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李寧首季銷售增長遜預期　大行紛降目標價卻無阻股價急彈

20/04/2022

　　內地自今年3月起爆發新一波新冠疫情，拖累部分零售股首季業務表現，其中體育用品股李寧(02331)昨日(19日)公布首季營運數據，季內整體同店銷售按年錄20%至30%低段增長遜預期，數據公布後即遭多間大行下調目標價，惟普遍維持「跑贏大市」或「買入」評級，且昨日受累國家統計局公布3月社會消費品零售總額由升轉跌3.5%，股價已挫7%，今日(20日)股價反而反彈逾半成。

 

(李寧網頁截圖)

 

首季同店銷售錄20至30%低段增長　內地銷售點減63個

 

      李寧公布，截至2022年3月31日止第一季度，整個平台之同店銷售按年錄得20%至30%低段增長。就渠道而言，零售(直接經營)渠道錄得20%至30%中段增長，及批發(特許經銷商)渠道錄得10%至20%低段增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為30%至40%中段增長。另第一季度李寧銷售點於整個平台之零售流水按年錄得20%至30%高段增長，線下渠道錄得20%至30%中段增長，其中零售渠道錄得30%至40%中段增長及批發渠道錄得20%至30%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得30%至40%中段增長。

　　截至2022年3月31日，於中國，李寧銷售點數量(不包括李寧YOUNG)共計5872個，本年至今淨減少63個，當中零售業務淨增加12個，批發業務淨減少75個。李寧YOUNG銷售點數量則共計1135個，本年至今淨減少67個。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

大和：次季線下銷售或現倒退　目標價降至75元

 

　　大和發表研報指，李寧零售銷售表現在第一季末惡化，相信是由於內地爆發新一波疫情導致個別地區封城，以及去年同期因新疆棉爭端帶來的高基數所致。中國繼續面對嚴格的疫情防控和封城措施，預料將持續令李寧的線下銷售和後勤承壓，第二季線下銷售額或現按年倒退，將2022至24年的收入預測下調約4%，每股盈利預測下調約4至6%。雖看好李寧在本地品牌中將最先受惠於內地的「國潮風」，但仍對近期的壓力持保守取態，目標價由85元下調11.8%至75元，惟重申「買入」評級。

 

　　瑞銀則指，李寧首季銷售按年錄得20%至30%增長，低過該行預期35%左右的增長，主要由於3月下旬受疫情拖累的影響超過預期，將其2022至24財年盈利預測下調6%至8%，以反映疫情及巨集觀經濟的影響。不過，有信心公司可提升品牌和渠道結構改善至高線城市和大型購物商場，維持「買入」評級，目標價由101.8元下調至92元。

 

麥格理：目標價降至105元　反映疫情對次季影響


　　另麥格理指，李寧首季銷售額反映3月下半月銷售下降，地方政府對疫情防控措施造成的物流問題，以及去年棉花事件造成的高基數，可能會對次季的銷售數字造成短期壓力。不過，相信李寧經得起挑戰，因其財務狀況穩健，且截至3月份的庫存周轉率仍然健康，予「跑贏大市」評級，惟目標價由109元下調4%至105元，同時將2022和23財年的淨利潤預測分別下調4%，以反映疫情對次季影響。

 
　　高盛指，李寧今年首季整個平台零售流水按年錄得20%至30%高段增長，符合集團指引，惟略低於該行預測，預期次季零售銷售放緩，按年下跌5%，惟基於集團強勁的品牌勢頭、精簡的庫存水平和靈活的營業費用(OPEX)結構，其利潤應是該行在內地運動服覆蓋範圍中最具彈性的公司，維持「買入」評級，列入「確信買入」名單，目標價96元。

 

      大摩指，巨集觀環境難以預測，下調三隻體育用品股目標價，其中安踏(02020)自3月下旬以來的銷售趨勢表明，由於新冠疫情的再爆發和不斷升級的防疫措施，中國的零售客流量已顯著惡化，估計李寧3月份零售額增長從1月和2月的逾40%放緩至約10%，將2022至23年盈利預測下調6%至7%，並將目標價下調13%至89元。

 

 

熊麗萍：疫情抵銷鼓勵消費政策　惟李寧跌至60元值博

 

      駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，李寧首季數據不差，不過近期內地縱有鼓勵消費政策但消費類股份沒甚反應，正是因內地疫情抵銷了政策因素，李寧數據出了後料市場會繼續消化封城及疫情發展，惟見上海已開始陸續復產，確診個案亦慢慢減少，李寧股價回落至60元仍有值博率，可博升上67至68元，55元止蝕，以防疫情有擴散風險，而疫情始終影響消費意欲，就算網上購物物流也有問題。不過，李寧和安踏股價都已回落至比較合理水平，如論調整深度可揀安踏，惟安踏走勢差持續尋底，論股價走勢寧揀李寧。

 

      李寧半日升6.32%收報63.05元，成交5.25億元；安踏亦升3.74%報91.55元，滔搏(06110)則升1.32%報6.15元，特步(01368)升4.19%報11.44元，361度(01361)升1.97%報4.15元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此



 


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