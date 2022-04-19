《神州經脈》23條金融措施紓困 上海部分復產 滬指三連跌

烏克蘭方面稱俄羅斯軍隊全面進攻烏東地區，加上美國利率期貨市場預計聯儲局極大可能在下個月加息半厘，外圍動盪，而人行此前宣布全面降準，以及內地首季度GDP好過預期，都無法阻止滬深股市在陸股通假期期間兩連跌。港股復市，A股周二（19日）早繼續低開，惟受上海部分復工復產因素利好，滬綜指一度收復三千二，惟好淡爭持下滬指全日跌0.05%，連續第三日下跌；半導體、醫藥板塊疲軟，深成指跌0.5%，創業板指更挫1.38%，值得留意的是創業板陰跌連連，本月已經累計下跌超過7.7%，回到自2020年7月以來低位。

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陸股通恢復交易首日，兩市全日成交7794億元（人民幣．下同），和上日成交額相若，資金從陸股通淨流出19.44億元。人民銀行周二進行100億元7天期逆回購操作，中標利率持平2.1%，周二有200億元逆回購到期，淨回籠100億元。人行早前宣布下周一（25日）全面降準25點子，市場料貸款市場報價利率（LPR）最快於周三（20日）下調。據《彭博》綜合市場分析，1年期及5年期LPR分別為5點子，前者將降至3.65厘，後者則可望降至4.55厘。



今日新聞精選



1. 4月15日人民銀行宣布25日將全面降準0.25個百分點，釋出長期資金5300億。市場認為人行但降準幅度較預期的50基點為小。人民銀行其後公布，今年以來，人行加大流動性投放力度，為支持小微企業留抵退稅加速落地，靠前發力加快向中央財政上繳結存利潤，截至4月中旬已上繳6000億元，主要用於留抵退稅和向地方政府轉移支付，相當於投放基礎貨幣6000億元，和全面降準0.25個百分點基本相當。換言之，人行此輪操作相當於降準0.5個百分點，投放資金11300億元。此外人行稱，今年以來人民銀行引導市場利率下行0.1－0.15個百分點，帶動一季度企業貸款利率同比下降0.21個百分點至4.4%，為有統計以來的記錄低點。



2. 國家統計局公布，內地首季經濟按年增長4.8%，勝巿場預期的4.4%，增速比去年第4季的4%加快，為兩個季度高位。不過，首季固定資產投資及房地產開發投資增速都減慢，3月消費數據更由升轉跌。國家發改委新聞發言人孟瑋19日表示，首季經濟發展保持總體平穩「實屬不易」。中國經濟面臨的三重壓力在工業領域依然突出，恢復仍不均衡不穩固，疫情對國內經濟影響是階段性的，隨著疫情得到管控，政策效應逐步顯現，正常的經濟秩序將快速恢復，經濟運行會回歸到正常軌道。內地封控持續令大行紛紛調低中國今年的經濟預測，瑞銀將今年GDP增長預測從此前的5%下調至4.2%。渣打銀行將中國第二季度GDP增長預測由5%調低至3.5%，全年GDP增長預測由5.3%下調至5%，指封控措施造成損失日益嚴重。巴克萊也將預測由4.5%下調至4.3%，因預料疫情造成的影響將延長。美銀將中國今年的GDP增長預測下調至4.2%，最悲觀增速為3.5%。



3. 人民銀行、外匯局出台23條舉措全力做好疫情防控和經濟社會發展金融服務，為受疫情影響較大的行業提供差異化的金融服務。當中強調，要抓好抓實金融支持實體經濟政策落地。用好用足支農再貸款再貼現、碳減排支持工具，優化支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，全力保障糧食、能源穩定供應。設立普惠養老專項再貸款，支持普惠養老機構融資。用好創業擔保貸款政策，豐富新市民金融產品和服務。支持地方政府適度超前開展基礎設施投資，依法合規保障融資平台公司合理融資需求。在房地產方面，因城施策，合理確定商業性個人住房貸款的最低首付款比例、最低貸款利率要求，支持房地產開發企業、建築企業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。引導平台企業依法合規開展普惠金融業務，最大化惠企利民。要求金融機構落實「兩個毫不動搖」，提高新發放企業貸款中民營企業貸款佔比。



4. 內地過去一日新增超過21000宗新冠病毒本土個案，上海佔超過2萬宗。上海本土再多7宗死亡個案。中疾控流行病學首席專家吳尊友18日發文指，社會上對「動態清零」存在多種誤解，強調「動態清零」不等同與零感染，亦不等同封控及全民檢測。吳尊友又表示，動態清零策略對經濟發展確實有一定的影響。不過，根據數學模型專家初步分析，動態清零策略對當地GDP的影響，僅相當於非動態清零策略對經濟影響的一半，指動態清零才能最大限度地為經濟建設保駕護航。



5. 儘管清零政策不變，但上海的工廠傳出逐步復工復產的消息。上海市經信委周六（16日）晚間發布《上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）》，提出要在確保風險可控的前提下，有力有序有效推動企業復工復產，保障產業鏈供應鏈安全穩定。同時，上海經信委還發布了復工復產白名單，包括集成電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業666家企業，其中有249家為汽車相關企業，包括上海大眾、上汽通用、特斯拉等。位於臨港的特斯拉更被列為「必需復工的停產企業」。除此之外，還有多家半導體企業，如華虹宏力、上海華力微電子、中芯國際(00981)(滬:688981)、中芯南方、台積電、中微半導體等。



6. 國家發改委周二召開4月份新聞發布會。發改委新聞發言人孟瑋表示，前期受疫情影響較大的深圳等地，目前已陸續恢復正常生產生活秩序，消費、投資需求都在逐步回升，這說明企業適應形勢變化的能力很強。發改委下一步將全力做好大宗商品保供穩價工作，密切跟蹤大宗商品市場和價格走勢。切實保障市場供應，加快優質產能釋放，加強價格和儲備政策協調聯動，發揮儲備調節作用，強化儲備和進出口調節。強化市場預期引導，及時發布市場信息，加大市場監管力度，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格、散布虛假信息等違法違規行為，堅決遏制過度投機炒作。同時，將加大助企紓困力度。在精準落實疫情防控舉措的基礎上，全力做好物流保通保暢工作。此外還將堅決守好民生底線，重點是落實落細就業優先政策。切實加強重要民生商品保供穩價，保障好困難群眾基本生活。



7. 在美國上市的滴滴宣布由美國退市，並表示在美國退市完成前，將不會申請股份在其他任何證券交易所上市。中國證監會特別就此回應，強調滴滴自主退市這一特定個案，與其他在美上市中概股無關，強調與目前正在進行的中美審計監管合作磋商無關，不影響雙方合作進程。中證監指出，滴滴由美退市是企業根據市場和自身情況作出的自主決策。中國證監會一貫堅持企業境外上市活動應當遵守上市地和經營地的法律法規和監管規則，要求上市公司切實保護投資者，尤其是中小投資者的合法權益。



8. 國資委介紹2022年一季度中央企業經濟運行情況，國資委秘書長、新聞發言人彭華崗表示，第一季度中央企業累計實現營業收入9萬億元，同比增長15.4%，實現淨利潤4723.3億元，同比增長13.7%，上交稅費7348億元，同比增長20.9%，累計完成固定資產投資（不含房地產）是5194億元，同比增長4.6%。一季度中央企業經濟效益穩步增長，運行質量持續改善。一季度中央企業油電煤鋼等實物量指標平穩增長，原油產量同比增長4.2%，國內天然氣產量同比增長6.5%，發售電量分別同比增長3.6%、6.1%，原煤產量同比增長8.7%。



9. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周二收報6.3699，較上個交易日4時30分收盤價跌62點子，兩連跌，且創3月29日以來近兩周最低。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.3645，較上個交易日升8點子，實現三連揚，創4月1日以來逾一周新高，上個交易日報6.3653。





撰文：經濟通中國組

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