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《神州經脈》3月出口仍勝進口轉跌　八城縮短入境隔離　滬指收跌

13/04/2022

　　　外圍環境震盪加劇，俄羅斯總統普京宣布與烏克蘭方面的和平談判走進了「死胡同」，堅持戰爭要打下去，加上美國證交所再對12家中概股企業發出除牌警告，滬綜指周三（13日）早低開0.42%先失三千二。3月外貿數據公布後，A股市場一度倒升，滬指收復三千二，但尾盤醫療、半導體、互聯網等板塊跌幅加劇，導致滬指重新下跌，全日收跌0.83%，報3186.82點，深成指更跌1.6%，創業板指插水2.25%。

 

（資料圖片）

 

　　兩市成交8734億元（人民幣．下同），按日跌4.7%。

 

　　海關總署公布，以美元計，今年3月中國進出口總值5047.9億美元，同比增7.5%。其中，出口同比增14.7%，增速較1－2月回落1.6個百分點，仍高於市場預期的增13%；進口同比轉跌0.1%，今年1－2月為增15.5%，大幅遜於市場預期的增8%，為2020年8月以來首次出現負值。3月貿易順差473.8億美元，較1-2月的歷史高位1159.5億美元顯著回落，但多於市場預期的224億美元。今年1-3月，中國進出口總值逾1.47萬億美元，同比增13%。其中，出口同比增15.8%，進口增9.6%。首季累計錄貿易順差1629.4億美元。

今日新聞精選

1. 美國證劵交易委員會（SEC）周二（12日）依據《外國公司問責法》（HFCAA）再將12家中概股公司加入摘牌風險名單，是3月以來第四批被納入名單的中概股。第四批公司包括：Microvast（微宏）、中國汽車系統、大全新能源、康乃德生物醫藥、金融壹帳通、綠圖生物科技、傳奇生物、搜狐、新濠影匯、新濠博亞娛樂、Logiq、諾亞控股。SEC稱上述公司可提交申辯證據的截止時間為今年5月3日。12家新納入名單的中概股部分與港股關連，金融壹帳通為中國平安(02318)(滬:601318)聯營公司，傳奇生物為金斯瑞(01548)旗下非全資附屬公司，新濠影匯及新濠博亞娛樂的母公司為新濠國際(00200)。另據海關總署公布，今年一季度，中國與主要貿易夥伴進出口均實現增長。期內，中國與美國實現進出口1.18萬億元，同比增長9.9%。此外，就俄烏局勢對中國外貿的影響，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文在國新辦發布會表示，今年一季度中國對俄羅斯進出口2430.3億元，對烏克蘭進出口295.9億元，都保持了同比增長態勢。海關將繼續服務中國與俄羅斯、烏克蘭等相關國家的正常經貿合作。

2. 海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文在國新辦發布會表示，今年一季度中國外貿實現了開局穩，為實現全年目標打下了較好基礎。但同時也要看到，外貿所處的外部環境更趨嚴峻複雜，發展面臨諸多風險挑戰，疊加去年外貿基數較高等因素，實現穩外貿的目標需要付出更大努力。他提到，大宗商品進口價格上漲一定程度上推高了進口值。值得關注的是，多地近期因疫情原因提示「非必要不海淘」，據海關初步測算，一季度，中國跨境電商進出口4345億元，同比增長0.5%，其中出口3104億元，增長2.6%，進口1241億元，下降4.2%。針對上海、深圳受疫情影響地區，海關圍繞企業反映突出的物流受阻、訂單減少和快速反應等訴求，積極推動口岸升級改造，推進物流一體化改革、健全「一站式」通關機制、完善「問題清零」等服務跨周期調節系列措施，助力打通供應鏈堵點。李魁文還指，上海海關在浦東機場、外港、洋山等重點隸屬海關率先實行了「AB班」工作制，在全力做好內部安全防護基礎上，與其他口岸單位協同作戰，力保上海口岸安全暢通。

3. 國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布最新文件，在上海、廣州、大連、蘇州、廈門、寧波、青島以及成都8個城市試點放寬入境隔離措施，由「14天集中隔離＋7天居家健康監測」調整為「10天集中隔離+7天居家健康監測」，不過期間隔離人員仍然要進行高頻次的核酸以及抗原檢測。措施由本周一（11日）開始實施，為期一個月。境內封控區、管控區的解封條件亦有所放寬。內地新冠疫情持續，周二新增本土及無症狀近2.8萬例，連續8日破2萬，再創疫情爆發以來單日新高。上海疫情仍然嚴峻，周二新增本土個案逾2.6萬人，包括本土新冠肺炎確診病例1189宗和無症狀感染者25141宗。上海海關周二晚間宣布，緊急出台針對性措施，提高貨物報關和提離效率，提升上海口岸集疏運能力。數據顯示，3月底以來，上海口岸貨物在海關放行後的實際提離比例不足50%。另據《央視》從國家開發銀行獲悉，截至3月末，開發銀行今年已累計發放應急貸款44億元，其中支持方艙醫院和隔離點建設14億元。

4. 外電引述知情人士透露，龍頭房企融創中國(01918)2023年到期7.95%美元債券的持有人，尚未收到周二到期的2950萬美元利息款，而根據債券募集說明書，融創中國違約後仍有30天的兌付寬限期，但情況並不樂觀，因融創在春節後已盛傳商票大面積逾期。房企債務問題壓頂，各地政府希望以政策放寬的手段拯救買樓客信心，挽救當地樓市。據《證券時報》報道，4月以來已經有14城鬆綁了購房政策，涉及限購、限貸、限售、公積金貸款、房貸利率等內容。此外，中國房地產業協會原副會長朱中一在2022觀點年度論壇中就房地產新的發展模式等問題發表個人看法。據《澎湃新聞》引述朱中一指出，負債重的企業，特別是今年到期償還債務重的企業，要主動與有關單位溝通，認真研究落實償還債務的措施；也可與優質房企協商，進行合作開發，項目轉讓或企業的兼併重組。

5. 財政部副部長許宏才12日在國務院政策例行吹風會上表示，2021年12月，財政部提前下達2022年新增專項債券額度1.46萬億元，提前下達時間比2021年提早了3個月。今年3月30日財政部又向各地下達2022年剩餘的新增專項債券限額。財政部將持續加大對地方的指導力度，確保9月底前完成今年下達的專項債券額度發行工作。2022年專項債在繼續用於九大領域的基礎上，從三方面合理擴大使用範圍。財政部國庫司司長王小龍稱，從目前情況看，預計5月底前能夠完成去年提前下達的專項債券的發行。近期各地疫情呈現出點多、面廣、頻發的特點，各地在做好疫情防控常態化的同時，克服困難加快基礎設施項目的開工建設。今年已發行專項債券資金支持的項目，初步統計開工率已經達到75%。

6. 據中央紀委國家監委網站消息，受疫情等多種因素影響，當前資本市場運行面臨諸多不確定性，穩定運行壓力較大。為保持經濟金融健康穩定發展，中央紀委國家監委駐證監會紀檢監察組將持續強化政治監督，推動強化證券監管執法，防範化解資本市場風險。將圍繞註冊制改革和常態化退市等重點改革任務，與中證監黨委聯合開展現場檢查。針對日常監督發現的薄弱環節，向中證監黨委和滬深證券交易所黨委提出書面監督意見，督促把好市場入口關，堅決防止資本無序擴張。負責人並表示，針對鐵礦石、動力煤等大宗商品價格大幅上漲情況，及時督促中證監黨委和大連商品交易所黨委認真履行一線監管責任，監測研判大宗商品期貨市場動態和潛在風險，深化內部治理，切實維護期貨市場平穩運行。同時，對提高上市公司質量、加大對違法違規行為打擊力度進行重點監督。做好資本市場反腐敗與處置風險統籌銜接，對重點領域風險處置進行重點監督，及時發現並督促應對苗頭性、傾向性問題，提高政治監督的精準性和有效性。

7. 國務院總理李克強在江西省南昌、上饒考察。他強調，要加快已定助企紓困等政策舉措實施進度，推進改革開放，有力應對國內外環境超預期變化，穩就業穩物價，穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，切實保障民生。李克強在南昌跨境電商創業園區視察時提到，一些企業尤其是特困行業企業正處在生存發展的重要關口，要抓緊研究緩解資金壓力的金融支持措施。在吉利新能源商用車公司，李克強稱，企業反映增值稅留抵退稅是及時雨、是雪中送炭，當前還遇到貨運受阻、物流不暢，產品因運不出去而增加庫存。退稅進度要進一步加快，盡早讓企業拿到真金白銀。要確保交通骨幹網絡和配送有序運轉、國內國際物流暢通，保產業鏈供應鏈穩定。企業也要從長計議，與職工同舟共濟，努力穩住崗位。

8. 美國公布3月通脹數據後，美匯重回100；不過，人民幣中間價今日反彈，即期匯率（CNY）跟隨高開26點子，全日漲56點，收報6.3655，止步三連跌。自上海疫情防控措施升級以來，人幣即期匯率成交量明顯萎縮，匯率波幅也極狹窄。據外電報道，近期中國外匯交易中心（CFETS）等部門就市場成交下降向上海部分銀行機構了解情況。多位銀行內的知情人士表示，由於上海市疫情防控措施影響，部分交易員因居家隔離減少了交易工作，此外，客戶交易需求也有下降，造成市場整體成交熱情大幅降溫。此外，工商銀行(01398)(滬:601398)公布，自北京時間2022年4月17日0時起，該行關閉個人外匯買賣業務電話銀行和工銀E投資渠道。自北京時間2022年6月12日0時起，該行暫停個人外匯買賣業務新客戶簽約及全部交易品種的開倉交易，持倉客戶的平倉交易不受影響。

撰文：經濟通中國組

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