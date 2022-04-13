【FOCUS】通脹「8」字頭挫拜登 加息落重藥手尾長

儘管有「PUTINflation(普京通脹)」背鍋，但隨著美國3月CPI續刷新1981年12月以來最高，總統拜登的支持率亦直逼40%的歷史低點。汽油、肉類、牛奶、雜貨、二手車等百物騰貴，聯儲5、6月各加息50基點的概率雙雙高企八成以上。





高價破壞買車需求，買衫可選二手





美國通脹終於企上「8」字頭。勞工部周二(12日)晚公布，3月CPI按年升8.5%(預期:8.4%)，剔除食品和能源波動的核心CPI按年升6.5％(預期:6.6%)。鑑於二手車價格按月回落3.8%，為1969年以來最大跌幅，市場一度炒作通脹見頂。



然而，全美最大的二手車零售商CarMax的首席執行官Bill Nash一語道破天機－－價格降溫或來自需求破壞，即財政負擔沉重的消費者退出市場；事實上，截至2月底的二手車均價高達8300美元，按年漲了四成。



不容樂觀的還有食品及服務業通脹，按年計，當月肉類/魚/蛋價格升13.7%，在家煮食價格升10%、機票價格升23.6%(大流行以來最高)、租金升4.4%(2007年5月以來最高)。服裝按年升幅擴大至6.8%，運動休閒服飾巨頭Lululemon就預告本月稍後將在美國推出以舊換新和二手轉售服務。





全球增長恐急劇放緩，QE5在前？





通脹蠶食收入，令美國工資增長連續12個月跑輸物價；此外，實際市場數據顯示美國租金及房價按年漲幅分別高達17%、19%，換言之，實際通脹率恐遠不止8.5%。



怎麼辦？利率期貨最新押注聯儲5、6月各加息50基點的概率，分別攀至85%、88%；但相比1981年12月相同通脹水平時，利率高達13%，即使聯儲今次真的如市場定價2023年加息至3.25%，仍難扭轉實際負利率。



供應鏈瓶頸並令大型零售商沃爾瑪近日將內部卡車司機的起薪提高至每年11萬美元，遠高於平均起薪8.7萬美元；電子商務巨頭亞馬遜位於紐約的物流中心，近日亦成立首家工會。有何啟示？倘若激進加息縮表疊加人工通脹螺旋成真，代價恐是增長急劇放緩。



智庫彼得森國際經濟研究所(PIIE)最新警告，今年全球增長料從5.8%降至3.3%，並可能在今年底前進入衰退。QE5在前？

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