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林家亨料港股將受惠A股反彈　假期前伺機部署汽車股

14/04/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　國務院總理李克強於國務院常務會議上表示，適時運用降準等貨幣政策工具。有預告降準之意，港股假期有望升住等消息？至於李克強點名的行業，包括內銀、汽車、家電、餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等，是否可安心部署？應如何選擇？另外，即將回A的中海油(00883)據報憂慮遭制裁，計劃退出英國、加拿大及美國營運，對前景有多大影響？

 

 

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