【專訪】聯合醫務：疫情加快遙距視診服務進程 大灣區有發展空間

本港第五波疫情嚴峻，上月確診數字逾萬宗計，不少市民確診後未能到醫院及診所看病，遙距視診服務為染疫人士提供重要支援。聯合醫務(00722)董事總經理郭卓君接受《經濟通通訊社》訪問時表示，集團早於2019年已在內地開設遙距視像診症服務，其後因應新冠肺炎疫情爆發，有保險客戶希望集團能提供即時醫療服務，加上疫情期間市民較少外出，故集團決定將該診症模式投放到香港，為病人提供視像診症服務。她指出，遙距視像診症服務在內地已發展到「做爛市」，雖然在科技應用上較為成熟，惟醫療保障仍然未必足夠，相反，香港正處於起步階段，期望未來可增強使用者信心及有更多醫生願意參與。



聯合醫務董事總經理郭卓君指，香港的遙距視像診症服務正處於起步階段。（Tony攝）



遙距視診服務在港不會成為「主流」



她相信，未來遙距視像診症服務在本港不會成為「主流」，因為只有在病人不方便到診所，或部分病症可以透過視像診症令病人更舒適的情況下，如老人家、醫療諮詢服務或長期病患的進一步跟進等情況，才會有較多人選擇視像診症。她表示，過去體檢者對視像診症服務的接受程度並不高，他們會更偏好親身與醫生會面，而疫情下更多人選擇視像診症。她坦言，有一些醫生仍然抗拒遙距視像診症，因為他們需要花費額外時間為病人提供視像診症服務，加上本港藥物運費很貴，令視像診症在本港難以成為「主流」。



疫情加快本港遙距視像診症服務進程



郭卓君表示，疫情一定是加快本港遙距視像診症服務進程的重要因素。另外，遙距視像診症應講求持續性，聯合醫務除了提供普通科，亦有專科及物理治療等。惟她強調，視像診症不可代替實體診症，它屬於輔助性質，可提供多一種途徑予客人選擇，服務亦可應用於不同專科，但部分醫生仍然對服務安全性及合適度有憂慮，因此不能硬推。她又認為，一旦疫情放緩，料客人選擇視像診症的意向並不大。



服務擴展至供聯網醫生參與 大灣區有發展空間





遙距視像診症不能取代實體診症。（聯合醫務提供）



對於如何確保遙距視像診症服務的準確度及質素，郭卓君指，不是所有醫生及醫療服務均可參與遙距視像診症服務。醫生方面，聯合醫務的首席醫療總監會先為他們進行相關培訓，亦著重醫生的質素，他們需要善於溝通，即透過視像模式仍能為病人診斷及提供合適的指示。她強調，與新病人建立互信過程中，醫生需要有技巧與病人溝通。



她指出，目前聯合醫務的遙距視像診症服務已擴展至供聯網醫生參與，集團亦正嘗試將其旗下健康服務平台應用至慢性疾病如糖尿病、心臟科、物理治療等咨詢服務。另外，遙距視像診症服務在大灣區亦有發展空間，集團在內地已有合作單位，部分國內香港人會希望得到香港處方藥物，集團亦冀可協助香港醫生進入國內市場。

撰文：經濟通記者羅綽堯

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