【人行降準】環球政經局勢未明 港股未能受惠人行降準 恒指考驗二萬一關口

港股在復活節假期後首個交易日裂口低開，早市最多下跌622點，21000點一度失守，低見20896點，其後才逐步收窄跌，中午收市前跌幅已縮小至400點以內。



招行大跌逾10%為最差藍籌



雖然人民銀行宣布下調金融機構存款準備金率下調25基點，4月25日生效，但減幅小於市場普遍預期，內銀A股表現不濟，集體報跌。高層地震的招商銀行(滬:600036)跌幅超過10%，最低跌至52.3元，成為跌幅最大藍籌，其他內銀方面，建行亦跌逾2%，報5.72元；交行跌0.88%，報5.61元；工行亦跌近0.85%，報4.7元。另外，杭州銀行(滬:600926)跌2.4%，興業銀行(滬:601166)、浙商銀行(滬:601916)跌2.1%，寧波銀行(深:002142)跌近2%，南京銀行(滬:601009)、平安銀行(深:000001)跌1.5%。

恒指未能受惠人行降準，曾跌逾600點，試穿21000。(經濟通HV2報價系統截圖)



大摩認為，人行準降25基點很大程度屬象徵式的舉動，因存款準備金率本來水平不高，也非信貸增長的樽頸。不過，降準將有助內銀優化其資金結構，使融資成本適度下調1至2個百分點，兼推動內銀資金組合調整至較長期的資金來源。



人民銀行在其公布降準後表示，今年以來，人行加大流動性投放力度，為支持小微企業留抵退稅加速落地，靠前發力加快向中央財政上繳結存利潤，截至4月中旬已上繳6000億元，主要用於留抵退稅和向地方政府轉移支付，相當於投放基礎貨幣6000億元，和全面降準0.25個百分點基本相當。換言之，人行此輪操作相當於降準0.5個百分點，投放資金11300億元。



聯儲局必要時一次加息0.75厘



那邊廂，美國聖路易聯儲銀行行長布拉德(James Bulalrd)周一表示，聯儲局需要迅速採取行動，包括多次加息半厘，甚至不排除一次過加息75個基點，以達到年底上調至3.5厘的目標。



布拉德在美國外交關係委員會一場視像活動中說:「超過50個基點的升幅並非我預測的基本情境，但我不排除這一選項。」他舉例，聯儲局前主席格林斯藩曾在1994年一次過加息75個基點，後來美國經濟迎來10年的擴張。布拉德重申，支持利率將在年底前升到約3.5厘。他預測美國失業率將在今年內跌破3%。

中概股受累滴滴出行擬退市

隔晚美股個別發展，受特斯拉(TSLA)醞釀收購推特(TWTR)刺激，兩股股價分別收漲1.96%及7.48%，分別報每股1104.29美元及48.45美元。三大指數輕微收跌，納指跌18點或0.14%，收報13332點。



中概股個別發展；滴滴出行(DIDI)公布末季財報顯示上季營按年減少近13%，並宣布計劃於 5 月23日召開臨時股東會以表決從美股退市，股價大瀉18.29%收報每股2.01美元。另外阿里(BABA)跌0.82%報每股94.71美元；京東(JD)升1.66%報每股57.50美元；網易(NTES)跌1.66%報每股93.48美元；拼多多(PDD)微跌0.05%報每股40.01美元。



在恒指中佔比較重的ATM股同樣下跌，當中美團(03690)最低跌至145.1元；騰訊(00700)最跌至361元，阿里巴巴(09988)亦曾低見91.2元，金融股方面，友邦(01299)曾低見77.05元。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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