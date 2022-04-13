熊麗萍：美國通脹見頂言之尚早 港股20700水平有支持

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

美國3月消費者物價指數（CPI）升幅達8.5%，創40年新高，芝商所（CME）聯邦基金利率期貨顯示，5月加息半厘機會逾85%。加上近期債市多次出現孳息曲線倒掛，令市場憂慮美國步向經濟衰退，點判斷對大市影響？美國證交會再將12間中概股公司加入預定摘牌名單，相關公司需在5月3日提交申辯。早前被納入名單的微博(09898)，最遲今日（13日）提交證明，中概股既陰霾未掃除，港股處處陷阱？

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