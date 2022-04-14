【虛幣世界】加密貨幣隨美股反彈，比特幣重上41000美元

隔晚美股受公司公布業績利好而反彈，其中納斯達克指數升超過2%，加密貨幣一同回升，比特幣重上41000美元水平，以太幣亦升上3100美元。Crytpo Finance AG交易主管Mike Schwitalla於媒體上表示，目前市場交易較為悶靜，似乎市場對於加密貨幣的交易逐漸失去興趣，特別在媒體上能夠反映。



另外，中印兩國目前正打擊NFT行業發展，其中內地三大機構：互聯網金融協會、中國銀行業協會和中國證券業協會宣布，希望可以壓抑NFT製成證券化的趨勢，並限制其非法的金融活動風險，並強調NFT不是證券或貴金屬等基礎資產，聲明還呼籲消費者保護自己，樹立「正確的消費觀念」。



據經濟通據數顯示，比特幣現報41176.79(美元．下同)，升0.07%(24小時比較．下同)；以太幣現報3121.27元，升0.10%；艾達幣報0.9720元，跌0.21%；瑞波幣報0.7273元，升0.57%。



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