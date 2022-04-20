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【期指教學】期指、期權點玩? 持倉過夜風險高? 買賣結算5大需知

20/04/2022

期指是什麼？大期、細期有咩分別? 可買賣月份有幾多?
期指是什麼？顧名思義，就是期貨指數（或稱指數期貨）。期貨是以合約形式進行買賣的，看漲的買入，看跌的賣出，買賣雙方預先簽訂合約，同意在未來特定時間及特定價格，就某種商品進行交收。由於期指買賣的是指數，沒有實物交收，故以買賣差額以現金結算。在香港交易所可以買賣的指數期貨，有恒生指數期貨、恒生中國企業指數期貨及恒生科技指數期貨等。

 

 

此外，期指又分「大期」及「細期」，以恒指期貨為例，一張恒指大期，每1點子價值為50港元；一張恒指細期，每1點子價值為10港元。不過，期指已約定俗成代表恒生指數期貨。投資者可以買賣的期指合約月份，分別是即月（或現貨月）、隨後的月份、之後的兩個季月（3、6、9、12），以及之後的五個12月合約。例如現時是3月，則可以買賣的期指合約月份就是，3月、4月、6月、9月，以及今年至2026年的12月份。

 

期指是買賣雙方以槓桿合約形式，同意以特定價格在未來特定時間進行交收，並在到期日以現金結算，而期指買賣雙方均有責任履行合約，虧錢的一方須向賺錢的一方支付合約訂定時價格與期指到期結算價格之差額，金額視乎合約大小而定。

 

投資者若想參與更多的外國期貨買賣，芝商所(CME)就可以滿足這個需求。指數期貨方面，美股三大指數—道指、標普500及納指100均可在CME進行期貨合約買賣，歐洲股指有羅素1000及富時100，而且還有迷你版，適合資金少或不想承受太大風險的投資者，亞洲的有日經指數，即使是中國A50亦有期貨合約可供買賣。此外，CME亦提供能源、農產品、利率、外匯及金屬期貨買賣，讓投資者可以捕捉任何一個獲利機會！

 

期權買家同沽家邊個著數? 風險係咪一樣高?
期指與期權是兩種不同的洐生投資產品，期權則屬於一種權利，其中又分為「認購」(Call)期權及「認沽」(Put)期權兩種。投資者買入「認購」期權或買入「認沽」期權均需支付期權金，買入「認購」期權的投資者即有權以選定之行使價「買入」相關產品，而買入「認沽」期權投資者，則可以選定之行使價「沽入」相關產品，但買入「認購」期權或買入「認沽」期權的投資者有權不行使這個權利，相反，賣出「認購」期權或賣出「認沽」期權的投資者則有履行合約的責任。

 

期指與期權的分別？
期指與期權最大分別是，期指買賣雙方均須履行合約，而且盈利或虧損是無限的。至於期權，由於期權賣方（認購或認沽）的利潤只有期權金，故屬於「有限回報及無限風險」；期權買方則相反，由於其成本只是期權金，且有權不行使對其不利的合約，故屬於「無限回報及有限風險」。然而，不論期指或期權投資者，他們均可在到期日之前進行「平倉」（沽出之前買入的合約或買回之前沽出的合約獲利或止蝕）。

 

期指點玩？如何計算賺蝕？
投資者只要開立一個期貨戶口，存入足夠金額，即可利用證券行提供的交易系統進行期指買賣，操作形式與買賣股票相若。至於盈虧的計算方法，以一張「大期」（正常恒指期貨合約）為例，就是將買入或沽出時的期指價格（指數），減去平倉時的指數之後再乘以50。例如投資者在2022年3月24日以21936點沽出一張恒指3月「大期」，並在3月25日以21500點平倉，即賺取了436點，以1點子等於50港元計，即賺取了21800元，若屬於「細期」，則盈利是4360元。注意，每一張期指買賣合約需要繳付10港元交易所費用、0.54港元的證監會徵費，以及交易佣金（與證券行商議）。

 

期指的優點與風險
期指買賣的優點是投資者可以利用期指去管理投資組合的風險，以及捕捉套戥機會。另外，期指提供了成本效益更高的投資機會，投資者只須繳付按金，即可參與買賣，令對沖更符合成本效益。每張期指合約相等於一籃子高市值的股票，而每次交易只收取一次佣金，交易成本比較買入或沽出相關成份股的交易成本更低。恒生指數期貨由期交所全資擁有的香港期貨結算有限公司(結算公司)登記、結算及提供履約保證。由於結算公司作為所有未平倉合約的對手，因此結算所參與者之間毋須承受對手風險。

 

然而，投資者亦須注意期指買賣的風險。由於期貨是以槓桿合約形式操作，投資者只須繳付合約總值的一小部份，讓投資可利用槓杆效應賺取厚利。不過，若市況不利，槓桿作用亦可對投資者造成嚴重虧損。另外，持有期指合約「過夜」或過周末將會承受更大的風險，外圍因素可能導致本港股市在隨後的一個交易日裂口上升或下跌，令投資者蒙受不必要的損失。此外，一旦浮動虧損超出保證金可擔保的額度，投資者就要「補倉」（追加按金），如未能及時補倉，證券行就有權採取強制平倉（斬倉），對投資者造成虧損。

 
期指按金及結算日
由於期指是以槓桿合約形式作買賣，故投資者無需繳付合約全數金額，只要繳付部分金額即可。根據港交所截至2022年3月28日止的資料，買賣一張恒指大期，投資者所需繳付按金為135,327港元，合約總額為1,068,450港元(3月28日現貨月期指收市點數21369乘50)，即按金相當於合約總額的12.67%。期指結算日是每個月的最後第二個交易日，以2022年3月為例，最後一個交易日是3月31日，故期指結算日就是3月30日。

 

日期、夜期、黑期有何分別？
日期的交易時段是交易日的上午9時15分至中午12時正、下午1時正至下午4時30分（到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正），每個交易日都可以進行期指買賣。除了日間交易的日間期貨外，在股市收市後還有期指夜市（夜期），夜期交易時間為下午5:15至翌日凌晨3:00。另外，日期與夜期已成交的合約可以互相平倉。需留意，夜期反映收市後的市場變化，投資者亦可以此作為翌日日期表現的參考。

 

所謂「黑期」，其實是以恒指作為交易項目的CFD（差價合約），屬場外交易的衍生產品，而交易場外的期指合約在香港是不合法的，而且不受香港證監會監管，一旦相關交易平台倒閉，投資者是不會有任何保障。不過，黑期的變動亦已成為投資者預測恒指開市表現的重要參考指標。

 

選擇期指交易平台四大要點

 

選擇期指交易平台四大要點
期指波幅大、變化快速，屬於高風險金融投資，風險控制自然是必要的，投資者若希望把握瞬間的獲利機會，能否快速捕捉入市及離場時機，就能增加勝算，而交易平台就擔當了重要的角色，其介面設計，所提供的市場訊息及交易速度，以及交易成本更是投資者是否選取該平台進行交易的重要考慮因素。當中眾多交易平台又以富途在香港普及程度與口碑最好

介面：富途牛牛的界面設計簡潔易用，令到新手亦可在短時間內熟悉操作，用手機就能快速上手。

 

資訊：此外，富途牛牛平台提供的資訊覆蓋各類即時財經資訊，令投資者在分析走勢時更全面。另有逾1800萬名用戶的牛牛圈，每日分享投資經驗。此外，平台亦提供多種期權組合保證金減免、部分期貨保證金折扣等政策，組合使用享有更大優惠。

 

速度：富途直接連接港交所及芝商所(CME)，提供實時報價，更可提供港期LV2報價，自主研發的全線上系統處理任何交易亦能保持快速、穩定，而且最快三分鐘即可在線上開戶，證券與期貨戶口資金即時轉入轉出，相對其他券商更為方便！

 

成本：相對於其他證券行的期指交易收費，富途的即日及過夜收費是相對低的，對於交易較頻密的投資者而言，可大大減少交易成本。定期亦有新用戶優惠，如享有免佣和免費LV2報價。

詳情可瀏覽： https://j.futuhk.com/006t98

 

五大期指新手需知
1） 期指是有到期日的，愈接近到期日，新單（開倉買入或賣出）數量會愈來愈少，買賣差價可能會擴大，增加了持有倉位投資者的平倉成本，不宜持倉至最後交易日。
2） 由於持倉過夜或過周末的風險極高，投資者應盡可能只作即時買賣（即日平倉）。
3）期指市場波動性大、上落快速，投資者在入市前應先決定好大概的獲利目標及止蝕水平，一旦到價就要毫不猶豫地執行，最佳做法當是入市後隨即設定止賺及止蝕位。
4）不宜頻密操作，過分追求蠅頭小利，可能會因為一個小浪而將所有利潤回吐。
5）切勿因自己認為低而買入、認為高而沽出，應在買入訊號出現後買入，沽出訊號出現後賣出。

*投資涉及風險，買賣期貨合約的虧蝕風險可以極大，請在買賣前研究及理解期貨合約，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合。 

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