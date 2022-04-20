熊麗萍：LPR持平料對港股影響不大 短期21000整固

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

繼人民銀行上周五（15日）宣布降準後，市場憧憬人行今日（20日）下調貸款市場報價利率（LPR），惟中期借貸便利（MLF）上周意外地沒有被下調，意味LPR下調幅度有限？下調或不下調，對港股有何影響？中海油(00883)宣布，A股(滬:600938)將於明日（21日）掛牌，H股要食胡嗎？李寧(02331)首季整體零售流水錄得20%至30%高段增長，惟數據未能完全反映上海、廣州封城等因素，參考作用有多大？東方海外(00316)首季收入增長71%，創季度新高，航運股有望迎來盈喜潮？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！



其他李寧相關新聞：

李寧首季銷售增長遜預期 大行紛降目標價卻無阻股價急彈

【大行炒D乜】李寧公布首季銷售 大行即降目標價

《拆局麒想－林嘉麒》安踏光環不再，股價要回歸市場合理值

《異動股》內需股、賭股抽升，上海部分地區達社會面清零目標

《外資精點》大和料李寧次季線下銷售或現倒退，削目標價至７５元





其他內房股相關新聞：

LPR維持不變兼疫情衝擊樓市 內房跌勢持續全線急挫

【內房困局】據報融創中國美元債券持有人尚未收到周二到期利息

惠譽撤銷對融創中國評級，因後者不再參與評級程序

【內房困局】前人行官員盛松成籲延長內房去槓桿周期，緩疫情衝擊

【內房困局】融創房地產遭北京法院強制執行，涉資超３８００萬元





【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票