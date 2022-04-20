  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】李寧公布首季銷售　大行即降目標價

20/04/2022

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

88.250

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

229.600

異動股

01772

贛鋒鋰業

92.400

更多大行報告

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 33,400.78
    +98.85 (+0.297%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,207.62
    +23.66 (+0.565%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 12,560.20
    +71.27 (+0.571%)
精選預託證券 More
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.706
變動率︰+1.990%
較港股︰-0.93%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升3.089
變動率︰+1.884%
較港股︰-0.99%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升5.562
變動率︰+1.185%
較港股︰-0.68%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升55.007
變動率︰+1.154%
較港股︰-1.16%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰升91.050
變動率︰+2.234%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌153.320
變動率︰-2.839%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌21.590
變動率︰-2.879%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.140
變動率︰-5.706%
精選美股 More
FB
臉書
按盤價(USD)︰升197.679
變動率︰+12.991%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌14.975
變動率︰-5.521%
CMCSA
康卡斯特
按盤價(USD)︰跌41.640
變動率︰-6.322%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌110.371
變動率︰-6.766%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/04/2022 10:41 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：28/04/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/04/2022 10:41 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.250
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 229.600
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 92.400
  • 02331 李寧
  • 59.950
  • 03968 招商銀行
  • 46.950
股份推介
  • 02883 中海油田服務
  • 7.690
  • 目標︰$8.60
  • 00830 中國建築興業
  • 2.380
  • 目標︰$2.70
  • 02196 復星醫藥
  • 33.600
  • 目標︰$37.28
  • 01800 中國交通建設
  • 4.520
  • 目標︰$4.60
  • 01193 華潤燃氣
  • 29.500
  • 目標︰$32.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 339.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.250
  • 01119 創夢天地
  • 3.730
  • 00005 滙豐控股
  • 48.850
  • 00388 香港交易所
  • 325.800
報章貼士
  • 02331 李寧
  • 59.950
  • 目標︰$70.00
  • 00830 中國建築興業
  • 2.380
  • 目標︰$2.70
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 92.400
  • 目標︰$110.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/04/2022 16:59  《盤後部署》期貨結算日恒指高收329點，料20800有阻力

28/04/2022 16:55  中海油首季多賺1.3倍至343億元人幣，營收增加73.5%

28/04/2022 16:50  中海油(00883)宣派特別息每股1.18元

28/04/2022 13:12  金管局:有需要時會透過逆周期措施控制資產價格泡沫風險

28/04/2022 12:16  渣打(02888)首季基本稅前盈利按年升4%至15億美元

28/04/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒３億人幣，買美團沽建行

28/04/2022 08:45  【大行炒Ｄ乜】三大行齊降港交所目標價，但維持買入評級

22/04/2022 18:19  《嚟緊炒Ｄ乜》中國提振農業有戰略意義，宜趁低部署心連心化肥

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》全國新冠確診稍見回落　滬指連升兩日　人幣創年半低

新聞>財經熱話

渣打季績勝預期　股價飆逾一成創近兩月高

新聞>專訪

【無可匹敵】車股疫下見真章　比亞迪王者地位難撼動？業績有啟示
品味生活
生活

陳世味道．陳俊偉

在香港品嘗烏克蘭家鄉菜式：正宗羅宋湯、煎手工薯餅、基輔炸雞扒！有一種良知叫捍衛正宗飲食文化

健康解「迷」

無聲殺手 | 卵巢癌大多晚期確診、復發率達85%！標靶藥費數十萬，團體促納資助範圍

HR唔易做．邱力迅

人力資源都可以自動化！減少重複性、沉悶工作， 失誤減少、工作程序減省、員工生產力Up！
DIVA CHANNEL

Fashion

夏日約會必備優雅、率性Summer Dress！ 3款今季大熱休閒連身裙，告別碎花、盡顯Effortless Chic！

古董投資秘笈．費吉

Louise Bourgeois與她的蜘蛛：看到巨大的天價蜘蛛，你會感動嗎？

香港‧寶‧藏．Alex Lai

防空洞改建？香港都有天然酒窖！酒窖酒櫃儲藏條件不一，足以影響名酒品質風味
健康好人生 Health Channel
哺乳FAQ｜BB幾歲戒奶？媽媽如何停止餵奶？澳洲母乳協會分享3招助退奶！
長者疫後行斜路喘氣！復康訓練影片教長者用水樽健身！2個月提升肺功能+肌力（附影片教學）
捱夜、飲食不節制肝火加重！食清熱潤腸無花果！超好味冰糖煮無花果、人參無花果茶治便秘、咽喉痛使得（附食譜）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2022 22:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/04/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
中國故事28/04/2022
《神州經脈》全國新冠確診稍見回落　滬指連升兩日　人幣創年半低
財經熱話28/04/2022
渣打季績勝預期　股價飆逾一成創近兩月高
專訪28/04/2022
【無可匹敵】車股疫下見真章　比亞迪王者地位難撼動？業績有啟示
FOCUS28/04/2022
【FOCUS】上海、義烏、秦皇島　封控漣漪效應正溢出
財經熱話28/04/2022
神華中煤季績靚　無懼疫情隱憂股價飆逾半成
大行報告28/04/2022
大行點睇港交所？一表盡覽！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金