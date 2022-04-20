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熊麗萍：LPR持平料對港股影響不大　短期21000整固

20/04/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

 　　繼人民銀行上周五（15日）宣布降準後，市場憧憬人行今日（20日）下調貸款市場報價利率（LPR），惟中期借貸便利（MLF）上周意外地沒有被下調，意味LPR下調幅度有限？下調或不下調，對港股有何影響？中海油(00883)宣布，A股(滬:600938)將於明日（21日）掛牌，H股要食胡嗎？李寧(02331)首季整體零售流水錄得20%至30%高段增長，惟數據未能完全反映上海、廣州封城等因素，參考作用有多大？東方海外(00316)首季收入增長71%，創季度新高，航運股有望迎來盈喜潮？

 

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