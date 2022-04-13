  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍：美國通脹見頂言之尚早　港股20700水平有支持

13/04/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　美國3月消費者物價指數（CPI）升幅達8.5%，創40年新高，芝商所（CME）聯邦基金利率期貨顯示，5月加息半厘機會逾85%。加上近期債市多次出現孳息曲線倒掛，令市場憂慮美國步向經濟衰退，點判斷對大市影響？美國證交會再將12間中概股公司加入預定摘牌名單，相關公司需在5月3日提交申辯。早前被納入名單的微博(09898)，最遲今日（13日）提交證明，中概股既陰霾未掃除，港股處處陷阱？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

 

其他中概股相關新聞：
再有12隻被美列入預定摘牌名單　惟中概股不見大跌　已在市場預期中？
《午市前瞻》大市觀望刺激經濟措施，專家指中概股消息影響淡化
【中概焦點】美國將搜狐及新濠影匯等１２家中概股列摘牌風險名單


其他中海油相關新聞：
 A股招股反應熱烈兼油價抽升　中海油股價曾飆半成
【大國博奕】傳中海油（８８３）擬退出英美加運營，憂遭西方制裁
《Ａ股焦點》中海油Ａ股受捧超購逾２３０倍，中石油Ａ喜漲近２％

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

95.500

異動股

06969

思摩爾國際

18.460

異動股

03800

保利協鑫能源

2.630

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 34,451.23
    -113.36 (-0.328%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,392.59
    -54.00 (-1.214%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 13,351.08
    -292.51 (-2.144%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升26.983
變動率︰+3.552%
較港股︰-0.62%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升56.790
變動率︰+2.622%
較港股︰-0.89%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌29.485
變動率︰-1.727%
較港股︰-0.39%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌367.487
變動率︰-2.436%
較港股︰-1.85%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌95.490
變動率︰-4.539%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌4.120
變動率︰-4.630%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.940
變動率︰-4.954%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌40.030
變動率︰-8.836%
精選美股 More
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌93.060
變動率︰-4.788%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌147.290
變動率︰-4.845%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌42.360
變動率︰-5.804%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌137.090
變動率︰-6.077%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/04/2022 21:37 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/04/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/04/2022 21:37 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.500
  • 06969 思摩爾國際
  • 18.460
  • 03800 保利協鑫能源
  • 2.630
  • 01211 比亞迪股份
  • 239.800
  • 02331 李寧
  • 63.950
股份推介
  • 03658 新希望服務
  • 2.380
  • 目標︰--
  • 00631 三一國際
  • 8.040
  • 目標︰$9.50
  • 00302 中手游
  • 2.280
  • 目標︰$2.52
  • 01193 華潤燃氣
  • 33.050
  • 目標︰$38.00
  • 01866 中國心連心化肥
  • 7.720
  • 目標︰$8.78
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.500
  • 06969 思摩爾國際
  • 18.460
  • 00700 騰訊控股
  • 374.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 63.700
  • 00460 四環醫藥
  • 1.420
報章貼士
  • 02899 紫金礦業
  • 13.880
  • 目標︰$14.48
  • 01088 中國神華
  • 26.300
  • 目標︰$29.00
  • 01766 中國中車
  • 2.930
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

14/04/2022 16:10  恒指高收143點報21518，科指升51點報4320

14/04/2022 16:59  《盤後部署》中央表明要適時降準，恒指下周有望重上21700

14/04/2022 17:28  新世界及招商局置地合資投得港鐵百勝角通風樓項目

14/04/2022 15:23  【聚焦數據】內地首季FDI為590.9億美元，增31.7%

14/04/2022 11:52  【香港政情】現屆政府不再任命政務司長，陳茂波任資審會主席

14/04/2022 18:05  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒４億人幣，買騰訊沽工行

14/04/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】麥格理評京東，縱降目標仍然牛

08/04/2022 18:34  《嚟緊炒Ｄ乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切，３６元以下可吼！

專題透視

新聞>專訪

【譚新強專訪】免檢通關至少明年　香港未見Exit Plan（有片）

新聞>中國故事

《神州經脈》國務院指示促消費增退稅　憧憬降準減息A場興高采烈

新聞>財經熱話

傳中紀委參與調查螞蟻　阿里負面消息不斷持續下挫
品味生活
生活

玩樂 What’s On

周末好去處｜百年古積「薄鳧林牧場」4月底試業！英式古建築設計 + 乳製品工作坊，假日打卡必去！

陳世味道．陳俊偉

給好掛住京都的你你你！櫻花前菜、清酒煮赤睦海膽、鯛魚飯，在餐桌上感受傳統京都懷石的美味與細緻

職場英語教室．Zephyr Yeung

意見不合說I disagree with you太傷和氣？教你16個婉轉表達「不同意」方式，有禮貌、唔尷尬！
DIVA CHANNEL

Beauty

Keep It Simple & Perfect！Tatcha淨肌柔膚水、Three Aiming R護膚系列、Natura Bissé 能量活膚精華

Fashion

消費券派發！準備入手名牌手袋？Monogram錢包、小廢包、實用Tote Bag，$5,000及$10,000 budget picks！

廚職背遊．梁芷靈

移民英國、旅遊留意！入境、社交零限制！英國人點睇「與病毒共存」？唐人街直擊！
健康好人生 Health Channel
糖尿病人易有血脂異常 及早用藥「腎」防病變
為第六波作準備！中醫分享睇症經驗、服中成藥FAQ！為何時陰時陽？幾時食「連花」／「藿香」？服糖尿藥可吃中藥嗎？
口腔癌臨床診斷難！港大研AI平台預測癌變風險，準確度逾8成！醫護公眾免費用
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/04/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/04/2022 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
專訪14/04/2022
【譚新強專訪】免檢通關至少明年　香港未見Exit Plan（有片）
中國故事14/04/2022
《神州經脈》國務院指示促消費增退稅　憧憬降準減息A場興高采烈
財經熱話14/04/2022
傳中紀委參與調查螞蟻　阿里負面消息不斷持續下挫
專訪14/04/2022
【即市專訪】 李偉傑：港股短期難突破　掌握車股部署時機 短線吼本地股？（有片）
財經熱話14/04/2022
國策來祝福　新能源車齊飆比亞迪最靚　惟需留意原材料供應
FOCUS14/04/2022
【FOCUS】預告降準力穩經濟　幣策背馳A股看好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金