【虛幣世界】比特幣散戶開始進入市場，目前企於41000之上

隔晚美股三大指數走勢不一，奈飛股價大跌拖累科技股走勢，加密貨幣走勢普遍靠穩，比特幣企於41000美元之上，Quantum Economics 的比特幣市場分析師Jason Deane，目前市場缺乏波動的催化劑，並未見有任何一隻主流加密貨幣能牽動市場。分析相信市場氣氛轉好，主要由於美國證券交易委員會批准加密貨幣交易基金上市所帶動。

(SHUTTERSTOCK圖片)



另外，據數據分析，自比特幣於5至60000美元開始回落，不少「巨鯨」從高位不斷拋售，令比特幣的散戶開始從低位進場，其中持有100至1000粒比特幣的錢包不斷下降，而持有0.1至10粒比特幣的錢包不斷上升，相信比特幣供應將回歸至由散戶主導，預計新一論波動將會開始。



據經濟通據數顯示，比特幣現報41528.12(美元．下同)，升0.41%(24小時比較．下同)；以太幣現報3083.97元，升0.26%；艾達幣報0.9410元，升0.43%；瑞波幣報0.7555元，升0.51%。



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