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行長突遭免職招行插一成　熊麗萍：$50應有支持惟難復過往強勢

19/04/2022

     招商銀行(03968)(滬:600036)以往被視為優質內銀股，近日卻突傳出行長田惠宇受查消息，其後董事會審議通過免去其行長和董事職務，招行A股昨(18日)率先急跌7.4%，今日(19日)早盤再跌逾3%，H股今早假後恢復交易補跌，大瀉逾一成，為表現最差藍籌。另方面，中國人民銀行上周五(15日)公布下調存款準備金率0.25個百分點，惟降準幅度低於市場預期，部分內銀股今日也下挫。

 

 (資料圖片)

 

田惠宇曾任王岐山秘書　招行指不會影響正常經營

 

      昨日已有傳言指，招商銀行行長田惠宇被帶走調查，招行當時指沒有相關資料無法解答，最新則公布董事會審議通過免去田惠宇的行長和董事職務，另有任用，自通過日起生效，免去董事職務的事宜將提交股東大會審議，招行工作將由執行董事、常務副行長兼財務負責人王良主持。集團指，有關調整不會對正常經營造成影響。


　　值得留意，現任國家副主席王岐山於1989到1993年曾任中國人民建設銀行(建行前身)副行長，於1994到1997年任行長，田惠宇就在王岐山執掌建行時期擔任他的秘書。根據招商銀行2021年報，田惠宇於2013年加入招商銀行，不久後接任行長，他最近一次公開露面是在今年3月21日的招行業績發布會上。

 

摩通：管理層突變不常見　惟料不會影響財務狀況

 

      摩通預計招行股價短期內將面臨下行壓力，田惠宇領導了招行的第二次戰略轉型和數字化推進，自2013年起的任期內，招行的淨資產收益率和估值倍數明顯提升，而高級管理層突然變動對招行來說並不常見，加上無披露離職原因及未來工作，可能引發市場擔憂，目前也未知王良是否永久擔任或只是暫時接管田氏職責，留下不確定性，另招行目前H股股價與同業存在大幅溢價，惟料管理層變動不會對財務狀況產生任何影響，予「增持」評級，目標價85元。

 

      另大摩稱，招行高層管理人員的變動對未來戰略發展帶來不確定性，加上相對於同行的估值溢價，預計近期股價會出現波動。不過，招行具穩定的營運趨勢，去年底的不良貸款撥備覆蓋率超過480%，為不確定性提供緩衝空間，行長變更對其核心經營業績的實際影響可能很小，予「增持」評級，目標價84.1元。瑞銀則稱，雖然看好招行強大的零售業務和良好的基本面，但認為不確定性已大大增加，並預計近期股價波動，維持「買入」評級，目標價74.3元。

 

市場料降準50基點卻只降25基點　野村：年中前或再降


　　另外，人民銀行上周五(15日)宣布全面降準，將於下周一(25日)下調金融機構存款準備金率25點子，釋出長期資金5300億人民幣，並對部分符合要求的城商行、農商行的存準率額外多降25個點子，以加大對小微企業和「三農」的支持力度。不過，市場早前預期人行會降準50基點，公布只降25基點後，一眾內銀A股當日即時捱沽。

 

　　野村證券發表報告稱，在廣泛封鎖、物流中斷、房地產行業螺旋式下降和出口放緩的情況下，預計4月份中國經濟活動數據將暴跌，二季度經濟衰退風險上升，年中前有可能再降準25基點，並預計5月或6月時一年期中期借貸便利(MLF)、一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)和7天回購利率降息10基點，此後在今年年底前不會進一步寬鬆。高盛則指，當局顧慮通脹存不確定，以及主要央行緊縮貨幣政策的外溢效應，不再預期人行再次降準，或降MLF息率，惟LPR未來數月仍有可能小幅下行。

      另植信研究院指，降準幅度小於預期可能是考慮國內物價走高預期與美國聯儲局加息因素，因此政策相對謹慎，未來仍有一定降準空間，但下調政策利率的空間較為有限，主要原因為市場利率水平處於歷史低位，數量型政策工具也具有降低利率的實際效果，且主要發達國家加息預期強烈，中國直接下調政策利率可能會加大資本流出與人民幣貶值壓力。

熊麗萍：股價反應過大　暫可觀望50元應有支持

 

      本身亦持有招行的駿達資產管理投資策略總監熊麗萍則指，招行通告內表示田惠宇另有任用，並表示「對田氏任職期間為銀行作出的貢獻致以衷心感謝」，從字眼看估計今次人事調動並非如市場傳聞「協助調查」般嚴重。由於田在2013年出任招行職務以來，盈利持續雙位數增長，大家擔心招行未來盈利會否受影響；但今早股價跌逾一成反應有點過大，持貨者暫可觀望，但料股價受事件影響難回復過往強勢，估計未來與其他內銀股溢價會收窄，50元應有支持。

 

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍

 

黃瑋傑：股價弱勢不宜沾手　縱有反彈料56元遇阻

 

      另輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，近期招行股價已跑輸所有內銀股，連中信銀行(00998)也不如，股價自3月初跌穿50、100及250天線後一直未能重返其上，五線開始向下散開，或早已有人知道管理層將有變動前景不確定沽定貨，今日即使跌一成也不宜沾手，因股價仍處弱勢，即使有反彈料於3月17日上升裂口底部約56元遇阻。

 

      值得一提，招行將於本周五(22日)公布首季業績，今日半日跌11.46%收報52.9元，成交41.58億元，建行(00939)則跌2.39%報5.72元，工行(01398)跌0.84%報4.71元，中行(03988)無升跌報3.12元，中信銀行跌1.47%4.01元，惟農行(01288)升0.67%報3.01元，郵儲行(01658)升1.23%報6.59元。另部分內險股亦下挫，平保(02318)跌4.1%報54.95元，國壽(02628)跌1.32%報12元，財險(02328)則升0.36%報8.37元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此


 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評內銀股及港股大市，立即重溫




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