因此近期不少用戶的車輛會推遲交付，會與供應商一同在滿足防疫要求的前提下，爭取早日恢復生產，盡快交付。



另外，近期加價潮席捲新能源車市場，蔚來也指受全球原材料價格上漲影響，5月10日起將對旗下產品價格進行適當調整，ES8、ES6及EC6各版本型起售價上調1萬元(人民幣‧下同)，ET7、ET5起售價不變。電池租用服務方面，長續航電池包租用服務費由每月1480元上調到1680元；升級長續航電池包的價格由每年7980元上調到9800元。早前蔚來創始人李斌才在業績會上表示，蔚來現階段不會跟隨大流，但十幾日後就宣布漲價；他解釋，原材料特別是電池原材料今年漲得太多，近期也看不到下降趨勢，加上疫情，漲價也是迫不得已。

(《開市Good Morning》節目截圖)

此外，特斯拉(Tesla)、福士(volkswagen)中國車廠部分廠房也因應政策必須關閉。特斯拉自3月28日以來上海超級工廠停產至今；而福士汽車與中國第一汽車在吉林省長春市合資廠自3月中旬起便關閉，與上汽集團(滬：600104)的上海合資廠也自4月1日起關閉。





乘聯會：3月乘用車零售同比降一成 4月將大幅低於3月

乘聯會最新公布，3月內地乘用車市場零售157.9萬輛，同比下降10.5%，環比增長25.6%。1至3月累計零售491.5萬輛，同比下降4.5%，同比減少23萬輛，總體走勢低於預期。3月新能源乘用車批發銷量45.5萬輛，同比增長122.4%，環比增長43.6%，環比增幅接近於前幾年度。1至3月新能源乘用車批發119.0萬輛，同比增長145.4%。



乘聯會又預計，4月的車市產銷壓力可能很大，零售將大幅低於3月，疫情影響下消費動力轉弱，本土新增確診病例處於上升階段，中小企業從業人員面臨巨大的生存壓力。上海和吉林省各佔全國生產的11%左右，且上海部分企業的生產滿負荷運轉，故核心地區產銷會受到較大影響，而由於汽車產業鏈長，協同要求高，核心生產和物流基地的停產輻射範圍更廣。另因全國各地都有疫情擴散的風險，吉林、上海、山東、廣東、河北等地經銷商進店和成交都受到影響，整車物流受到各地48小時核酸證明限制、運力損失也較大。

另一方面，長城汽車(02333)公布，3月汽車銷量約10萬輛，同比跌8.86%，其中哈弗品牌銷量跌18.83%，至5.45萬輛。首3個月汽車銷量約28.35萬輛，同比跌16.32%，其中哈弗品牌銷量跌25.13%，至16.68萬輛。3月汽車產量約10.39萬輛，同比跌5.54%，首3個月汽車產量約28.59萬輛，同比跌14.16%。至於新能源車，3月銷售15057輛，首3個月銷售35403輛。

大和：停產料僅數天維持買入評級 大摩：若封鎖時間長風險將上升

大和發表報告指，據與蔚來管理層進行溝通，料相關停產將是數天(最多10天)。停產料影響月產量最多約3300輛，惟上海「封城」仍存在不確定性。大和對蔚來部分車型加價感到意外，但認為上調售價影響積極，鑑於其在溢價中的地位，預計加價對需求的影響很小，維持「買入」評級及目標價72美元，短期損失的風險可控，建議投資者應聚焦其未來推出新車型，估計今年下半年銷售強勁。



摩根士丹利則表示，相關情況或可能拖慢蔚來銷售表現，但料銷售復甦並未脫軌。蔚來在上海的產銷量中斷(約佔蔚來銷量的15%)，抑制公司現有SUV和新推出的ET7銷售動力。展望行業第二季前景，因疫情下長期的封鎖社交距離措施的風險增加，更嚴格的遏制疫情措施也將限制長三角周邊零部件供應，雖料原始設備製造商零部件庫存仍有數周，但若封鎖持續時間長，相關風險將會上升。除華東地區，也需密切關注北京及廣州疫情防控政策，這也可能導致一些深遠的供應鏈影響。

溫傑：不止蔚來缺零部件 看中長線首選比亞迪

光大證券國際財富管理策略師溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，蔚來加價無法避免，大部分新能源車企都已加價，因生產成本都已增加，包括鋁、鎳及碳酸鋰等，其中碳酸鋰過去一年仍升了7至8倍，車企若不加價毛利率會大跌，故車股不能只看每月賣車多少。

至於缺零部件，蔚來創始人李斌指，受疫情影響3月中有些零部件已斷供，靠庫存還可應付；但到上周上海、江蘇有疫情很多夥伴都無法供貨，故不得不停產。溫傑說，沒零部件無論在哪裏設廠也造不到車，或影響第二季汽車銷售。總之，車股面對較多不明朗因素，不宜在相對高位追入。

溫傑又指，新能源車行業高速增長，若按年比較銷售一定升很多，要按月逐個月比較才看到整個銷售走勢，這樣看蔚來就不見特別差，但若看中長線增長仍以比亞迪為首選，「蔚小理」都只宜短炒，但比亞迪除留意其成本是否仍受控及疫情發展外，也要留意其子公司比亞迪電子(00285)業績，買入價宜設於180至200元。另外，也可分注買GX中國電車(02845)或GX自動駕駛電車(02849)，入場費低，每次就只用兩三萬元。

蔚來半日跌8.81%收報149.1元，小鵬汽車(09868)跌8.81%報101.4元，理想汽車(02015)跌6.69%報98.35元，比亞迪跌5.87%報224.4元。至於其他汽車股，長汽跌10.71%報10.84元，吉利汽車(00175)跌6.5%報11.22元，廣汽(02238)跌4.69%6.5元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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