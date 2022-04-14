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【FOCUS】預告降準力穩經濟　幣策背馳A股看好

14/04/2022

　　中國最高層一錘定音「堅持科學精準、動態清零」，國務院常務會議周三(13日)隨即發出降準預告，坊間估算或釋放流動性1.2萬億人民幣。加碼寬鬆、力穩經濟即將火力全開，與之相反，美國、英國、加拿大、韓國、新西蘭、新加坡等經濟體就紛紛步入緊縮周期。



最快今宣布降準50點，減息仍可期



　　上海全域靜態管理進入第三周，陽性病例居高不下，連同全國範圍數十個處於不同程度封控的城市，經濟代價日漸嚴峻，就連中國歐盟商會(European Chamber)亦最新發聲指，「誠懇建議中國政府借鑒新加坡的成功模式」。不過，本周在海南考察的國家主席習近平就重申，堅持動態清零，更強調要克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態。

 

 

 

 


　　製造業PMI、李克強指數、地鐵人流量、清明假期票房等多個指標，齊指向中國增長前景趨向黯淡；總理李克強繼短短不到一周時間三度警告相關風險後，昨日提及「適時運用降準等政策工具」以及重點部署促消費、穩外貿。

 


　　市場預計，人民銀行最快周四(14日)宣布下調主要銀行存款準備金率50個基點，周五(15日)生效；儘管中美十年期國債利率近日現倒掛，國常會未提及減息，但鑒於經濟下行壓力山大，料隨後將下調MLF、LPR及7天逆回購利率。



全球迎加息潮，勿低估管理層決心



　　推動信用擴張即將火力全開，似與國際「主流」背道而馳－－新西蘭央行、加拿大央行昨日相繼宣布加息50基點；新加坡金管局同收緊貨幣政策，上調匯率政策區間斜率及中點；韓國央行周四緊隨意外加息25基點。而上月連續第三次加息的英國央行預計未來將進一步加息，美聯儲下月加息50基點亦幾乎板上釘釘。除了發達經濟體，一眾如南非、波蘭、秘魯、墨西哥、智利、巴西、阿根廷等同開啟加息。

 


　　有無經濟體和中國同一陣營？答案當屬日本，儘管日圓兌美元近日觸及近20年低位，但央行行長黑田東彥仍表示，將繼續堅定實施強有力的貨幣寬鬆政策。

 


　　貨幣政策一鬆一緊，最大的軟肋自然是資金流向和人幣匯率。美國財長耶倫周三出席大西洋理事會論壇就指，「有些國家想發明一個體系，擺脫對美元的依賴……但我認為，在美元的全球經濟主要儲備貨幣被取代之前，還需要一段長時間，如果有的話(Long Time,if ever)。」

 

　　此話有幾分可信？拋開她2017年「有生之年不會再經歷金融危機」的金句，中國堅持以我為主力保經濟基本盤，勿低估管理層決心，A股錢途可期。

 

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