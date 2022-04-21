《神州經脈》中美國防部長通話 多行降中國經濟預測 股匯再齊崩

滬深股市早盤震盪走低，午後曾在券商、保險等金融股帶動下，一度快速回暖。不過人民幣匯價持續走弱，離岸人民幣兌美元觸及6.46關口，見6.4668，是去年10月來新低，在岸人民幣兌美元亦失守6.43關口，低見6.4438。人民幣走弱拖累滬綜指跌幅午後快速放大，全日收跌2.26%，報3079.81點，是3月16日以來新低，更錄五連跌；深市跌勢更深，深成指瀉2.7%。創業板指全日跌2.17%，報2312.46點，創下2020年6月以來新低。

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兩市超4400股飄綠，近百股跌停，各板塊幾乎全線下跌，專家料五一跨省出行難實現，旅遊、酒店均大幅下跌。



兩市成交8563億元（人民幣．下同），按日增加4.3%；外資入場，從陸股通淨流入9.11億元。



繼瑞銀、巴克萊、美銀、渣打等大行之後，野村控股亦將中國全年GDP增速預期從4.3%下調至3.9%，第二季經濟增速的預期更從3.4%下調至1.8%。原因是4月份的高頻數據迅速惡化，反映局部或全面封控的城市數量增加，導致物流嚴重中斷，而且有跡象表明北京不太可能很快放棄疫情「動態清零」策略。



今日新聞精選



1. 國務委員兼國防部長魏鳳和20日應約同美國國防部長奧斯汀通電話，討論台灣及烏克蘭等議題。中方要求美方停止在海上進行軍事挑釁，不得利用烏克蘭問題對中國抹黑栽贓、威脅施壓。中國國防部網站公布，魏鳳和表示，中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，也必將捍衛國家利益和尊嚴，美國不應低估中國的決心和能力。中美兩軍要增進軍事互信，加強對話交流，管控風險危機，開展務實合作，確保兩軍關係正常穩定發展。魏鳳和又強調，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題如果處理不好，就會對中美關係造成顛覆性影響，重申中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。美國國防部則發表聲明，指中美防長討論了俄羅斯入侵烏克蘭、美中國防關係以及地區安全等議題。奧斯汀表示，美方願推動落實兩國元首通話達成的重要共識，將本著坦誠開放的態度加強軍事領域交往合作。美國堅持一個中國政策。雙方應以負責任方式管控競爭、管控風險，妥善處理兩軍關係面臨的難題。



2. 國家主席習近平應邀以視頻方式出席博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式並發表主旨演講。習近平指出，我們要堅持建設開放型世界經濟，把握經濟全球化發展大勢，加強宏觀政策協調，運用科技增強動能，維護全球產業鏈供應鏈穩定，防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應，促進全球平衡、協調、包容發展。他又指出，國際社會發展到周四（21日）已經成為一部複雜精巧、有機一體的機器，拆掉一個零部件就會使整個機器運轉面臨嚴重困難，被拆的人會受損，拆的人也會受損。世界各國乘坐在一條命運與共的大船上，要穿越驚濤駭浪、駛向光明未來，必須同舟共濟，企圖把誰扔下大海都是不可接受的。中方願提出全球安全倡議:要堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同維護世界和平和安全；堅持尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度；堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則，摒棄冷戰思維，反對單邊主義，不搞集團政治和陣營對抗等。



3. 內地新冠疫情反覆肆虐，周三（20日）新增本土及無症狀逾1.9萬例。上海昨日新增本土新冠肺炎確診病例2634宗和無症狀感染者15861宗，合計18495宗，剔除無症狀轉歸確診實際新增18036宗，均為連四日下降，其中社會面發現病例再次反彈至441宗。國務院副總理孫春蘭4月19日至20日繼續在上海調研指導疫情防控工作時指出，加快實現社會面清零目標已取得階段性成效。國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃表示，由於新冠疫情封控再次導致中國經濟放緩，中國應利用財政空間刺激消費。此外，上海國資委周三發布通知，要求監管企業在推進復工復產復市基礎上實現達產達標。在被問及上海工廠停產的影響時，馬斯克表示，上海工廠的停工使特斯拉失去了幾個星期的產能，但目前已恢復，預計接下來會有創紀錄的周產量出現。預計上海工廠第二季產量與一季度持平。



4. 國務院總理李克強20日主持召開國務院常務會議，會議指出，在嚴監管、確保絕對安全前提下有序發展核電；對經全面評估申查、已納入國家規劃的浙江三門、山東海陽、廣東陸豐三個核電新建機組項目予以核准，涉及總投資1200億元，此次核准的6台核電機組均為第三代核電技術。會議指出，能源是經濟社會發展的基礎支撐。要強化能源保供，未雨綢繆推進條件成熟、發展需要的能源項目開工建設，促進能源結構持續優化。會議還部署進一步抓好春季農業生產的措施，確保糧食豐收和重要農產品穩定供應。要落實各項支農惠農政策，盡快把糧食生產扶持資金發放到農民手中；研究加大農資補貼的舉措，及時做好糧食托底收購，保護和調動農民種糧積極性。會議又指，穩就業與穩物價同是保持經濟運行在合理區間的主要支撐。



5. 中國商務部新聞發言人高峰表示，今年一季度，中國對外全行業直接投資2177.6億元人民幣，同比增長5.6%（折合342.9億美元，同比增長7.9%），其中對外非金融類直接投資1709.5億元人民幣，同比增長6.3%（折合269.2億美元，同比增長8.5%）。針對近期國內新冠肺炎疫情散發頻發的情況，高峰表示，將統籌好疫情防控和經濟社會發展。隨著疫情影響逐步得到控制，促消費各項政策措施落地見效，預計後期消費將繼續保持恢復態勢。推動出台有針對性的促消費舉措，促進消費持續恢復，鞏固消費對經濟發展的基礎性作用。他還表示，近期商務部將會同有關部門擇優選擇部分地區開展內外貿一體化試點，形成一批可複製推廣的經驗做法，以點帶面，推進全國的內外貿一體化發展。



6. 二十國集團（G20）主席國印尼20日以線上線下相結合的方式，在華盛頓主持召開今年第二次G20財長與央行行長會議。人民銀行行長易綱以視頻連線方式出席會議並發言，陳雨露副行長陪同參加。易綱介紹了中國經濟金融形勢，表示中國穩健的貨幣政策靈活適度，政策發力適當靠前，支持實體經濟發展，人行將靈活運用多種貨幣政策工具，發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，加大對實體經濟的支持。此外，財政部部長劉昆回應部分成員關於地緣政治對全球經濟影響的表態時稱，中方強調反對將經濟議題政治化，G20應堅持自身職責定位，相關討論應聚焦經濟影響，並遵循全面和平衡原則。劉昆表示，中方願繼續會同各方在世界衛生組織框架下完善全球衛生治理體系，加強抗疫融資合作，把G20領導人共識落到實處。



7. 財政部召開2022年一季度財政收支情況顯示，一季度全國一般公共預算收入62037億元，同比增長放緩至8.6%。當中印花稅收入1569億元，同比增長20.6%，證券交易印花稅1067億元，同比增長21.3%。全國一般公共預算支出63587億元，同比增長8.3%。此外，截至2022年3月末，已發行1.25萬億元，佔提前下達額度的86%，比去年增加了1.23萬億元。分析認為，今年3.65萬億元地方政府專項債券的發行有望進一步提速。據內地引述財政人士報道，近期財政部發文要求加快發行今年專項債發行使用工作，一方面要求各地抓緊分解下達3月底下達的新增專項債券額度，原則上在4月底前分解下達至市縣。另一方面財政部要求加快新增專項債發行進度，6月底前要完成大部分今年新增專項債的發行工作，並於三季度完成剩餘額度發行掃尾工作，為後續政策實施留出空間。



8. 國務院辦公廳21日發布推動個人養老金發展的意見提出，在中國境內參加城鎮職工基本養老保險或者城鄉居民基本養老保險的勞動者，可以參加個人養老金制度。個人養老金實行個人帳戶制度，繳費完全由參加人個人承擔，實行完全積累。個人養老金帳戶是參加個人養老金制度、享受稅收優惠政策的基礎。參加人每年繳納個人養老金的上限為12000元。意見提出，個人養老金資金帳戶資金用於購買符合規定的銀行理財、儲蓄存款、商業養老保險、公募基金等運作安全、成熟穩定、標的規範、側重長期保值的滿足不同投資者偏好的金融產品，參加人可自主選擇。參與個人養老金運行的金融機構和金融產品由相關金融監管部門確定，並通過信息平台和金融行業平台向社會發布。中證監表示，將加快資本市場深化改革各項措施落地，抓緊制定出台個人養老金投資公募基金配套規則制度，完善基礎設施平台建設，優化中長期資金入市環境。



9. 美匯企穩100關口以上，人民幣兩連跌刷五個半月新低，即期匯率（CNY）周四早高開3點子後再度下跌，盤中曾穿6.46關，全日挫347點，收報6.4500，錄三連貶，三日累瀉逾800點，收盤價創2021年10月12日以來逾半年新低。交易員表示，昨日市場成交快速放量，各種跡象表明市場預期有所轉向，但離岸發展過快，估計監管層不會允許波動太過單邊，需要關注監管層態度是否發生變化。分析認為，鑒於上一輪人民幣匯率低點在7.1左右，目前人民幣匯率仍有較為充裕緩衝空間，匯率彈性將進一步增強。東方匯理則表示，人民幣進一步波動和貶值可能拖累其他新興市場貨幣，特別是與中國密切相關的亞洲國家貨幣，預測美元／在岸人民幣第二季度末在6.48。另據環球銀行金融電信協會（SWIFT）人民幣追蹤指標顯示，3月份人民幣交易使用比重由前月的2.23%，下降至2.2%；去年同期為2.49%。同時，全球交易使用量排名為第五位。

撰文：經濟通中國組

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