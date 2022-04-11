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【特首選戰】李家超獲逾300名選委提名　料4月底公布政綱

11/04/2022

　　已宣布參選行政長官選舉的李家超周日（10日）表示，初步估算已獲300多名選委提名，超過188票參選特首的入閘門檻，競選團隊正在點算具體數字。他又感謝全國政協副主席梁振英專程到灣仔中環廣場的競選辦公室，交提名票給他。

 

（圖片來源：李家超競選辦）


　　李家超表示，周日舉行了兩場網上會議，共有130名選委出席，大家都踴躍發言給予不同意見，這些意見很有參考價值，他現時正努力撰寫政綱。他又透露出席的選委，都支持他發表的三個主要施政方向。


　　對於被質疑沒有提及修補社會撕裂，李家超強調，政府是帶頭去解決問題，倘若要成功，就要團結各方力量，各司其職，將「我與我們」共同解決問題的文化推展至全社會，最近全城起動參與抗疫派發物資包，就是其中一個例子。


譚耀宗：4月底公布政綱


　　李家超競選辦主任、全國人大常委譚耀宗透露，希望在4月底公布政綱，大原則是不會定得太仔細，以免屆時和團隊意見不一致，或者因為說得太仔細，最後未必做得完全。此前有報道指，身兼團結香港基金高級副總裁的立法會議員黃元山將主力負責撰寫政綱，涉及土地房屋政策，教聯會副主席鄧飛和體演文出界立法會議員霍啟剛，則分別負責教育及文化、體育政策。

 

（圖片來源：李家超競選辦）


競選辦16位副主任橫跨政商界


　　另外，在李家超宣布參選後，其競選團隊亦全部現身。當中，競選辦主任由全國人大常委譚耀宗擔任，副主任多達16名，涵蓋政商界代表及多名立法會議員，包括政制及內地事務局前局長譚志源、全國政協委員陳清霞、東亞銀行(00023)聯席行政總裁李民斌、信和集團(00083)副主席黃永光、資深傳媒人盧永雄、基本法委員會委員、資深大律師莫樹聯，以及立法會議員陳勇、黃元山、鄧飛、黃英豪、霍啟剛等。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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