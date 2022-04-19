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滴滴無Plan B退市兼內地監管不斷　中概股全跌美團阿里最傷

19/04/2022

　　在中美監管夾擊下，赴美上市不到一年的中國叫車平台滴滴出行上周六(16日)發布公告，宣布將於5月23日召開臨時股東大會表決從美國退市，雖然中國證監會火速回應指，這是企業自主決策，不影響目前正在進行的中美審計合作磋商，但除滴滴ADR重挫18%至2.10美元外，今日(19日)港股中概股亦普遍下挫。另滴滴同時公布去年虧損增3.7倍，上季更受累內地監管收入跌13%，再加上上海市監局約談美團(03690)及阿里巴巴(09988)旗下餓了麼等12家電商企業，可見內地對科技行業監管從未間斷，中概科技股更難扭轉跌勢，阿里及美團都跌約半成。

 

(Shutterstock圖片)

 

下月23日召開股東會表決　退市前不會在港上市

 

　　滴滴宣布，將於5月23日晚上7時於北京召開臨時股東大會，就自願美國退市進行表決，為更好地配合網絡安全審查及整改措施，在完成退市前，公司將不會申請於其他交易所上市，意味公司將不會先在港交所上市後，才從美股退市。公司亦將不參與在OTC粉單市場交易。

 

      市場原本希望在滴滴美國退市前將持有的滴滴ADR置換成港股，缺乏立即重新上市計劃給滴滴帶來又一打擊。新的消息也增加了市場對滴滴前景的顧慮，擔心監管機構會對其做出進一步處罰。Rayliant Global Advisors首席投資官Jason Hsu表示，滴滴要等到從美國退市後隔一段時間才到其他市場上市，這是個非常負面的消息。

 

中證監：是企業自主決策　與中美審計磋商無關

 

      中國證監會特別就此火速回應，指滴滴自主退市這一特定個案與其他在美上市中概股無關，滴滴由美退市是企業根據市場和自身情況作出的自主決策，中國證監會一貫堅持企業境外上市活動應當遵守上市地和經營地的法律法規和監管規則，要求上市公司切實保護投資者，尤其是中小投資者的合法權益。中證監又強調與目前正在進行的中美審計監管合作磋商無關，不影響雙方合作進程。


　　滴滴董事會去年底支持公司從紐交所退市，並啟動在港交所主板上市的準備工作，但上月滴滴在香港上市出現變數，暫停港股上市進程，原因是未能在規定期限內完成數據安全的整改建議。而滴滴去年受內地監管當局調查後，已從內地應用商店下架的主要網約車應用程式(App)至今未解封。

 

滴滴去年虧損增3.7倍　上季中國業務跌15%


　　另滴滴公布截至2021年12月31日止業績，全年總收入1738.27億元(人民幣‧下同)，按年升22.6%，中國及國際業務收入齊錄得增長，中國業務增長20.1%至1605.21億元，國際業務增長55.3%至36.22億元。股東應佔虧損500.31億元，按年增3.7倍。至於第四季度，總收入407.77億元，按年跌12.7%，國際業務仍錄得五成增長至10.45億元，但中國業務下跌，按年跌15.1%至374.73億元，反映主力營運APP被下架的影響。


　　滴滴同時宣布，騰訊(00700)總裁劉熾平辭任董事職務，任命騰訊副法律總顧問Fengxia Liang為新董事。根據持股數據，騰訊現持有滴滴0.79億股或6.54%。

上海市監局約談美團餓了麼等12企　促加強對經營者管理

 

       另方面，上海市場監管局近日網上行政約談美團、阿里巴巴旗下外賣平台餓了麼等12間涉及民生領域的電商企業，針對天價農產品等問題，要求加強對平台內經營者的管理力度。當局在會上要求企業進一步落實主體責任，及時對違反法律法規的平台內經營者採取必要措施，繼續加強套餐及盲盒類商品的審核力度，同時強化騎手管理，規範跑腿及代買服務的收費管理，制止騎手私下加價等不當行為。


　　美團表示，將成立專項治理組，增加系統巡查頻次，從技術層面對不同類品商品價格設置上限，一旦發現定價不合理、哄抬物價等問題，會攔截或立即將商品下架。餓了麼表示，自3月27日起已3次向商家發布穩物價倡議及盲盒蔬菜新規提示，並建立專門治理團隊每日對25種重點生鮮民生商品巡價管控。

 

葉尚志：內地整頓從未間斷　料美團股價仍會受壓

 

      第一上海證券首席策略師葉尚志指，內地整頓平台經濟從未間斷，此次問題為顯示仍舊整頓當中，撇除今次事件，美團股價仍屬高估值，而且未有盈利可言，料此後股價仍會受壓。

 

　　今日中概股普遍下挫，阿里跌4.19%收報91.5元，美團跌5.93%報146元，京東(09618)跌1.86%報222.2元，嗶哩嗶哩(09626)跌10.92%報183.5元，百度(09888)跌5.33%報124.4元，小鵬汽車(09868)跌4.12%報104.8元，萬國數據(09698)跌9.56%報33.1元，網易(09999)跌2.99%報146元，百濟神州(06160)跌7.67%報104.8元，和黃醫藥(00013)跌4.73%26.2元。另騰訊亦跌2.78%報364元，小米(01810)跌3.53%報12.04元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 


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