  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】聯合醫務：疫情加快遙距視診服務進程　大灣區有發展空間

13/04/2022

　　本港第五波疫情嚴峻，上月確診數字逾萬宗計，不少市民確診後未能到醫院及診所看病，遙距視診服務為染疫人士提供重要支援。聯合醫務(00722)董事總經理郭卓君接受《經濟通通訊社》訪問時表示，集團早於2019年已在內地開設遙距視像診症服務，其後因應新冠肺炎疫情爆發，有保險客戶希望集團能提供即時醫療服務，加上疫情期間市民較少外出，故集團決定將該診症模式投放到香港，為病人提供視像診症服務。她指出，遙距視像診症服務在內地已發展到「做爛市」，雖然在科技應用上較為成熟，惟醫療保障仍然未必足夠，相反，香港正處於起步階段，期望未來可增強使用者信心及有更多醫生願意參與。

 


聯合醫務董事總經理郭卓君指，香港的遙距視像診症服務正處於起步階段。（Tony攝）


遙距視診服務在港不會成為「主流」


　　她相信，未來遙距視像診症服務在本港不會成為「主流」，因為只有在病人不方便到診所，或部分病症可以透過視像診症令病人更舒適的情況下，如老人家、醫療諮詢服務或長期病患的進一步跟進等情況，才會有較多人選擇視像診症。她表示，過去體檢者對視像診症服務的接受程度並不高，他們會更偏好親身與醫生會面，而疫情下更多人選擇視像診症。她坦言，有一些醫生仍然抗拒遙距視像診症，因為他們需要花費額外時間為病人提供視像診症服務，加上本港藥物運費很貴，令視像診症在本港難以成為「主流」。


疫情加快本港遙距視像診症服務進程


　　郭卓君表示，疫情一定是加快本港遙距視像診症服務進程的重要因素。另外，遙距視像診症應講求持續性，聯合醫務除了提供普通科，亦有專科及物理治療等。惟她強調，視像診症不可代替實體診症，它屬於輔助性質，可提供多一種途徑予客人選擇，服務亦可應用於不同專科，但部分醫生仍然對服務安全性及合適度有憂慮，因此不能硬推。她又認為，一旦疫情放緩，料客人選擇視像診症的意向並不大。


服務擴展至供聯網醫生參與 大灣區有發展空間

 



遙距視像診症不能取代實體診症。（聯合醫務提供）


　　對於如何確保遙距視像診症服務的準確度及質素，郭卓君指，不是所有醫生及醫療服務均可參與遙距視像診症服務。醫生方面，聯合醫務的首席醫療總監會先為他們進行相關培訓，亦著重醫生的質素，他們需要善於溝通，即透過視像模式仍能為病人診斷及提供合適的指示。她強調，與新病人建立互信過程中，醫生需要有技巧與病人溝通。


　　她指出，目前聯合醫務的遙距視像診症服務已擴展至供聯網醫生參與，集團亦正嘗試將其旗下健康服務平台應用至慢性疾病如糖尿病、心臟科、物理治療等咨詢服務。另外，遙距視像診症服務在大灣區亦有發展空間，集團在內地已有合作單位，部分國內香港人會希望得到香港處方藥物，集團亦冀可協助香港醫生進入國內市場。

 

撰文：經濟通記者羅綽堯

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

95.500

異動股

06969

思摩爾國際

18.460

異動股

03800

保利協鑫能源

2.630

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 34,451.23
    -113.36 (-0.328%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,392.59
    -54.00 (-1.214%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 13,351.08
    -292.51 (-2.144%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升26.983
變動率︰+3.552%
較港股︰-0.62%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升56.790
變動率︰+2.622%
較港股︰-0.89%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌29.485
變動率︰-1.727%
較港股︰-0.39%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌367.487
變動率︰-2.436%
較港股︰-1.85%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌95.490
變動率︰-4.539%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌4.120
變動率︰-4.630%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.940
變動率︰-4.954%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌40.030
變動率︰-8.836%
精選美股 More
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌93.060
變動率︰-4.788%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌147.290
變動率︰-4.845%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌42.360
變動率︰-5.804%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌137.090
變動率︰-6.077%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/04/2022 21:38 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/04/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/04/2022 21:38 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.500
  • 06969 思摩爾國際
  • 18.460
  • 03800 保利協鑫能源
  • 2.630
  • 01211 比亞迪股份
  • 239.800
  • 02331 李寧
  • 63.950
股份推介
  • 03658 新希望服務
  • 2.380
  • 目標︰--
  • 00631 三一國際
  • 8.040
  • 目標︰$9.50
  • 00302 中手游
  • 2.280
  • 目標︰$2.52
  • 01193 華潤燃氣
  • 33.050
  • 目標︰$38.00
  • 01866 中國心連心化肥
  • 7.720
  • 目標︰$8.78
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.500
  • 06969 思摩爾國際
  • 18.460
  • 00700 騰訊控股
  • 374.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 63.700
  • 00460 四環醫藥
  • 1.420
報章貼士
  • 02899 紫金礦業
  • 13.880
  • 目標︰$14.48
  • 01088 中國神華
  • 26.300
  • 目標︰$29.00
  • 01766 中國中車
  • 2.930
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

14/04/2022 16:10  恒指高收143點報21518，科指升51點報4320

14/04/2022 16:59  《盤後部署》中央表明要適時降準，恒指下周有望重上21700

14/04/2022 17:28  新世界及招商局置地合資投得港鐵百勝角通風樓項目

14/04/2022 15:23  【聚焦數據】內地首季FDI為590.9億美元，增31.7%

14/04/2022 11:52  【香港政情】現屆政府不再任命政務司長，陳茂波任資審會主席

14/04/2022 18:05  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒４億人幣，買騰訊沽工行

14/04/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】麥格理評京東，縱降目標仍然牛

08/04/2022 18:34  《嚟緊炒Ｄ乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切，３６元以下可吼！

專題透視

新聞>專訪

【譚新強專訪】免檢通關至少明年　香港未見Exit Plan（有片）

新聞>中國故事

《神州經脈》國務院指示促消費增退稅　憧憬降準減息A場興高采烈

新聞>財經熱話

傳中紀委參與調查螞蟻　阿里負面消息不斷持續下挫
品味生活
生活

論盡中港台．岑逸飛

貓捉老鼠的管治之道

健康大晒

最新抗疫政策｜4月21日起恢復晚市堂食4人一枱！重開戲院、健身中心、美容院等場所！一文睇晒最新社交距離措施（不斷更新） 1

廣告背後．袁靜

網民大讚逆齡！廣末涼子跟25年前的自己拍M記廣告！曾參與奧斯卡得獎作的她曾大起大落？
DIVA CHANNEL

Fashion

消費券派發！準備入手名牌手袋？Monogram錢包、小廢包、實用Tote Bag，$5,000及$10,000 budget picks！

香港‧寶‧藏．Alex Lai

獨酌時刻：從Bowmore到Macallan，威士忌語言嗒落有味

寫設計．陳丞軒

當冷色不鏽鋼遇上暖色淺木，營造出簡約、平衡的「真空」精粹！當咖啡店接連著巴黎酒館又如何？
健康好人生 Health Channel
除了高鈣食物，吃甚麼改善骨骼？美國研究：食西梅乾可減慢骨質流失！每日幾多粒？
練好腹肌迎接夏天！3款日常家居腹肌訓練示範，每天10分鐘，上、下、側腹超有感！修靚人魚線！
養生就是養命！每星期「養命30分鐘」︰曬太陽、抱樹、赤腳踩地，超療癒！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/04/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/04/2022 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
專訪14/04/2022
【譚新強專訪】免檢通關至少明年　香港未見Exit Plan（有片）
中國故事14/04/2022
《神州經脈》國務院指示促消費增退稅　憧憬降準減息A場興高采烈
財經熱話14/04/2022
傳中紀委參與調查螞蟻　阿里負面消息不斷持續下挫
專訪14/04/2022
【即市專訪】 李偉傑：港股短期難突破　掌握車股部署時機 短線吼本地股？（有片）
財經熱話14/04/2022
國策來祝福　新能源車齊飆比亞迪最靚　惟需留意原材料供應
FOCUS14/04/2022
【FOCUS】預告降準力穩經濟　幣策背馳A股看好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金