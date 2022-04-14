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【譚新強專訪】免檢通關至少明年　香港未見Exit Plan（有片）

14/04/2022

　　香港亡魂近萬、上海全城淪陷--面對兩大反面教材，想討論中國應否效仿西方與病毒共存，現階段無疑是「江湖不知廟堂之高」。

 


（資料圖片）

 

　　中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時就指，香港「控疫壓倒一切」，相當於跟內地「堅持底線思維」統一口徑；預期免檢疫與外國通關至少需待明年，跟內地通關同樣要「癡癡地等」。

　
拒西方mRNA疫苗，或有三重考慮
　
　　新冠全球大流行進入第三年，當歐美、東南亞齊齊選擇開放共存，內地本土疫情卻步入最嚴峻時刻；官方近日「堅持動態清零」、「以快打快封城」愈見強硬。譚新強就此直言，「時間愈拖愈長，重開(國境)可能以年計數。」而基於香港抗疫政策正與內地看齊，他預計，免檢疫與外國通關至少需待明年，至於跟內地通關，「某種程度更複雜」。


　　眼見本土遍地開花，本就放緩的經濟增長百上加斤，何解內地寧願選擇極端封城手段，也拒向輝瑞、莫德納等訂購防止Omicron感染可高達90%的mRNA潛在疫苗？他認為可能的解釋有三:一是不希望如此重要物資依靠西方，選擇自己慢慢研究；二是認為mRNA疫苗長遠副作用未知，寧願不用；三是現時開放或致死亡至少數十萬計，中國人關心家人、愛惜長者(如現時採取西方模式，長者易染疫甚至死亡)，相當部分人支持繼續封關。


　　他並留意到，上海在每日疫情通報時，將病例分為本土確診、無症狀感染，又細分閉環隔離管控或風險人群核酸篩查發現，「集中看是想控制數字在低位」，似間接佐證中國拒絕躺平。
　
底線思維之下，抗疫仍壓倒一切
　
　　中國工程院院士鍾南山最近稱，第三針「混打」大幅提高疫苗預防感染率。那麼，兩針接種率逾85%、近300萬人已接種第三針（相當部分為mRNA混打）的香港，有無條件效仿新加坡實施免檢疫入境？譚新強認為，新加坡接種率及院舍管理皆優於香港，更重要的是一早有Exit plan，但香港至今都無，「沒有exit plan本身就一個計劃」。

 

　　他續指，香港首季經濟面臨收縮，邏輯上大家都知道應該改變政策，「但事實上未見到。」7月1日特區政府換屆後又如何？譚新強認為，下屆特首大熱李家超正正代表中央的底線思維，倘若屆時第五波仍未平息，最優先仍將是「抗疫壓倒一切」。


　　他慨嘆，為了統一思維，唯有繼續等，「等到通了內地關，才通國際關，但幾時可以跟內地通關？不知。」他慨嘆，香港過去引以為傲的IPO集資額、機場載客量、星級餐廳等，都或歸於平淡，「我希望自己是錯。」

 


 

撰文：經濟通通訊社記者俞瑾

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